Klukům by vojna prospěla, říká Tereza, snajpr v záloze

V drobné tmavovlásce by nadšení pro střelbu, náročné noční přesuny a vojenský dril hledal málokdo. Ale jak to tak bývá, když jablko nepadne daleko od stromu, z dcery vojenského historika a velitele čety aktivních záloh se nakonec stala aktivní záložačka.

Vztah k armádě nasávala odmalička, až se stala její součástí. Jako jedna z mála žen.

„Žila jsem v tom. Už jako dítě mě táta bral na bunkry a po stopách vojenské historie. Podnikali jsme dlouhé túry, než jsme dorazili do cíle. Bylo to dobrodružné. A já potřebuji adrenalin, taky trochu disciplíny. Rozhodla jsem se, že to zkusím," usmála se čtyřiadvacetiletá žena.

Když přišla na Krajské vojenské velitelství v Olomouci, bylo jí jednadvacet.

Čekaly jí důkladné testy ve vojenské nemocnici, ale hlavně obávaný šestitýdenní kurz základní přípravy ve Vyškově.

Drsná příprava: po pár týdnech v nemocnici

„Po třech týdnech jsem vyčerpáním skončila v nemocnici," vzpomínala na dobu, kdy sotva chodila, byla plná modřin a psychicky na dně.

Ženy sice mají delší limity na běh, menší porce sklapovaček, ale musejí projít vším. Nejsou pro ně výjimky. Na slzy a hysterické scény není ve Vyškově prostor.

„Buďto to zvládnete, nebo končíte," dodala Tereza. Neskončila.

„Chtěla jsem si dokázat, že to zvládnu. Byli tam staří chlapi, padesátiletá paní, všichni se statečně prali s tou náloží. Taky jsem nechtěla zklamat tátu," svěřila se sympatická dlouhovláska.

Nezklamala. Stala se členkou čety aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství v Olomouci. S hodností vojína.

„Nastoupila jsem jako střelec a čekal mě vojenský dril. Cvičení jsem se trochu bála, ale chlapi mi pomáhali, starali se, zda jsem v pohodě. Jsme úžasná parta," chválila si první četu, kde slouží ještě jedna žena.

Kanady, lopata a maska ve skříni

V rodině má podporu. Otec je pyšný, že se dcera vydala v jeho šlépějích a maminka si na oblečení poskládané do komínků nestěžuje.

Stejně tak v práci se Tereza setkává s porozuměním, když dostane povolávací rozkaz a musí vyjet na cvičení.

Přítel sice není záložákem, ale pro koníček partnerky má pochopení.

„S vrstevníky je to ale často složitější. Někteří, když se dozvědí, že mým koníčkem jsou nejen koně, ale taky armáda, jsou zaskočeni. Několik kluků jsem však navnadila a šli to zkusit. Některým by vojna jenom prospěla," usmála se drobná žena, která má doma ve skříni kanady, plynovou masku a lopatu.

Dnes je svobodníkem a v nejbližší době bude povýšena na desátníka.

„Do pozice staršího střelce – snajpera. Práce se zbraní mě baví. Jezdím i po střeleckých soutěžích záložáků, kde získávám srovnání. Můžu si tam vyzkoušet BREN, útočnou pušku," popisovala Tereza Vaňourková.

Nepanikařím, krizi zvládám lépe

Dril, disciplína, fyzická zátěž a málo spánku, s nimiž se musí poprat během cvičení, jsou podle Terezy důležité i pro její každodenní život.

„Dospěla jsem a jsem zodpovědnější. Nepanikařím, když vidím nějakou nehodu, ale přemýšlím, zda je lidem pomoženo a co mohu udělat. Krizové situace zvládám lépe," svěřila se, co jí služba dává mimo uniformu.

Jestli ji bude oblékat napořád, v tom ještě jasno nemá. Chce mít rodinu a stěhovat se s dětmi z místa na místo podle rozkazu je náročné.

„Je to zásadní rozhodnutí, velký závazek. Vše musím zodpovědně promyslet," uzavřela záložačka, která v současnosti pracuje v mohelnické továrně na elektromotory.

ZARUČUJÍ VLÁDNÍ OPATŘENÍ DOSTATEČNOU OBRANYSCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY?

62%Opatření Sobotkova kabinetu, která se týkají obranyschopnosti našeho státu, považuje za

dostatečné 38, 1 procenta panelistů Deníku z Olomouckého kraje.

Opačného názoru je 61,9 procenta dotázaných.

V průzkumu odpovídalo 42 lidí.

Z odpovědí panelistů z Olomoucka

Věra Novotná, 42 let,

zakladatelka spolku Dobré místo pro život, Olomouc

Ne. Se současnou vládou nejsem spokojena v žádném rezortu. Stačí mi fakt, že jako brance povolávají mé vrstevníky.

Matouš Pelikán, 34 let

advokát, Olomouc

Ne. Vláda dává na obranu stále málo peněz. Existuje tak obava, zda bude ČR schopna plnit své závazky v NATO.

Roman Štěpánek, 32 let

podnikatel, Olomouc

Ne. Jsem pro obranné výdaje ve výši, ke které jsme se v NATO zavázali.

Jaroslav Tomík, 49 let,

ředitel KIDSOK, Olomouc

Ano. Bezpečnost je na přiměřené úrovni.

Jan Žůrek, 32 let

ředitel DW7, Olomouc

Ano. Jsme členy NATO a měli bychom se snažit o to, aby se jednalo o dobře fungující pakt. Aktivní členství pak není jen o výdajích.