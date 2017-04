Krávy musely do tepla, že přijde taková zima, farmáři nepočítali

Fučelo a mrzly prsty na rukou. Zima nezima, v Těšíkově museli farmáři časně ráno ven, aby co nejrychleji dostali stovky kusů dobytka do tepla.

Na zvířata od noci sněžilo. Na pastvě měli skot od března, kdy panovalo příjemné jarní počasí, takže hospodáři neměli důvod krávy zbytečně držet pod střechou.

„Ráno jsme je zaháněli. Už jsou zpátky a třídíme je. Práce máme dost. Zbytečné práce,“ povzdechl si Zdeněk Dobeš. Na pastvinách v okolí Těšíkova, místní části Šternberku, se mu do včerejšího (středa) rána procházelo 300 kusů dobytka.

Že se zima ozve takovou silou, to už nečekal. Ochlazení, které přišlo právě v noci na středu, však podle farmáře přečkal skot ve zdraví. „Kdyby šly krávy ven a přišlo toto, bylo by to horší,“ vysvětloval, že dobytek vyháněl už před měsícem, kdy bylo hezky a zvířata se postupně aklimatizovala.

Těšíkov leží v nadmořské výšce 550 metrů nad mořem. Ve středu ráno tam rtuť teploměru spadla na dva pod bodem mrazu. „Ještě teď je minus půl stupně, fučí jako hrom a dělají se závěje,“ popisoval před polednem počasí Zdeněk Dobeš.

V teple bude dobytek aspoň týden. Předpověď zatím neavizuje oteplení. V pátek by mohly jít nejnižší noční teploty k minus jednomu až minus pěti stupňům Celsia. Kolem nuly se budou minima pohybovat i v neděli a pondělí.