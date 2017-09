Kam o víkendu? Na vepřové hody, šermíře i architekturu jinak

Pravidelná porce tipů na zajímavé víkendové akce na Olomoucku.

Vepřové hody. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Vraný

Den architektury

Den architektury se koná v sobotu 30. září a neděli 1. října a zve širokou veřejnost v téměř 70 městech a obcích po celé České republice na bohatý program, kdy přes 200 architektů a odborníků v rolích průvodců přichystalo na 210 akcí. Výjimkou nejsou ani města Olomouckého kraje.

Pestrý program nabízí Olomouc, ale také Prostějov, Přerov, Šumperk, Kouty nad Desnou či Javorník na Jesenicku. Komentované procházky poodhalí zapomenutou historii míst, jež denně míjíme, umožní nahlédnout do budoucnosti měst a jejich částí i podívat se na své okolí zcela novýma očima.

Účastníci budou moci prozkoumat tajemné i opomíjené stavby, poznat blíže veřejnosti nepřístupné architektonické skvosty i nahlédnout do útrob nejmodernějších staveb, které tvoří současnou tvář metropolí.

Letošní podtitul festivalu „Voda, lidé, města“ se jako hlavní tematická linie vine celým programem.

Kompletní program je uveden na www.denarchitektury.cz Většina programu je pro veřejnost opět zdarma.

Past na medvěda

Bohatý program opět láká na Sovinec, areál hradu zaplní tradiční historická akce Past na medvěda.

V sobotu 30. září a v neděli 1. října diváky mimo jiné pobaví kejklíř a fakír Zdeněk Vlček, vystoupí rovněž šermíři barrandovských filmových ateliérů skupina šermu Taurus, dorazí skupina historického šermu Conducti, akrobatické a žonglérské umění předvede společnost Colektive Vagabundus.

Nebudou chybět ani sokolníci s ukázkami výcviku dravců a zástupci historických řemesel. Hrad bude otevřen od 9 do 18 hodin. (ot)

Bouzov v záři svíček

Tajemné prohlídky při svitu svíček nabízí až do neděle 1. října hrad Bouzov na Olomoucku. Prohlídky jsou doprovázeny strašidelnými výstupy, konají se každý večer od 18 do 20 hodin a v neděli do 19 hodin. Pro děti i dospělé je připravená strašidelná dílna už od 17 hodin. Snížené vstupné je 100 korun, plné 200 korun.

Dobroty s muzikou

Všechny milovníky vepřového masa jistě potěší sobotní Svatováclavské hody v Ochozu nedaleko Konice. Akce však nebude jen o mase. Skupina Eques Tempus, která hodování pořádá, chystá i bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.

„Program začíná od 14.00, a to mší v kapli svatého Václava. Po celý den obstará doprovodný program šermířská skupina Lucrezia. Diváci se tak mohou těšit na šermířská vystoupení, oživlou pověst o místní kapličce či fireshow. Děti se mohou zabavit ve střelnici,“ popisovali program

pořadatelé.

Kromě historického programu je přichystáno taneční vystoupení základní umělecké školy z Mohelnice, nebudou chybět ani různé stánky. Vrcholem zábavy pak bude od 20 hodin koncert skupiny Sax Rock. Lákadlem je ovšem i bohaté občerstvení.

„Na čepu bude ochozské svatováclavské pivo, k jídlu jsou pak připraveny speciality z udírny, pečené vepřové kýty, domácí guláše, řízky a zabijačkové hody,“ dodali pořadatelé. Hodující nemusí ani děsit možnost, že by pršelo. I na to totiž v Ochozu mysleli a k dispozici bude pro návštěvníky zastřešená plocha velká čtyři sta metrů čtverečních. (vor)

Košt slivovice

Tradiční soutěž o nejlepší slivovici se chystá v Přáslavicích. Kdo z místních se chce soutěže zúčastnit, může přinést svůj vzorek o objemu ½ litru na obecní úřad a to do pátku 29. září. Přijímá se prvních 15 vzorků, od každého účastníka pouze 1 vzorek za odkupní cenu 150 korun. Soutěž bude veřejná, do hodnocení se může zapojit kdokoliv z občanů a uskuteční se na Výstavě ovoce a zeleniny v neděli 1. října od 10.30. Samotná výstava ovoce a zeleniny se pak bude konat od 10 do 16 hodin v prostorách OÚ. Výstava bude doplněna pracemi žáků základní a mateřské školy a MC Motýlek a soutěží o nejkrásnější dýni. Připraveno bude občerstvení, domácí bufet a tombola, proběhne zde také vyhodnocení soutěže o nejhezčí okno a předzahrádku a vystavovatele roku 2017. (paš)

Svatováclavské hody

Svatováclavské hody mají v sobotu 30. září a v neděli 1. října v Pňovicích na Olomoucku. Na příchozí po oba dny čeká bohaté občerstvení, stánky, dechová hudba, fotbalové zápasy nebo i projížďky kočárem.

Třebčínské dýňobraní

Soutěž o nejkrásnější vyřezanou dýni, ochutnávka dýňových specialit se v sobotu 30. září chystá v Třebčíně, místní části Lutína na Olomoucku.

Akci zájemci najdou v zahradě pohostinství v Třebčíně od 15 hodin. A co na Třebčínské dýňobraní s sebou? Organizátoři v pozvánce píší, že dýni, nástroje k vydlabávání a vyřezávání dýní. Možné je ale koupit si dýně k vyřezání až na místě.

Podzimní výšlap

Sportovní klub Šumvald, oddíl rodičů s dětmi ve spolupráci s Aktivní rodinou Olomouc, pořádá 30. září už tradiční podzimní výšlap „ Za pohádkou na Rabštejn“. Na děti čekají zajímavé úkoly a hry, opékání dobrot na ohni, odvážní mohou vylézt na skalní vyhlídku.

Odjezd linkovým autobusem v 8.41 hodin ze zastávky dolní konec a dále z každé zastávky, nebo vlastní dopravou. Sraz v 9:30 hod na parkovišti pod Rabštejnem. Odjezd z Bedřichova do Šumvaldu je pak v 15.15 hodin. Vstupným je dobrá nálada, akce se koná za příznivého počasí. (paš)