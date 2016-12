Kapři jsou macatější než loni, ceny podobné, zájem velký

Olomouc – Mráz štípe na tvářích a začíná zalézat za nehty a na váze sebou hází další kapr. Opět moc velký, a tak prodejce na olomouckém Horním náměstí, aby zákaznici vyhověl, pustí šupináče zpět do kádě a loví dál. Za ženou se fronta prodlužuje.

Prodej ryb na štědrovečerní tabuli je v plném proudu. Ceny jsou podobné jako vloni a ryb je dostatekFoto: DENÍK/Daniela Tauberová

Zájem o tradiční rybu na štědrovečerní tabuli podle obchodníků neklesá.

„Lidé se k nám rádi vracejí. Nabízíme čerstvou a kvalitní rybu. Že by byl zájem slabší proti loňsku? To ani náhodou," usmál se obchodník z Ostravy nabízející zástupce obvyklé obsádky třeboňských chovných rybníků.

Ceny jsou podobné jako vloni.

Na teploměru minus tři a zákaznice si ne a ne vybrat. Letos totiž rybáři dodali na předvánoční trh pěkné macky. Tradiční šupináči letos narostli.

Počasí chovatelům přálo, rybám chutnalo.

„Rok byl příznivější. Kapr jednička je trochu větší a má 2,4 až 2,5 kilogramu, výběr má pak váhu kolem 3,5 kila," informoval Martin Horák, který v Olomouci nabízí ryby na třech prodejních místech.

Na jeho sádkách v Nové Dědině budou ryby pro opozdilce k dostání i na Štědrý den do 12 hodin.

Na kapra kvalitní olej a do salátu cizrnu

Do ordinací dietologů a poraden nutričních terapeutů míří každoročně po svátcích stovky lidí, aby se zbavily přebytečných kilogramů. Podle odborníků na výživu bychom však měli myslet na své zdraví už před Vánocemi i během nich.



Zdravější podobu může mít i štědrovečerní tabule. Změny přitom nemusejí být nijak razantní.



„Místo klasického salátu lze připravit salát bez majonézy na způsob vídeňského bramborového salátu, nebo majonézu nahradit jogurtem, odlehčenou zakysanou smetanou či podobnými výrobky ze sojových bobů nebo z tofu," poradila Marie Kohutová, vedoucí Oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice Olomouc.



Pro odvážnější doporučuje zpestření salátu uvařenými fazolemi, kukuřicí, červenou čočkou nebo cizrnou.



„Výborně chutnají v salátu i sušená rajčata nakrájená na jemno. Dodají netradiční chuť, doplní vlákninu a salát jako celek bude vypadat i pěkně na pohled," konstatuje.



A smažený kapr? „Bez něj by to snad ani nebyly české Vánoce, takže tady zhřešit můžeme. Jen olej nebo jiný tuk třeba vybrat skutečně kvalitní, aby se rychle nepřepálil. Pokud někdo smaží rybu pro velkou rodinu, neměl by zapomenout tuk během smažení vyměnit za čerstvý," poradila Marie Kohutová.