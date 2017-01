Kam o víkendu? Na monoski, zimní hrad či běh přes Kosíř

Olomoucko - Pokud ještě nemáte program na nadcházející víkend, podívejte se na naše tipy.

Zimní běh přes Kosíř. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Kristýna Kovaříková

Zábava na jedné lyži

Dny Monoski se v sobotu 7. ledna konají ve Ski areálu Hlubočky na Olomoucku. Bude se hlavně jezdit na monoski, což je kompenzační pomůcka, která umožňuje lyžování osobám s hendikepem.

„Monoski tvoří speciální sedačka, která je spojená s vázáním jedné lyže spolu s odpruženým a odtlumeným mechanismem, dále stabilizátory, které slouží především pro zajištění rovnováhy při pohybu," uvedla Markéta Poláchová za pořadatele.

Jízdu na monoski si mohou zdarma vyzkoušet jak osoby se zdravotním postižením, tak i široká veřejnost.

„Během celého dne budou na kopci k dispozici kvalifikovaní instruktoři monoski. Letošní doprovodný program bude nejen zábavný ale i poučný! Přijďte se přesvědčit, začínáme od 9 hodin," dodala. Více informací je uvedeno na www.newmanschool.cz (paš)

Zimní výstup na Helfštýn

Letos se už počtyřicáté otevřou brány hradu Helfštýn na unikátní zimní návštěvu.

„Hrad se otevře v sobotu 7. ledna v osm hodin ráno a jeho brány se znovu zavřou ve tři hodiny odpoledne. Po tu dobu budou zpřístupněna všechna nádvoří a lidé se mohou po náročném výstupu zahřát čajem ve zdejší restauraci," řekl kastelán hradu Helfštýna Jan Lauro.

Každý účastník dostane v cíli, který je vždy v historické pekárně, pamětní razítko.

Tříkrálový ples Dobré vůle

Už pětadvacátý Tříkrálový ples Dobré vůle bude v sobotu 7. ledna hostit Regionální centrum Olomouc u vlakového nádraží. K tanci a poslechu zahraje kapela New Street Band a Jamr's.

Výtěžek plesu putuje na projekt Skutečný dárek, Člověk v tísni. Bál, který startuje od 19 hodin, pořádají skauti z devátého střediska Jana Boska Olomouc a vstupné je 200 korun v předprodeji, 250 korun na místě. (paš)

Běh přes zimní Kosíř

Na tradiční Zimní běh přes Kosíř se mohou vydat všichni sportovci. Akce se chystá na sobotu 7. ledna v areálu Lázní Slatinice na Olomoucku. Prezence je od 9 hodin, vybíhá se pak v 11 hodin.

Délka tratě je deset kilometrů, část je vedena obcí, převážně však po lesních cestách a v kopcovitém terénu.

Součástí je i bohatá tombola a Dětský zimní běh, děti startují v 9.30 na tratích 50 a 1000 metrů.

Startovné je 100 korun, členové Ligy 100, kteří se prokážou platnou průkazkou, startovné neplatí. Podrobné informace jsou uvedené na www.liga100.cz (paš)

Procházka k Rešovským vodopádům

Dalším turistický výlet nabízí v sobotu 7. ledna tým webu Radost z pohybu, který vzniká na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tentokrát se účastníci prvního letošního Větrání, pod vedením Jana Kodla, podívají do lesů nad Uničovem.

Říčka Huntava tam vyhloubila hluboké skalnaté údolí s vodopády, zvanými Rešovské podle blízké obce, které patří k největším klenotům jesenických hor a oblíbeným výletním místům.

Sraz účastníků je v 8 hodin na autobusovém nádraží v Olomouci – Hodolanech, na stanovišti 4.

Autobusem se pak turisté vydají do Dlouhé Loučky a pak dál pěšky po značené trase, celkem ujdou asi 19 kilometrů. Jízdné si každý účastník platí sám.

Aktuální informace k výletu mohou zájemci sledovat v události na Facebooku, tam také mohou potvrdit svou účast nebo na webu www.radostzpohybu.cz/vetrani. (paš)

Tříkrálový koncert v Senici

Senice na Hané – Tříkrálový koncert se chystá na neděli 8. ledna v Senici na Hané na Olomoucku. Smíšený pěvecký sbor Collegium vocale Olomouc pod vedením Růženky Saligerové vystoupí v tamním kostele sv. M. Magdalény v 16 hodin. (paš)

Výstava betlémů

Ještě do neděle 8. ledna nabízí Městská galerie v Uničově Výstavu betlémů. Galerii zájemci najdou na Masarykově náměstí, otevřeno má během týdne od 8.30 do 12.30 a od 13.00 do 16.30, o víkendu pak od 10 do 17 hodin. (paš)

Maškarní ve Skrbeni

Dětský maškarní karneval se chystá v obecním sále ve Skrbeni na Olomoucku. Zábava vypukne v neděli 8. ledna od 14 hodin. Na děti čeká, tanec, hry a zábava se šaškem Vikim. (paš)

Turnaj v mariáši

Tříkrálový turnaj v Mariáši se bud konat v sobotu 7. ledna v Králové, místní části Medlova na Olomoucku. Mariášníci jsou zváni do hostince U Konrádů, od 13 hodin na ně bude čekat pět hodin napínavé hry, přerušované pouze krátkými přestávkami na počítání peněz a bodů a jídlo. Zápisné je 150 korun.