Kam o víkendu? Na rej superhrdinů i vietnamský Nový rok

Cosplayeři na Šantovce

Po dva dny bude totiž prostor nákupní galerie Šantovka v Olomouci patřit takzvaným cosplayerům. Letošní druhý ročník slibuje jak páteční večerní průvod, tak i sobotní stezku plnou superhrdinských a pohádkových úkolů nejen pro děti.

Celá nákupní galerie na dva dny ožije fikcí a novodobými legendami.

Akce vypukne v pátek 27. ledna v 18 hodin a ohlášených je na padesát postav.

„Sjedou se sem lidé z celé České republiky, vybrali jsme postavy, které bude znát široká veřejnost. V pátek startujeme v 18 hodin, kdy se mezi 18.15 a 18.30 postavy společně projdou obchodním centrem. Po průvodu budou k vidění scénky z filmů, některé zapojené obchody pak odstartují i slevy na své zboží," pokračoval Pavel Vykydal.

Zatímco pátek je večerní aktivitou spíše pro dospělé, sobota bude zaměřená primárně na rodinu a bude pohádkovější.

Program v prostorách nákupního centra se bude během celého dne konat od 10 do 18 hodin.

Vietnamský nový rok

Okusit jinou kulturu a ochutnat nové pokrmy mohou ti, kteří o víkendu zamíří na Vietnamský Nový rok. Akce určená pro cizince ze třetích zemí a také širokou veřejnost se koná v Restauraci na hřišti na Jižní ulici v Olomouci – Slavoníně.

Lidé tam mohou přijít v sobotu 28. ledna od 19 hodin, vstup je zdarma. (paš)

Večer s Davidem Bowiem

Večer věnovaný legendárnímu muzikantovi Davidu Bowiemu nabízí v neděli 29. ledna olomoucké kino Metropol.

Výstava nazvaná „David Bowie je…" byla nejúspěšnější v historii Victoria & Albert Museum v Londýně. Představila obdivuhodnou sbírku ručně psaných textů, originálních kostýmů, módy, fotografií, filmů, hudebních videoklipů, Bowieho vlastních nástrojů a přebalů alb z David Bowie Archive.

Záznam zavede diváky v kinech na cestu napříč okouzlující výstavou se speciálními hosty, včetně legendárního japonského módního návrháře Kansaie Yamamota či frontmana kapely Pulp Jarvise Cockera.

Publikum se tak dozví příběhy některých klíčových objektů, které dokumentují Bowieho uměleckou kariéru, od těch nejpovolanějších. Kurátoři výstavy Victoria Broackes a Geoffrey Marsh pak nabídnou odborný pohled jak na nejznámější hudební videa a originální kostýmy, tak i na osobnější předměty, jakými jsou ručně psané texty či deníkové záznamy, odhalující kreativitu a vývoj Bowieho nápadů. Kino záznam nabízí v neděli 29. ledna od 20 hodin, vstupné je 150 korun.

Hry, kvízy, hlavolamy v DDM

Hry, hlavolamy, hádanky a kvízy nabízí Dům dětí a mládeže na Janského ulici v Olomouci.

Přijďte si zahrát, zasoutěžit a něco i vyhrát. Akce určená dětem od 8 let, se koná v pátek 27. ledna od 15.30 do 17 hodin, cena je 20 korun.

Jubilejní turnaj v go

Olomoucký turnaj v go, který byl loni po třinácti letech obnovený, vstupuje do svého 25. ročníku. Už dva týdny před uzávěrkou se přihlásilo bezmála osmdesát hráčů z pěti zemí.

Turnaj se bude odehrávat v sobotu 28. a v neděli 29. ledna v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Go je vůbec nejstarší desková hra světa, která se už nejméně čtyři tisíce let hraje s prakticky nezměněnými pravidly. Oblíbená je zejména na Dálném Východě v Číně, Koreji, Japonsku, ale své příznivce si získala po celém světě, včetně České republiky.

„Jednoduchá pravidla a přitom obrovský počet herních variací řadí go mezi mimořádně elegantní deskové hry, takže není divu, že ve středověké Číně a Japonsku patřila znalost go k imperativům dvorské etikety," uvedl vedoucí univerzitní botanické zahrady, hráč go a zároveň ředitel turnaje, David Cigánek.

K zajímavostem patří, že rozdělení hráčů do výkonnostních tříd postupně převzaly i východní bojové sporty. S žákovskými třídami kjú a mistrovskými třídami dan se tak dnes můžeme setkat například v karate, judo, kendo nebo aikido.

„V loňském roce přitáhlo go pozornost médií soubojem mezi lidským šampionem a technologicky mimořádně vyspělou umělou inteligencí firmy Google. Poslední desková hra, ve které si člověk udržoval převahu nad strojem, definitivně padla, když programu Alpha Go v březnu podlehl korejský velmistr a druhý nejsilnější hráč světového žebříčku, Lee Sedol," podotkl David Cigánek.

Do organizace se nově zapojují i dobrovolníci z Japonského klubu Olomouc. O stylové občerstvení v podobě japonských zákusků a čajů tedy určitě nebude nouze.

Startovní pole stejně jako v loňském roce otevírá nejsilnější hráč národního žebříčku, Lukáš Podpěra, který je momentálně studentem olomoucké univerzity. Zda obhájí své loňské vítězství, se ukáže na vyhlášení vítězů v neděli 29. ledna v 16.30 ve vstupní hale Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Vycházka do Pomoraví

Jaké je Litovelské Pomoraví v zimě mohu zjistit účastníci vycházky, kterou v sobotu 28. ledna pořádá Dům dětí a mládeže v Litovli na Olomoucku.

Sraz je v DDM na Komenského ulici v Litovli v 9 hodin, účastnický poplatek je 20 korun za osobu.

S sebou by si účastníci měli vzít průkazku ZP, přiměřený oděv a obuv, vydatnou svačinu, dalekohled, či fotoaparát. Pejsek může absolvovat vycházku také.

Bál v Újezdu

Taneční soubor ze Šternberka a skupina Galaxy lákají na 11. Obecní ples do Újezdu u Uničova.

Bál se koná v sobotu 28. ledna v tamním kulturním domě, začátek je ve 20 hodin.

Chybět nebude bohaté občerstvení, soutěž o ceny. Vstupné je 100 korun.

Za krásou ledopádů

Za krásou ledopádů u Pulčína na Valašsku se mohou vydat turisté o tomto víkendu. Jejich pozoruhodné zbarvení do okrově-oranžovo-hnědých tónů způsobuje mikroskopická řasa žijící v ledu.

Ledopády leží mimo stabilně označené trasy, avšak obec Francova Lhota k nim vyznačila speciální trasu dlouhou okolo patnácti kilometrů.

Účastníci výletu si ji mohou projít v pěší i běžkařské skupině. Sraz je v sobotu 28. ledna v 7.30 vlevo v hale vlakového nádraží v Olomouci, vlak odjíždí v 7.51 směrem na Žilinu.

Návrat je do Olomouce plánován kolem 18 až 19 hodiny, členové pořádajícího spolku Přátelé přírody jej mohou absolvovat zdarma, hosté pak zaplatí 20 korun. Jízdné si hradí každý zvlášť, na srazu se lze domluvit na společnou jízdenku. Akci pořádá spolek Přátelé přírody, skupina Malá liška.