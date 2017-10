Kam o víkendu? Na výlov, vinobraní i hradní mlsání

Spousta zajímavých podzimních akcí je připravena na nadcházející víkend na Olomoucku. Podívejte se na naše tipy a vyražte.

Závody na Poděbradech

Medvědův pohár – Dětský trojboj se koná v sobotu 14. října od 8 do 15 hodin na olomouckých Poděbradech. Závod je složený z kratičkého běhu, jízdy na kole a opičí dráhy. Je určen pro úplně nejmenší děti, které pojedou na odrážedlech, ale i pro velké dravce, kterým jízda na kole nečiní žádný problém.

V ceně startovného 100 korun je zahrnuto občerstvení pro každého závodníka. Bude vyhlášen i nejmladší závodník a nejrychlejší čas v opičí dráze. Pro rodiče bude k dispozici zázemí s občerstvením a příjemným posezením.

Drakiáda v aquaparku

Typickou podzimní zábavu si nachystali organizátoři na sobotu 14. října ve Skrbeni v Olomoucku. Drakiáda se tam koná u Močidla od 15 hodin, občerstvení zajištěno.

Taky v Olomouci mohou děti i dospělí pouštět draky a kromě toho si vyzkoušet i orientační běh. Akce se koná v sobotu 14. října od 15 do 17 hodin v letním areálu olomouckého Aquaparku. Na programu bude malý orientační závod pro rodiče s dětmi, hry a pouštění draků a taky odměny na cestu domů. Účastnický poplatek je 10 korun.

Tradiční drakiáda se koná v neděli 15. října od 15 hodin i na modelářském letišti mezi Brníčkem a Dolní Sukolomí u Uničova. Tamní Dům dětí a mládeže společně s Modelářským klubem Uničov zvou všechny děti, rodiče i nadšené stavitele draků. Na programu drakiády budou soutěže, volné lety a ukázky leteckých modelů. Na místo lze přijet autem, parkování zajištěno.

Dobroty na hradě

Pečené koláče, Guláš knížete Jana a další dobroty nabízí tradiční festival dobrého jídla na hradě Šternberk. Podzimní mlsání, jak se akce jmenuje, se koná v sobotu 14. října od 10 do 16 hodin.

„Tak jako v předchozích letech připravíme pro návštěvníky ochutnávky netradičních historických pokrmů. Gurmánský festival a ochutnávky se uskuteční poprvé v exkluzivním prostoru zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně,“ upozornil Jan Gottwald ze správy šternberské památky.

Prozradil také, že všechny pokrmy připravené v rámci sobotního dne jsou inspirované kuchařskou knihou Dobrá kuchařka českých šlechticů a měšťanů od gotiky po baroko.

„Součástí vstupného na prohlídky hradu budou ochutnávky jídel zdarma a další pokrmy lahodné chuti bude možné zakoupit. V letošní nabídce příchozí najdou pochoutky na grilu, pečené koláče, Guláš knížete Jana a mnoho dalších lahůdek,“ pokračoval Jan Gottwald.

Podzimní mlsání nabízí ochutnávky netradičních pokrmů servírovaných v historickém prostředí, ale také možnost prohlédnout si šternberský hrad a dozvědět se zajímavé informace o stolování pánů i měšťanů.

„V ceně jsou zahrnuté kostýmované prohlídky celého hradu a ochutnávky jídel zdarma. Průvodci v historických kostýmech návštěvníky seznámí nejen s historií hradu, ale přidají i informace týkající se historie stolování a přípravy pokrmů na hradech a zámcích,“ doplnil Jan Gottwald. Vstupné na přehlídku dobrého jídla a pití je 200 korun pro dospělé osoby, studenti senioři a děti do 15 let zaplatí 140 korun a rodinné vstupné činí 540 korun. Všechny informace jsou uvedeny na www.hrad-sternberk.cz

Výlov v Šumvaldu

Tradiční výlov rybníka se chystá na tento víkend v Šumvaldu u Uničova. Akce se koná v pátek 13., sobotu 14. a neděli 15. října, vždy od 9 hodin.

Příchozí si mohou koupit živé ryby, jako je kapr, štika, sumec, lín, amur, tolstolobik, pstruh. Chybět nebudou ani rybí pochoutky, tombola a občerstvení.

Štěpánovské vinobraní

Devadesát vzorků vín z těch nejlepších moravských vinařství i speciální kousky z celého světa čekají na milovníky ušlechtilého nápoje na pátém ročníku Štěpánovského vinobraní. Hostem hlavního sobotního programu v tamní sokolovně bude komik Lukáš Pavlásek.

