Kam o víkendu? Na pohádkový zámek, lodičky i pozdvižení na vsi

Pravicelná porce tipů na zajímavé víkendové akce na Olomoucku.

Kostýmovaná prohlídka na zámku Plumlov. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Hana Masaříková

Jarní úklid (nejen) lesa

Jarní úklid Holického lesa se od 8 do 12 hodin chystá v sobotu 8. dubna v Olomouci. Sraz účastníků je na polní cestě z ulice Šlechtitelů ke trati.

S sebou by si lidé měli vzít reflexní vestu, pracovní oblečení a rukavice. Drobné občerstvení bude zajištěné.

Úklidová akce je součástí celorepublikového projektu Ukliďme Česko.

Lodičky, zábava i buřty

Na zahájení turistické sezony se chystají v Litovli. Tradiční akce, která se uskuteční v sobotu 8. dubna od 9 do 15 hodin je vhodná pro všechny generace a opět nabídne možnost zdarma se zúčastnit komentovaných prohlídek litovelských nejvýznamnějších památek.

Sezona odstartuje v centru města v 9 hodin tanečním vystoupením skupiny Kaster a Trips a roztleskávaček Golden Bees, na to naváže zábavné pásmo plné písniček a soutěží „Skotačení se skřítkem Lesánkem“, který turistickou sezónu zahájí.

Cyklisté se mohou na kole vydat na Lesánkovu cyklostezku, kde na děti čekají soutěže a také malé odměny.

V Domě přírody na Šargouně bude možné opéct špekáčků, organizátoři jen upozorňují, uzeninu a chléb by si měl každý vzít s sebou.

Pro pěší si zase Klub českých turistů připravil spoustu vycházek do Litovle a okolí a každý návštěvník, který se zaregistruje, získá na památku účastnický list.

Program zpestří i plavby na loďkách po Nečízu, bude se plout od Starého mlýna na náměstí a to v čase od 10 do 14 hodin a například v kapli sv. Jiří se zase chystá ochutnávka mešních vín a od 14 do 17 hod. se v budově muzea uskuteční Velikonoční jarmark.

Celý bohatý program je uveden na stránkách města Litovel www.litovel.eu

Venkovské trhy

Venkovskými trhy ožije v sobotu 8. dubna centrum Šternberka. Hlavní roli budou hrát na dubnových trzích kraslice, pomlázky a velikonoční ozdoby. Chybět však nebude ani pečivo, uzeniny, sýry a další čerstvé produkty.

„Na prvních letošních venkovských trzích se představí cimbálovka Folklore Quintet z Olomouce a celé dopoledne bude na Hlavním náměstí v duchu Velikonoc a jejich zvyků, zdobení kraslic, pletení pomlázek," uvedla mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

K vidění budou komentované ukázky stříhání oveček, česání vlny, předení na kolovratu, připraveny budou dílničky pro děti a chybět nebudou ani jarní mláďátka, která přijedou návštěvníky trhů potěšit z Ovčího statku u Hrdličků.

Venkovské trhy ve Šternberku na Hlavním náměstí startují v 7.30 a trvají do 12.30.

Zámek plný pohádkových bytostí

Na plumlovském zámku se o víkendu sejdou nejrůznější nadpřirození tvorové, aby děti i rodiče provedli po jedné z nejznámějších památek v regionu. Půjde o první pohádkovou prohlídku v letošní turistické sezoně.

První návštěvníci mohou přijít už v sobotu 8. dubna ve 13 hodin. Prohlídky pak potrvají až do 18 hodin s tím, že poslední výprava se do zámku vydá v 17 hodin. Každá prohlídka bude trvat zhruba třicet minut. Ve stejném čase budou pokračovat i v neděli.

A na jaké pohádkové bytosti se děti mohou letos těšit? Třeba na známého anděla Petronela ze slavné pohádky Anděl Páně. Chybět nebude ani trojice nadpřirozených bytostí z Nesmrtelné tety, a to Rozum, Štěstí a zlá Závist.

Na programu je i pekelný příběh o čertu Hejhulákovi, který se zamiloval do krásné Verunky. Jestli se nakonec Hejhulák ožení, to se dozvíte až na plumlovském zámku.

Děti do čtyř let mají prohlídku úplně zdarma, ty do patnácti zaplatí šedesát korun a dospělí sto dvacet. Na konci dubna pak zámek zase ovládnou čarodějnice. (hor)

Pletení tatarů po hanácku

Na pletení tatarů se o Květné neděli chystají členové Hanáckého mužského sboru Rovina z Olomouce.

Akce, která je součástí cyklu Hanácký rok v Bystřici, se koná v neděli 9. dubna od 15 do 18 hodin ve velkobystřickém západním křídle zámku. Přijďte si tedy připomenout s chlapy z Roviny, jak se plete správný tatar.

Pokud budou správné proutky, možná půjde vyrobit i vrbová píšťalka. Nechejte se inspirovat taky při barvení vajíček a zdobení perníčků s velikonočními motivy. (paš)

Vynášení Morany a dobroty z udírny

Moranu budou v sobotu 8. dubna vynášet v Krčmani. Akce se koná už podruhé a cílem obnoveného „pozdvižení na vsi“ je oprášit staré tradice spojené s vítáním nejkrásnějšího ročního období, a to v duchu dvacátých a třicátých let minulého století.

Celá veselice vypukne ve 13 hodin, kdy od kostela sv. Floriána na návsi vyrazí kostýmovaný průvod, v jehož čele ponesou silní muži velkou Moranu.

Za hudebního doprovodu studentské dechové kapely projde průvod vesnicí, zastaví se u vybraných hospodářů a také na Marcínku, kde bude připomenut původ historie vynášení zimy.

Stejně jako vloni bude potom Morana symbolicky zničena u mostku a místo ní budou do vesnice přineseny rašící nazdobené větve jako symboly jara. Tím ale program zdaleka neskončí.

„Od 16 hodin budou před hospodou ukázky lidových řemesel a soutěže pro děti, připravena bude i výstavka starých fotografií ze života obce před sto lety,“ řekl za pořadatele místní patriot Jaromír Jiřík.

Chybět samozřejmě nebude ani bohaté občerstvení, mimo jiné v podobě dobrot z udírny.

Velikonoce ve skanzenu

Velikonoce v Hanáckém skanzenu lákají o víkendu do obce Příkazy na Olomoucku. Návštěvníci se mohou v sobotu 8. dubna těšit na jarmark, ukázky řemesel, vystoupení folklórního souboru, muziku, divadélko, dílničku pro děti či historickou pražičku kávy.

Zájemci si budou moci uplést vlastní pomlázku. Nebude chybět ani občerstvení v naší hospůdce. Program trvá od 10 do 16 hodin, vstupné je 40 a 60 korun.

Javoříčko zahajuje

Premiéru nového turistického propagačního filmu s názvem Javoříčko - Bouzov - Luká" a současně zahájení 3. turistické sezony javoříčské expozice se koná v pátek 7. dubna.

Akce startuje v18 hodin v budově historické školy v Javoříčku, místní části Luké na Olomoucku.