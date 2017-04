Kroměřížský zámek se vrátil olomouckému arcibiskupství. Změní se něco?

Olomoucké arcibiskupství symbolicky převzalo klíče od zámku v Kroměříži. Získalo jej stejně jako Podzámeckou zahradu v církevních restitucích.

Klíče ale na páteční slavnosti vzápětí Národnímu památkovému ústavu (NPÚ) vrátilo, NPÚ se totiž bude po dohodě nadále o památky starat.

Květnou zahradu, která je stejně jako zámek a Podzámecká zahrada zapsaná na seznamu UNESCO, stát církvi nevydal.

Návštěvník nepocítí žádnou změnu

"Dnes, kdy byly předány klíče od Arcibiskupského zámku v Kroměříži Arcibiskupství olomouckému, se završil restituční proces, který trval velmi dlouho - dva a půl roku. Zámek byl spravován doposud Národním památkovým ústavem a působí zde Muzeum umění Olomouc, a to bude dále pokračovat. Je to završení toho procesu a nové pokračování započatého díla, které nás těší," řekl generální vikář Arcibiskupství olomouckého Josef Nuzík.

Arcibiskupství se podle Nuzíka zatím nezabývalo tím, zda záporné rozhodnutí státu ohledně vydání Květné zahrady napadne u soudu.

Podle ředitele kroměřížského pracoviště NPÚ Jana Slezáka návštěvníci nepocítí žádnou změnu.

"Nadále budeme zámek i Podzámeckou zahradu spravovat, ale pro arcibiskupství, ne pro stát. NPÚ podepsal s arcibiskupstvím smlouvu o služebnosti," sdělil Slezák.

Památkáří dál kontrolují vstupné i provoz

Smlouva platí tři roky kvůli udržitelnosti projektů podpořených evropskými fondy.

Po této době bude NPÚ s arcibiskupstvím podle Slezáka jednat o prodloužení smlouvy.

Běžné provozní výdaje bude podle smlouvy hradit NPÚ, který bude také zajišťovat návštěvnický provoz.

V režii státu zůstane i vstupné, zámek letos zdražil o deset korun snížené i rodinné vstupné.

Důvodem je snaha NPÚ sladit ceny na obdobných památkách. Zásadní investiční opravy jsou podle dohody na majiteli památek.

Arcibiskupství chce zámek a Podzámeckou zahradu nadále rozvíjet.

Tento týden ukončilo projekt obnovy obrazů a nábytku na zámku.

Nákladem asi 19 milionů korun se podařilo restaurovat 53 obrazů a tři desítky kusů historického nábytku i textilu a pořídit také vybavení sloužící pro bezpečné uchování cenných předmětů.

Chystají opravy za čtvrt miliardy

Staronový majitel zámku a Podzámecké zahrady připravuje jejich další opravy.

Na projekt o hodnotě zhruba 246 milionů korun žádá evropskou dotaci, která by mohla dosáhnout až k 226 milionům Kč.

Arcibiskupství podalo žádost na konci března. Zda dotaci obdrží, by podle projektového manažera Štěpána Sittka mělo vědět ve druhé polovině roku. Práce by měly začít v roce 2018 a skončit v roce 2022.

"Mělo by dojít ke stavební a restaurátorské obnově vybraných částí zámku a i částí mobiliáře. Kromě toho by mělo dojít ke kompletní rekonstrukci takzvané Mlýnské brány, která v minulosti sloužila jako sídlo arcibiskupské gardy. V objektu by mělo být gardě věnované muzeum. Třetí částí projektu je obnova Podzámecké zahrady, zejména jejího vodního systému," uvedl Sittek.

V Podzámecké zahradě by se měla opravovat i Pompejská kolonáda, největší z drobných staveb v zahradě.

Na zámku by se měly zvelebit střechy a restaurátorského zásahu by se měl dočkat Sněmovní sál.

Arcibiskupský zámekZámek se zahradami (a původně i samotné město Kroměříž) byl několik století majetkem a rezidencí olomouckých biskupů a arcibiskupů.

Dnešní barokní podobu získal zámek při obnově po ničivém nájezdu švédských vojsk započaté na konci 17. století biskupem Karlem z Lichtensteinu- Castelkorna.

Zámek stojí na místě původního gotického hradu, který v polovině 13. století nechal postavit olomoucký biskup Bruno ze Schauenburgu.

V letech 1848-1849 se Arcibiskupský zámek stal dějištěm zasedání Ústavodárného říšského sněmu rakouských národů.

V roce 1998 byl komplex zámku a zahrad zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Na konci roku 2014 předalo Arcibiskupství olomoucké Národnímu památkovému ústavu výzvu k navrácení zámku.

Zdroj: zamek-kromeriz.cz

Mobiliář komunisté přehlédli

ROZHOVOR/ Slavnostního předání klíčů od kroměřížského arcibiskupského zámku se v pátek zúčastnil také generální vikář Arcibiskupství olomouckého Josef Nuzík. V rozhovoru pro Deník se vyjádřil k novým povinnostem církve i k budoucnosti Květné zahrady.

Jaký má pro církev nabytí zámku a zahrady přínos?

Doteď jsme třeba byli hosty v našich zámeckých sklepech. Platili jsme tam národnímu památkovému ústavu nájemné, což dnešním dnem oficiálně končí. Už budeme ve svém a bez nájmu.

Jaké povinnosti jsou naopak nové povinnosti církve ve vztahu k zámku?

Z toho, že jsme novými vlastníky zámku mimo jiné plyne třeba to, že nově budeme platit pojistku za tuto nemovitost. Také se budeme podílet na veškerých projektech. Podíleli jsme se tedy už na tomhle právě ukončeném, už se ale chystá další, do kterého jsme už několik milionů korun investovali.

Jak došlo k tomu, že komunisté tehdy znárodnili zámek i zahrady, ale mobiliář zůstal majetkem církve?

Bylo to nejspíše nedopatření, tehdy vládnoucí strana historický mobiliář prostě opomněla. Tato jejich chyba nám ale teď pomohla k dnešnímu navrácení také budovy se zahradou.

Proč církev nakonec nepodala zamýšlenou žádost o přezkum ve věci Květné zahrady?

Přebírání zámku i ukončení restaurátorského projektu nás zaměstnávaly natolik, že jsme v této věci nepodnikali další kroky. Není to na programu dne, ale do budoucna to nevylučujeme.

KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