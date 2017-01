Eva Decastelo vybírala v Olomouci nejhezčí středoškolačky

Olomouc – Skupinka devětadvaceti nervózních středoškolaček z Olomouckého kraje se postavila ve čtvrtek ráno v plavkách do půlkruhu v BEA centru Olomouc.

Do soutěže MissOK se mohou přihlašovat dívky, které studují kteroukoli střední školu v Olomouckém kraji.

V Olomouci ve čtvrtek porota, ve které zasedla i známá modelka a moderátorka Eva Decastelo, zvolila dvanáctku finalistek.

Z nich pak vybere tu nejlepší během galavečera 24. března v BEA centru Olomouc

„Projekt vznikl v reakci na poptávku toho, že studenti mají malý kontakt s praxí. MissOK nezapojuje jenom krásná děvčata, ale i desítky studentů z oborů jako kadeřnice, vizážistka a mnohých dalších. Například grafiku soutěže vytváří studenti multimediální tvorby," vysvětlil pořadatel soutěže Roman Štěpánek.

Casting MissOK v olomouckém BEA centru. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč



O své místo mezi dvanáctkou finalistek, , bojovala ve čtvrtek i osmnáctiletá Aneta Vybíralová ze Šumperka.

Ta studuje na Střední škole sociální péče a služeb v Zábřehu.

„Přihlásila jsem se, protože chci získat nové zkušenosti, poznat nové lidi," řekla sympatická blondýnka, která už za sebou zkušenosti s podobnými soutěžemi má.

Decastelo: Nejtěžší je neublížit

Jedna z porotkyň MissOK je i herečka, moderátorka a modelka Eva Decastelo. Osmatřicetiletá celebrita za sebou sama má několik podobných soutěží.

Jsme na soutěži krásy. Co pro Vás krása znamená?

Krása je věc, která teoreticky pro spoustu lidí není důležitá, aspoň se tak tváří. Na druhou stranu ale strašně ulehčuje život. Hezcí lidé to mají v životě jednodušší. Jediné dvě negativní věci, které se s krásou pojí, jsou závist a podceňování. Automaticky se předpokládá, že hezká dívka je hloupá. Muži musí mít charisma, být chytří a vychovaní, ale ženám se může s tím, aby byly krásné, pomoct. Záleží na účesu, výběru šatů, líčení. My můžeme kouzlit. Sice to zní jako klišé, ale krása musí vyzařovat zevnitř.

Jak například?

Znám spoustu pěkných žen, které když člověk potká, tak si na základě jejich vzhledu řekne „ty jsou úžasné". Pak ale stačí prohodit čtyři věty a zjistíte, že s takovým člověkem nechcete trávit čas, nebaví vás.

Sama za sebou máte zkušenost s modelingem. Co tahle kariéra obnáší?

Všichni se tváří, že je modeling těžký, že bere soukromí, čas, že se člověk musí vykašlat na školu. Modeling je ale práce za odměnu. Kdo se dostane na vrchol, vydělá neuvěřitelné peníze. Když dívka v pětadvaceti skončí kariéru, má vyděláno na zbytek života, dodělanou minimálně střední školu, může jít na vysokou školu a dělat, co ji baví. Spousta modelek říká, že jim práce vzala čas, který mohly strávit s rodinou, kamarády, ve škole. Ale díky tomu, že cestovaly po světě, získaly jiné zkušenosti a zážitky a „jinou" rodinu, což je do života obohatí.

Zmiňovala jste, že jste sama bývala na castinzích nervózní. Jaká byla Vaše první modelingová, castingová zkušenost?

Bylo mi asi čtrnáct a přihlásila jsem se v Brně do Mini Miss, soutěže pro dívky do 160 centimetrů. V porotě byla Eva Jurinová, se kterou jsme se po deseti letech potkaly a ona mě učila „mluvit". Pamatovala si mě. V soutěži jsem tenkrát skončila druhá a myslím, že jsem byla miss sympatie. Byla jsem i na miss žába, miss léto a podobně. Potkávala jsem se s Jitkou Kocurovou, Petrou Eliáš Volákovou, Ivetou Lutovskou Vítovou.

Teď se role proměnila a vy jste porotkyní. V čem je to nejtěžší?

Nejtěžší je neublížit. Vzpomínám si, jak jsem bývala zklamaná, když jsem vypadla. Mě často vyhazovali prakticky hned na začátku soutěží, protože jsem měla 158 centimetrů. Ale často jsem získávala miss sympatie, protože jsem se hodně usmívala, byla jsem takové trdlo. V roli porotkyně je důležité být citlivá k holčičí duši. Stopnout si před bandu cizích lidí a svléknout do plavek je strašné. A ještě horší je, když se dívka dozví, že nepostupuje. To každé ženě zamává se sebevědomím, natož patnáctiletým holčičkám.