Kam o víkendu? Na první trh, kočáry i jarní slavnosti na zámku

Pravidelná porce tipů na zajímavé víkendové akce na Olomoucku.

Farmářské dobroty u orloje

Farmářské sýry a uzeniny, voňavé pečivo nebo čerstvé bylinky. I to nabídne Hanácký farmářský trh, který novou sezonu v srdci Olomouce startuje v sobotu 1. dubna.

Stánky s poctivými dobrotami najdete na Horním náměstí před podloubím radnice.

„Trhy vstupují letos do sedmé sezóny. S městem jsme se dohodli na vybraných sobotních termínech, některé soboty vynecháváme kvůli kolizím s jinými významnými akcemi. I letos ale nabídneme řadu novinek. V dubnu to budou například farmářské uzeniny z Písečné u Jeseníka, koláče z ricotty od paní Jaňákové z Kunína, levandulové výrobky z Těchonic nebo keramika od paní Moudré z Dobromilin," nalákala organizátorka Hanáckého farmářského trhu Markéta Záleská.

Hanácký farmářský trh bude s velikonoční nabídkou také součástí Olomouckých Velikonoc v neděli 16. dubna. „Doprovodně se připojíme i ke Svátkům města Olomouce v sobotu 3. června. V červenci a srpnu se bude trh konat jen dvakrát do měsíce, protože v létě je vzhledem k dovoleným menší poptávka," uvedla ještě Markéta Záleská.

Zábavné ragby

Dress RUGBY Olomouc 2017, to je název akce při které můžete podpořit propagaci ženského rugby.

Akce se koná v sobotu 1. dubna v areálu TJ Lokomotiva Olomouc a startuje v 10 hodin, kdy se uskuteční turnaj mládeže, turnaj žen v šatech pak od 14 hodin. Více informací je uvedeno na www.rugbyolomouc.cz

Probouzení hory na Sluňákově

Sluníčko ohřívá prochladlou zem, v půdě to ožívá, zvířata a rostliny, které přes zimu spaly, procitají. Pojďte do Sluňákova v Horce nad Moravou probudit horu, akce začíná ve 13 hodin.

„S dětmi si zahrajeme na zahradníky a zasadíme semínka řeřichy, které si odnesou domů, kde mohou pozorovat, jak klíčí a postupně roste. Na dalších stanovištích si děti vyrobí pampelišku, zahrají si na krtka, budou zkoumat co se děje v půdě nebo hledat ztracená mláďátka," popisují program organizátoři.

Poslední vstup na stanoviště je v 16 hodin, rodinné vstupné 100 korun.

Výtvarná dílna

Malými ilustrátory se stanou účastníci výtvarné dílny Divadla na cucky v Olomouci. Akce se koná v prostorách divadla na Wurmově ulici, v rámci dílny se účastníci zaměří na tvorbu leporela. To si vyrobí z papíru a poté jej zaplní ilustracemi na zadané téma. Vznikne tak malá autorská kniha, kterou si děti budou moci odnést domů. Výtvarná dílna trvá 90 minut a určená je pro umělce ve věku od 6 do 12 let. Vstupné je 70 korun. (paš)

Sváteční spřežení pod Kosířem

Sezonu na apríla začínají v unikátním Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem. Při té příležitosti bude okolními vesnicemi projíždět cestovní kočár, na který se můžete těšit hned na několika místech.

Cesta kočárem po pamětihodnostech se letos koná v duchu 270. výročí příjezdu kardinála Troyera, který v roce 1747 ve zlatém kočáru navštívil Olomouc. Kočár bude obcemi projíždět v doprovodu jízdní gardy.

„Každá zastávka programu má kostelík nebo kapličku, které budou otevřené pro veřejnost, na několika místech bude připraven i celodenní program. Také s sebou povezeme zavazadla s dárky pro děti," prozradil ředitel Muzea historických kočárů Václav Obr.

