Kraj chce dát Arrivě tři miliony pokutu za stávkující řidiče

Za čtvrteční stávku řidičů autobusů, kvůli které nevyjela většina autobusových spojů na Jesenicku a Šumpersku, hrozí společnosti Arriva Morava až třímilionová sankce.

Seniorka ze Zábřehu chtěla cestovat autobusem do blízké vesničky Kosovo. "No nechám to na zítra", uvedlaFoto: Deník / Jiří Kopáč