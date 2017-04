Kam o víkendu? Na motorky, zábavu u orloje i nevšední prohlídky

Pravidlená porce tipů na zajímavé víkendové akce na Olomoucku.

Zahájení turistické sezony v Olomouci. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petra Pášová

Motorkáři zahájí sezonu

Příznivci silných dvoukolových strojů pozor! V Olomouci se v sobotu 22. dubna chystá zahájení motosezony.

Účastníci se potkají na olomouckém letišti od 11 do 12 hodin. Po seřazení asi ve 12.15 se všichni vydají na společnou vyjížďku po okolí.

Výjezd z Olomouckého letiště bude po silnici tř. Míru III/448 z Olomouce přes Topolany, Ústín, Tešetice, Rataje, Drahanovice, Loučany, Senice na Hané, Unčovice, Rozvadovice, Litovel, Tři Dvory, Pňovice, Štěpánov, Chomoutov, Horka nad Moravou, Křelov,Křelov po silnici II/635, zpět na Topolany po silnici III/5709, do Olomouce po silnici II/448 zpět na letiště Olomouc.

Více informací a také aktuality, zájemci najdou na www.os.motorkari-olomouc.cz

Olomouc plná sportu, muziky a zábavy

Velmi aktivní bude zahájení letošní turistické sezony v Olomouci. Uskuteční se tuto sobotu 22. dubna.

Vzhledem k tomu, že Olomouc se nyní pyšní titulem Evropské město sportu 2017, sobotní nabídka charakterizuje i celou nastávající sezonu: chce být aktivní, zajímavá, pestrá, zábavná. Sobotní zahájení turistické sezony začíná v 10 hod a končí v 16 hodin.

Pestrý program se bude odehrávat na Horním náměstí a také na několika sportovištích či ve fortu Radíkov.

„Na Horním náměstí budou připravena kulturní vystoupení, v rámci nichž diváky pobaví a zaujmou například Mažoretky Olomouc, kapela Loco Poco, Hudební Institut nebo kapely Skramasax a Marshall Malinovsky," uvedl mluvčí olomouckého magistrátu Michal Folta.

Kulturní část bude doplněna o sportovní stanoviště přímo na náměstí, kde si příchozí mohou vyzkoušet netradiční sportovní disciplíny jako jsou třeba spin Ladder, cornhole, foukačka a další.

Kromě toho se bude na Horním náměstí konat také tradiční farmářský jarmark a zajištěno je i občerstvení, s ohledem na vývoj počasí včetně teplých nápojů.

Bohatý bude v sobotu také doprovodný program. Nabízí například prohlídky radnice s výstupem na věž, výletní plavby na raftech, na Ololodi Kordulka nebo projížďky na Ološlapu.

Návštěvníci se mohou také vydat do Centra Semafor a vypůjčit si kolo, koloběžku či šlapací auto.

K prohlídce láká oblíbený Fort Radíkov, kde mohou využít jedinečné možnosti projet si tříkilometrovou trať uvnitř pevnosti na horských kolech. Otevřena bude i střelnice pro vzduchovky.

„Kromě již zmiňovaných aktivit se v sobotu 22. dubna nabízí jedinečná příležitost prohlédnout si zdarma olomoucká sportoviště např. Aplikační centrum BALUO, Andrův stadion, TJ Sokol Olomouc, TJ Lokomotivu Olomouc či TJ Lodní sporty Olomouc. Zájemci o prohlídku uvedených sportovišť budou mít možnost využít zdarma speciální autobusovou kyvadlovou linku," upozornil ještě mluvčí.

PODROBNÝ PROGRAM ZDE | Otevřená sportoviště ZDE

Flora nasvícená

Okouzlující jarní atmosféra za doprovodu bohyní kapely Vesna čeká na ty, kdo v pátek 21. dubna večer zamíří na olomoucké Výstaviště Flora.

Hlavní expozice bude opět k vidění ve slavnostním nasvícení v rámci večerní prohlídky, která se koná od 20 do 22 hodin. Koncert pak začíná od 20.30. Vstupné je při nákupu on-line 150 korun, 170 na místě, děti do 15 let zdarma.

Prodej vstupenek na místě v den konání je od 19.45 nebo on-line na www.flora-ol.cz.

První bleší trhy

První letošní venkovní Bleší trhy v Olomouci startují v sobotu 22. dubna od 7.30 do 12 hodin. Tentokrát však na novém místě a to na Velkomoravské ulici vedle čerpací stanice Shell naproti Baumaxu, vjezd z ulice Babíčkova 8.

Na bleších trzích zájemci najdou široký sortiment starých použitých ale i nových nepoužitých věcí. Jsou to bytové doplňky, kuchyňské potřeby, hračky, elektroniku, auto moto díly, spotřebiče, oblečení, časopisy, knihy, hudební nástroje, gramodesky a další zajímavé věci. Více informací je na www.blesi-trh.com.