Lázně Slatinice otevírají

Start nové sezony ohlásily na o nadcházející víkend i Lázně Slatinice.

Akce se koná v sobotu 1. dubna od 12 hodin v lázeňském areálu. Na programu je jarmark, setkání se starým Granátníkem a povídání o Napoleonských válkách, ale i komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí panny Marie, příjezd čtyřspřeží s hulány z Muzea historických kočárů Václava Obra nebo výstavy a dobroty z lázeňské kuchyně.

Jaro na Plumlově

Také hrady a zámky 1. dubna začínají sezonu. V Plumlově při té příležitosti zvou na jarní slavnosti.

Průvodci v kostýmech provedou výpravy nejen komnatami, ale také klasickými jarními zvyky a tradicemi.

„Brány otevřeme ve třináct hodin a od půl třetí chystáme vynášení smrtky. Na stáncích prodejní výstavy bude i velikonoční zboží," prozradila zástupkyně plumlovského kastelána Kateřina Jenešová s tím, že na slavnostech budou k vidění také draví ptáci a vydry.

Pořadatelé lákají rovněž na hudební program a bohaté občerstvení.

Pohádkový karneval

V sobotu 1. dubna se v Expozici času ve Šternberku uskuteční Pohádkový karneval. Na děti čekají soutěže, hry, dětská diskotéka a na konci vyhodnocení nejlepší masky. Děti zaplatí 60 korun na vstupné, dospělí 30 korun. (paš)



Sdružení obcí mikroregionu Království pořádá pro všechny občany Království hraje, zpívá a tančí. Obecní dům v Blatci na Olomoucku zaplní folklorní a taneční soubory, mažoretky nebo třeba hudební skupiny. Akce startuje ve 13 hodin, vstup je zdarma.

Haňovický košt

Soutěž o nejlepší pálenku z Haňovic a okolí, Haňovský košt, se chystá na sobotu 1. dubna v Haňovicích na Olomoucku. Akce startuje v 18 hodin v místním kulturním domě, hudební doprovod zajistí Damane Band Radek Šperlich a o zábavu se postará Haňovské Shock.

Vynášení Morany

V den Smrtné neděle, čtrnáct dnů před Velikonocemi, zachovávají lidé v Hradečné, místní části Bílé Lhoty u Litovle po staletí lidovou tradici vynášení Morany. Morana se bude vynášet ve vesnici od 13 hodin v neděli 2. dubna. (paš)

Fotografická výstava v dómu

Unikátní výstava sedmi desítek velkoplošných fotografií, které jsou průřezem významnými církevními událostmi loňského roku, zachycenými uměleckou a dokumentární formou budou od 2. dubna k vidění v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava.

„Vystavené snímky zachycují kouzlo hry se světlem v nádherných interiérech katedrál, ale i ducha mládežnických setkání nebo národních poutí,“ řekl hlavní organizátor Pavel Langer. Unikátní výstava se podle něj snaží zachytit neviditelné, duchovní rozměr člověka.

Celostátní nezisková organizace Člověk a víra zastřešuje práci více než osmdesáti dobrovolných fotografů z celé ČR, kteří uměleckou formou dokumentují významné křesťanské akce českých církví v naší zemi i v zahraničí. Sdružení je otevřeno novým fotografům, kterým nabízí jednak obecné školení v oblasti fotografie, jednak školení specifické, z hlediska sakrální fotografie.

Zájemci se mohou s dosavadní prací sdružení seznámit a s jejich členy navázat kontakt během výstavy a především na samotné vernisáži, která se koná pod záštitou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera v neděli 2. dubna od 15.30 hodin.

Následně bude výstava veřejně přístupná až do 27. dubna, vždy od úterý do soboty v čase 10.00 – 13.00 a 14.00 – 17.00 hod., o nedělích pak od 11.00 – 13.00 a 14.00 – 18.00 hodin.