Už v pátek 13. října v 18 hodin, zvou pořadatelé do štěpánovského kina na promítání českého filmu Bouřlivé víno.Chybět nebude ani příjemné setkání se sommeliérem Davidem Pavlíčkem spojené s ochutnávkou vín! Organizátoři vzkazují, že případné domácí jednohubky jsou vítány.

Samotné vinobraní se pak koná v sobotu 14. října od 15 hodin ve štěpánovské sokolovně. Kromě vína a burčáku nebude chybět ani cimbálová muzika, tombola, řízená degustace a zábavná vystoupní. Vstupné je 129 korun.

Dýňové tvoření

Dýňové a slámové tvoření se chystá v sobotu 14. října na zámku v Náměšti na Hané na Olomoucku. Dýně budou k zakoupení, cena dle váhy. Konstrukce na výrobek ze slámy přijde na 40 korun, s sebou si vezměte nožíky na vydlabávání dýní. Akce potrvá od 9 hodin do 15 hodin, vstupné se neplatí. (paš)

Jarmark v čokoládovně

Jarmark se v sobotu 14. října chystá v Čokoládovně v Troubelicích. Brány budou otevřé od 10 do 17 hodin, chybět nebudou prodejní stánky s regionálními dobrotami, přírodní kosmetikou a dalšími zajímavými výrobky.

Pro děti bude připraven dětský koutek a tvořivé dílničky, které zajistí Pradědovo dětské muzeum Bludov. Zajištěno je i bohaté občerstvení.

Sluňákov prozkoumá odpady

Myslíte si, že s odpady je jen otrava? Ekologické centrum Sluňákov v Horce nad Moravou nabízí v pátek 13. září akci nazvanou Odpady a nápady jak na ně. Příchozí si připomenou, jak se odpady správně třídí a jak jejich vzniku v domácnosti předcházet. Nakonec prozkoumají i záhadný kompost na zahradě.

S sebou přezůvky, vhodné je teplé a nepromokavé oblečení a obuv do terénu. Akce se koná od 16.30 a je určená pro všechny od 4 do 104 let, rodinné vstupné je 100 korun. Svůj zájem prosím hlaste na e-mail: eva.kadlckova@slunakov.cz"nebo na telefon 585 154 882. (paš)

Plócarfest

Plócarfest aneb Šumvaldské dýňobraní, letos se včelařskou výstavou, se chystá v sobotu 14. října na sokolském stadionu v Šumvaldu. Jde o setkání pěstitelů a zpracovatelů dýní, kuchařů, gurmánů.

Akce startuje v 9 hodin přejímkou výstavních exponátů od pěstitelů, od 13.30 je pak samotné zahájení výstavních přehlídek dýní a od 14 hodin startuje bohatý zábavný program zahrnující taneční, pěvecká nebo třeba šermířská vystoupení a živou hudbu. Vstupné je 30 korun.

Myslivecká pouť

X. Evropskou mysliveckou pouť sv. Huberta bude hostit chrám P.Marie v Dubě nad Moravou na Olomoucku. Tradiční pouť se koná v sobotu 14. října. Na programu jsou hudební vystoupení, v 10.30 Svatohubertská mše, kterou bude celebrovat Mons.Pavol Marton z Bardejova, taky v 11.30 Pasování na myslivce nebo třeba ve 14 hodin ukázka vábení jelenů. Po celý den nebude chybět stánkový prodej a občerstvení, doprovodný program se bude odehrávat na zadním dvoře a ve stodole.

Velká podzimní výstava

Na Velkou podzimní výstavu se chystají v Žerotíně na Olomoucku. V sále místního kulturního domu budou po oba víkendové dny k vidění výpěstky drobných pěstitelů, ukázka dovednosti dětí místní mateřinky a základní školy, taky amatérské fotky a obrazy místních obyvatel nebo ukázky a další expozice.

Po oba dny bude ve vestibulu ochutnávka pečených dobrot s tématem „cookies“ s možností posezení při kávě nebo čaji doplněné o ochutnávku uzenin a masných výrobků ZODV Újezd. V sobotu je otevřeno od 13 do 17 hodin, v neděli od 10 do 12 a odpoledne od 13 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Vycházka na hřbitov

Komentovanou vycházku s názvem Litovelský hřbitov (místní pohřební spolky a služby) pořádá v sobotu 14. října Muzejní společnost Litovelska ve spolupráci s Letopiseckou komisí Městského úřadu v Litovli. Účastníky bude provázet Marie Hrubá, sraz je ve 14 hodin u vstupní brány litovelského hřbitova. Tam i zpět se zájemci mohou dopravit autobusem, který pravidelně v sobotu jezdí na hřbitov ze zálivu naproti autobusovému stanovišti v 13.53 se zastávkami Litovel Palackého a Chořelice. Po skončení akce, přibližně v 15.30 hodin je zajištěna i zpáteční doprava.