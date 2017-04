Kotlíkové dotace vesnicím nepomohly. Zatím

Týn nad Bečvou a Nová Hradečná jsou na seznamu obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde stát prioritně podporuje výměnu starých kotlů za ekologičtější zdroje tepla. Místní „čmoudilové" mohou dostat až 85 procent z pořizovací ceny. Zájem o takzvané kotlíkové dotace však mají minimální. Vzduch sousedům otravují dotace nedotace.

Kotlíkové dotace. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Týn nad Bečvou trápí smog každou zimu. Vesnice leží v Moravském bráně, a pokud nezafouká, kvalita vzduchu se zhoršuje.

„Čekal jsem, že se díky kotlíkové dotaci ti největší čmoudící z každé ulice vyřeší, ale obávám se, že zrovna ti, kteří by měli, výměnu kotle zkrátka neřeší," pokrčil rameny starosta Josef Vaculin.

V obci je plyn, ale k vytápění rodinných domů jej z ekonomických důvodů využívá málokdo.

Z vesnice pod Helfštýnem zatím přišlo na krajský úřad pět žádostí o kotlíkové dotace.

„Určitě je potřeba, aby podpora výměny kotlů pokračovala. Ruku v ruce se sankcemi, které mohou donutit znečišťovatele, aby vytápění změnili," uvedl Vaculin.

„Ale zároveň se obávám, že jde o případy, kde dotace prostě nezafungují, protože tito lidé nějaké projekty a úřady řešit nebudou," dodal starosta vesnice s 850 obyvateli.

Z 800 obyvatel chěl dotaci jeden

Efekt nabízených kotlíkových dotací zatím nezaznamenali ani v Nové Hradečné. Přestože místní měli možnost získat pět procent navíc.

„Zlepšení ovzduší zatím nepozoruji. Tuto zimu to bylo spíše horší. Jsme tady v takovém dolíku a v zimě se topilo hodně," reagoval starosta Tomáš Müller.

Z Nové Hradečné, která má na 800 obyvatel, do konce minulého roku doputovala na kraj jediná žádost o dotaci na nové topení.

Vesnice je přitom, stejně jako Týn nad Bečvou, zároveň místem rekreace a turismu a o víkendech zde relaxují lidé z měst.

Petky i do krbových kamen

Podobně jako v Týně nad Bečvou jde i v Nové Hradečné o jednotlivce, kteří otravují vzduch a škodí ostatním.

„Obávám se však, že jejich myšlení nezmění ani to, že jim dá někdo peníze na kotel. Petky dokáží naházet i do krbových kamen," posteskl si starosta Nové Hradečné Tomáš Müller.

„Každopádně druhou vlnu kotlíkových dotací rozhodně podpoříme, vyhlásíme rozhlasem, dáme na obecní web," uvedl starosta, který také věří, že zafungují i kontroly lokálních topenišť a první pokuty.

Ty už v Olomouckém kraji padly. Není jich mnoho. Například na Šternbersku potrestali úředníci jediného znečišťovatele z Moravského Berouna, který doma zatápěl starým nábytkem.

„Na podnět občanů jsme vyjeli ještě ke dvěma případům. Zde se však porušení zákona neprokázalo. Jednalo se o sousedské spory," uvedl vedoucí odboru životního prostřední šternberského městského úřadu Antonín Kostrůnek.

Ve druhém kole může uspět až 1800 zájemcůV Olomouckém kraji bylo zatím schváleno 1540 žádostí o kotlíkové dotace. V provozu už může být necelá polovina topenišť. Další žádosti bude krajská rada schvalovat v příštím týdnu. Nejvíce žádostí o dotace na výměnu kotle bylo doručeno ze Zábřehu 52, pak Javorníku a Olomouce - 42 žádostí. V příštím týdnu by chtěl kraj spustit anketu, v níž bude zjišťovat zájem o dotace ve druhém kole. V něm poputuje do Olomouckého kraje 172 milionů korun a mohlo by být uspokojeno až 1 800 zájemců. Už nebudou podporovány čistě uhelné kotle, ale jen ekologičtější způsoby vytápění. Na dotaci by mohli dosáhnout i méně movití lidé, kteří nemají dostatek financí na další stavební opatření, která sníží energetickou náročnost domu. Takzvaná mikroopatření, která byla v předchozí výzvě výjimkou, už žadatelé o dotace nebudou muset realizovat.

Audit Deníku: pomohly kotlíkové dotace?

