Kotlíkové dotace spuštěny, kraj rozdá 124 milionů! Tentokrát bez front

Kdo uvažuje o tom, že v rodinném domě vymění starý kotel na pevná paliva za modernější a k ovzduší ohleduplnější zdroj tepla, má opět šanci získat peníze.

V Olomouckém kraji byla v úterý spuštěna druhá vlna kotlíkových dotací, v níž je k dispozici celkem 124 milionů korun.

Jedna domácnost může sáhnout až na 120 tisíc.

Hejtmanství odhaduje, že by mělo být vyměněno až 1 800 kotlů.

Samotné žádosti začne přijímat 24. října od 10 hodin. Tentokrát bez front.

„Od úterý 19. září mohou žadatelé konzultovat veškeré náležitosti, které jsou potřeba k podání žádosti. Dostanou také jedinečný PIT kód, kterým se budou od 24. října hlásit do systému. Kód zadají a to je vše, co pro to musí udělat, celá žádost bude předpřipravena v systému, a tak odpadne věčné postávání před úřadem,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk.

Peníze by už měly stačit

Zatímco vloni v únoru nocovaly desítky zájemců o kotlíkovou dotaci na hejtmanství, aby měli jistotu, že dosáhnou na peníze na nový kotel, tentokrát budou lidé podávat svoje žádosti výhradně elektronicky – tedy klidně doma z obýváku.

Těm, kteří nemají počítač nebo spolehlivé internetové připojení, pomůžou na obcích s rozšířenou působností.

Podle hejtmanství prošla technická novinka několika zátěžovými zkouškami a neměly by hrozit žádné problémy s přetížením.

„Tento systém jsme několikrát testovali a věříme, že je nejsrozumitelnější a nejlepší pro to, aby nedocházelo například k tomu, že někdo bude upřednostňován a podobně,“ ujistil Ladislav Okleštěk.

Podle hejtmana by 124 milionů korun mělo stačit, aby se dostalo na všechny. Dalších 42 milionů je podle Oklešťka v záloze pro případ, že by bylo potřeba vypsat ještě třetí kolo v následujícím roce.

Vyplácení zpětně

Peníze je možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle nebo kotle na pevná paliva. Podpořit už ale není možné kotel výhradně na uhlí ani kombinovaný kotel (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

Novinkou je také zrušení požadavku na takzvaná mikroenergetická opatření, například výměnu oken či zateplení.

„Nově jsme také nastavili poměrně velkorysou kombinaci s programem Nová zelená úsporám. Pokud někdo v rámci této vlny kotlíkových dotací vymění starý kotel a na jaře se například rozhodně zateplit si dům s pomocí dotace Nová zelená úsporám, dostane zpětně bonus k vyměněnému kotli. Ten může být u kombinovaných automatických kotlů až 40 tisíc korun, u dalších zdrojů vytápění až 20 tisíc korun,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Dotace se opět budou vyplácet zpětně, tedy poté, co v rodinném domě dojde k výměně zdroje vytápění.

Výše podpory, na kterou může žadatel dosáhnout, souvisí s typem zdroje. Maximální částka, kterou může kraj výměnu dotovat, je 120 tisíc korun. Žadatelé musejí změnu provést nejpozději do konce listopadu následujícího roku.

Pouze elektronicky!

Žádost o poskytnutí dotace je nutné vyplnit výhradě elektronicky, a to prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na internetových stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace. Zpřístupněn je už v tuto chvíli.. Po vyplnění formuláře dojde k jeho odeslání (nikoliv evidenci), kdy výsledkem bude vygenerování PID kódu, který bude pro každou žádost jedinečný. PID kód bude sloužit k následné elektronické evidenci žádosti.

Příjem od 24.října

Příjem žádostí, tedy samotná evidence, bude zahájen v úterý 24. října od 10 hodin. Od tohoto data bude zpřístupněn portál pro elektronickou evidenci žádostí. Kraj bude přijímat žádosti až do 30. listopadu do 12 hodin. Následně do 10 pracovních dnů od elektronické evidence žádosti je nutné doručit zaevidovanou žádost také v listinné podobě – podepsaný originál, a to spolu s požadovanými přílohami.

Informační semináře

Olomoucký kraj opět organizuje informační semináře, které se budou konat od 20. září vždy od 13 do 16 hodin. Na schůzce se zájemci dozvědí podmínky dotace, úředníci jim ukáží žádost a způsob vyplnění, zodpoví dotazy a nabídnou možnost individuálně konzultovat problematiku kotlíkových dotací. První seminář se uskuteční 20.září v Konici, v zasedací místnosti zámku, a poslední proběhne 18. října v Litovli v koncertním sále Městského klubu.

DANIELA TAUBEROVÁ, JONÁŠ JELEN