Větrání ve Městě Libavá

Město Libavá bylo dlouhou dobu součástí vojenského prostoru Libavá, nedávno ale vykročilo k nové etapě své historie, po půl století opět jako samostatná obec. S "městem" v názvu.

S turistickou sérií Fakulty tělesné kultury UP Větrání se mohou zájemci vyrazit podívat, jak dnes Libavá vypadá a jestli ukrývá nějaké turistické zajímavosti. Sraz účastníků je v 8.40 před hlavním nádražím v Olomouci, návrat do 17 hodiny.

Nevšední prohlídky hradu Šternberk

Mezinárodní den památek oslaví během nadcházejícího víkendu na hradě Šternberk. V sobotu 22. dubna budou připravené speciální komentované prohlídky hradu s restaurátory.

V prostorách hradu budou mimo průvodců připraveni odborníci, kteří návštěvníky seznámí s tajemstvím obnovy historického mobiliáře. Výklad bude zaměřený na historický nábytek, vitráže, kachlová kamna a technická zařízení, osobní výtah.

„Osobní výtah posledních majitelů hradu Šternberk prošel generální rekonstrukcí včetně strojovny. Návštěvníci tak uvidí konkrétní výsledky práce restaurátorů na mobiliáři hradu Šternberk. V rámci prohlídek uvidí návštěvníci i prostory zrekonstruované půdy," uvedl Jan Gottwald ze správy šternberského hradu.

Tento den čeká na návštěvníky sleva na vstupném do hradu. Za cenu základního okruhu budou moci shlédnout velký okruh „Celým hradem – Liechtensteinské sbírky a zaniklá šlechtická sídla".

Za vstupné tak dospělé osoby zaplatí 110 korun, děti do 18 let, studenti a senioři 80 korun a rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a tři děti činí 300 korun.

Hrad Šternberk bude otevřen od 10 do 16 hodin, kdy začíná poslední prohlídka.

V neděli 23. dubna pak bude program určen především dětským návštěvníkům, pro které na hradě připravují poprvé v letošním roce „Speciální dětské prohlídky - Technika je všude kolem nás".

Začátek jednotlivých prohlídek bude v 9.30, 11.00 a 14.00 hodin. Program o technickém zázemí hradu a každodenním životě jeho obyvatel je určen pro děti v předškolním a mladším školním věku (5 – 10 let) v doprovodu rodičů. Děti se seznámí s historií hradu Šternberk a blíže si prohlédnou předměty, které bývají často u běžných prohlídek opomíjeny.

Společně s lektorem si popovídají o hygieně hradních pánů, osvětlení hradu, komunikaci se služebnictvem a dalších drobných zařízeních, které stejně jako nám dnes v běžné domácnosti usnadňovaly život i před sto lety na hradě.

„Prohlídky jsou určeny maximálně pro 15 dětí v doprovodu rodičů. Proto doporučujeme rezervaci. Prohlídky nejsou vhodné pro dospělé osoby," doplnil Gottwald a uvedl kontakt pro rezervaci: Tel. 585 012 935, 725 718 059, email: hrad.sternberk@npu.cz.

Za památkami Nemilan a Slavonína

Za památkami a přírodou olomouckých městských částí Nemilany a Slavonín se vydají turisté spolu se skupinou Malá liška. Sraz je ve 14.45 na konečné busu č. 17 Nemilany.

„V těchto městských částech se seznámíme s místními památkami, z nichž nejzajímavější je slavonínská cihelna z roku 1882 s původním komínem, která prošla významnou rekonstrukcí. Pokračovat budeme kolem místních rybníků a setkání zakončíme pohodovým posezením v některé z místních venkovních hospůdek u grilu a piva," vzkazují organizátoři v pozvánce. Členové Přátel přírody poputují městem zdarma, hosté zaplatí 20 korun.

Discgolfisté v Uničově

Do parku v Uničově se během nadcházejícího víkendu 22. a 23. dubna sjedou discgolfisté z celé republiky. Klub DG Eagles Uničov tam pořádá třetí ročník turnaje O pohár starosty města.

Hřiště bude k tréninku připraveno už v pátek 21. dubna od 12 hodin, výhoz prvního kola se uskuteční v sobotu v 9.30 hodin a kola druhého ve 14 hodin. V neděli se hraje od 8.30 hodin a finále pak začíná ve 13 hodin. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni v 15 hodin, na sobotní večer je také připravena discgolf party.

Elegance první republiky

Elegance první republiky bude k vidění v sobotu 22. dubna v Barokní sýpce v Ludéřově, místní části Drahanovic na Olomoucku.

Pořad Sester Chalupových věnovaný eleganci 1. republiky se koná od 17 hodin. Vstupné je 60 korun.

Modelářská výstava

Jarní modelářská výstava se chystá v pátek 21. a sobotu 22. dubna v Přáslavicích na Olomoucku. Přístupná je vždy od 10 do 17 hodin na velkém sále Obecního úřadu. Vstupné je dobrovolné, o drobné občerstvení bude postaráno. Podle zájmu účastníků se uskuteční i ukázka rádiem řízených modelů.