78%POMOHLY KOTLÍKOVÉ DOTACE A KONTROLY SPÁLENIŠŤ KE ZLEPŠENÍ OVZDUŠÍ?

To, že kotlíkové dotace dokázaly přispět ke zlepšení ovzduší, si myslí většina panelistů Deníku z Olomouckého kraje, přesně 78,3 procenta. Že se tak nestalo, to se domnívá 21,7 procenta dotázaných. Odpovídalo 46 lidí.

Z odpovědí panelistů z Olomouckého kraje

Břetislav Holásek, 59 let,

ředitel Vlastivědného muzea Olomouc

Ano. Jednoznačně pozitivní krok. Je to i forma finanční pomoci sociálně slabším rodinám.

Vladislav Kvapil, 56 let,

ředitel Moravské filharmonie Olomouc

Ano. Ale kontrola spálenišť je už na hraně ochrany soukromí.

Petr Novák, 40 let,

jednatel společnosti Koyo Bearings Česká republika s.r.o., Olomouc

Ano. Je to nástroj, jak zlepšit naše ovzduší a mnoho lidí toho využilo a pořídili si ekologičtější kotle.

Pavel Šaradín, 47 let,

politolog a pedagog, Olomouc

Ano, ale přesnější výsledek budeme znát až za několik let.

Jindřich Štreit, 70 let

fotograf a pedagog, Sovinec

Ano. Každá snaha jak zlepšit životní prostředí je velice důležitá.

Lubomír Žmolík, 56 let,

starosta, předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka, Lipová-lázně

Ne. Nesouhlasím s tím, aby se kotlíkové dotace poskytovaly na kotle spalující hnědé uhlí, nemyslím si, že je to ekologické.

Irena Jonová, 52 let,

ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk

Ano. Jestliže je možnost výměny tepelného zdroje za kvalitnější kotel, tak by toho majitelé měli využít.

Radim Sršeň, 36 let,

starosta, Dolní Studénky

Ano i ne. Na znečištění ovzduší se domácnosti podílejí pouze zčásti. Z tohoto pohledu více ke zlepšení ovzduší přispělo plošné zavedení plynu.

Jiří Valert, 65 let

architekt, Šumperk

Ano. Myslím si, že ano. Je to ale také mnohdy otázka, čím se v kotlech topí, jde o cenovou dostupnost paliva.

Milada Sokolová, 42 let

zastupitelka Prostějova za ODS

ANO. Nejsem zastánkyní dotací na všechno a pro všechny. V tomto případě to je ale správné řešení, a to dvojnásob v lokalitách jako je Prostějovsko.

Marian Maršálek, 39 let

sochař

ANO. Dotace zpřístupnila kvalitnější kotle pro širší veřejnost. Snad to přineslo i otázku čím topíme do míst, kde pet flaška byla hlavní topnou silou.

Eva Bašková, 38 let

ředitelka DDM ORION Němčice nad Hanou

ANO i NE. Kdo není lhostejný k životnímu prostředí, tak se pro dotaci rozhodne. Kdo nechce ekologicky myslet, tak jej ani dotace, ani kontrola nezmotivuje.

Dagmar Málková, 24 let

manažerka Nemocnice Prostějov

ANO. Je předčasné soudit, považuji to ale za jeden z prvních velkých kroků ve snaze zlepšit životní prostředí.

Jakub Čech, 16 let

aktivista

ANO. Ono to není hned na první pohled vidět, ale určitě to pomáhá.

Pavel Novák, 53 let,

muzikant a majitel agentury, Přerov

Ne. Největší „svinstvo" dělají velké továrny a firmy. Ty by měly velkou část svých obřích zisků investovat do nových ekologických technologií a přírody.

Jaroslava Černá, 57 let

spisovatelka, Hranice

Ne. Cestu vidím v cenově dostupných elektromobilech a v důsledné kontrole velkých znečišťovatelů.

Vladimír Hučín, 64 let

spolumajitel firmy Kazeto, Přerov

Ano. Já sám mám kondenzační kotel a kamna na dřevo, které mají takzvaný dvouokruhový spalovací systém, který je mimořádně šetrný.

Kamila Burianová, 50 let,

ředitelka základní školy, Přerov

Ano, modernizace topných systémů je pozitivním krokem.

Jiří Polčák, 52 let,

preparátor a mykolog, Přerov

Ano. V tomto směru se udělalo hodně a pomůže to ke zlepšení kvality ovzduší.