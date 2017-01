Kam o víkendu? Na bály, zimní hry i recesistický běh

Olomoucko - Podívejte se na naši porci tipů, kam se o víkendu na Olomoucku vypravit za zábavou či zajímavými akcemi.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Floru roztančí Městský bál

Stalo se už tradicí, že o zahájení plesové sezony v krajském městě se stará Městský bál. Ani letos tomu není jinak. Bál se koná zítra v prostorách pavilonu A Výstaviště Flora. Ovšem ti, co by se na něj na poslední chvíli rozhodli jít, mají smůlu. Je totiž beznadějně vyprodaný.

Osmnáctý ročník tradičního bálu se ponese v duchu pohádkových melodií.

„Podtitul večera zní „Z pohádky do pohádky" a díky speciálně připravenému programu i doplňkovým akcím v průběhu večera si hosté jako v pohádce budou připadat," uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Jana Doležalová.

O to nejdůležitější, hudbu k tanci, se postará Moondance Orchestra Martina Kumžáka, v jehož podání zazní ty nejznámější pohádkové melodie. A nejen ty.

Mnozí návštěvníci Městského bálu se jistě nebudou moci dočkat vystoupení dvou hlavních hudebních hostů večera. Nebude jimi nikdo jiný než Ewa Farna s kapelou a Václav Noid Bárta.

Ve Sluňákově si vyrobíte krmítko

Kdo přilétá v zimě na krmítko? A na čem si rád pochutná? Přijďte se podívat zblízka na návštěvníky krmítek, strávit čas venku a jedno krmítko si i vyrobit. To je akce, kterou v pátek 13. ledna nabízí od 15.30 Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov v Horce nad Moravou na Olomoucku.

Akce je určená pro účastníky od 4 do 99 let, zájemci by si s sebou měli vzít přezůvky a dobře usušenou šišku z borovice na výrobu krmítka. Rodinné vstupné je 100 korun, kontaktní osobou pro přihlášení je Monika Vraštilová a to na emailu: monika.vrastilova@slunakov.cz nebo na telefon 585 154 882.

O zlatou pálku v DDM

O zlatou pálku se mohou utkat všichni šikovní sportovci v sobotu 14. ledna a to v čase o 9 do 12 hodin.

„Jde o turnaj ve stolním tenise, který se počítá do celkového hodnocení amatérské ligy. Registrace začíná v 9 hodin, s sebou si vezměte pálku, přezutí do tělocvičny a sportovní oblečení," uvedla Martina Gallo z pořádajícího Domu dětí a mládeže v Olomouc.

Doplnila, že turnaj je určený pro děti a mládež školního věku od 7 do 15 let a koná se ve dvou kategoriích: 2. až 5. a 6. až 9. třída, včetně víceletých gymnázií. Akce se koná v prostorách na tř. 17. listopadu, vstupné je 20 korun pro členy kroužku, 40 pak zaplatí ostatní. (paš)

Votchi to rozjedou v Olomouci

Kapela Votchi míří do Olomouce. Letos slaví už patnáctileté působení na české hudební scéně. Na kontě mají tři vydaná studiová alba, živé DVD, předskakování kapelám jako The Whitesnake, Deep Purple Nazareth, Uriah Heep a mnoha dalším.

Kapela vystoupí v sobotu 14. ledna od 20 hodin v olomouckém Bounty Rock Cafe. Příchozí se mohou těšit na precizní hudbu okořeněná pro Votchi příznačnou příčnou flétnou, anglickými texty a chytlavými rockovými melodiemi. Vstupné je 150 korun.

Běh do zámecké brány

Sportovně založeným jedincům udělá radost další z akcí festivalu dobrodruhů, recesistů a cestovatelů Welzlování v Zábřehu. V sobotu 14. ledna budou serpentiny od sladovny k zábřežskému zámku patřit dvounohým i čtyřnohým běžcům.

Oblíbený běh do zámecké brány je určený pro závodníky všeho věku i jejich psí společníky. „Startuje se v deset hodin. Prezence účastníků začne v prostorách vinného sklípku naproti sladovně už o půl hodiny dříve. Připravený je i vložený adrenalinový závod," zve k účasti jeden z pořadatelů Zdeněk David.

Welzlování bude pokračovat ještě tentýž den odpoledne, ovšem ve zcela jiném duchu. Od šestnácti hodin vystoupí v kostele svaté Barbory vokální uskupení Nsango Malamu, které udělá radost především milovníkům exotiky. „Česko – africká skupina zde zazpívá především africkou duchovní hudbu, ale také tradiční folklorní písně z Konga a Angoly," přiblížil náplň koncertu Zdeněk David.

Terarijní zvířátka v Litovli

Tradiční setkání chovatelů a obdivovatelů terasních zvířat se chystá na sobotu 14. ledna v prostorách Domu dětí a mládeže na Komenského ulici v Litovli na Olomoucku. Setkání startuje v 9 hodin, účastnický poplatek je 20 korun za osobu. (paš)

Maškarák v Hněvotíně

Na velkou klauniádu lákají organizátoři v Hněvotíně.

Maškarní karneval se tam koná v sobotu 14. ledna od 15 hodin na sále místního Kulturního domu. Program pro děti i bohaté občerstvení je zajištěné. (paš)

Hasičský ples v Břuchotíně

Sbor dobrovolných hasičů v Břuchotíně, místní části Křelova na Olomoucku zve na XI. Společenský ples. Akce se koná v pátek 13. ledna v křelovské sokolovně. Na programu je přehlídka uniforem, znít budou i šansony.

K tanci a poslechu bude hrát skupina Asteor a DJ Kalliopé, začátek je ve 20 hodin, vstupné pak přijde na 70 korun. (paš)

Královské zimní hry v Majětíně

Královské zimní hry se o nadcházející víkend chystají v Majetíně na Olomoucku. Akce, při které na závodníky čeká bruslení, bobování a běh na lyžích se koná v sobotu 14. ledna.

Sraz účastníků je u místní hasičské zbrojnice, registrace poběží od 9.30, děti budou závodit od 9.50 do 11.30, po nich se od 12 do 13 hodin utkají dospělí. Chybět nebude ani občerstvení. Podrobný program je uvedený na stránkách obce www.majetin.cz

Koledníci projdou Šternberkem

Kdo by chtěl přispět do letošní Tříkrálové sbírky ve Šternberku, má šanci o tomto víkendu. S koledníky se zájemci mohou potkat v sobotu 14. ledna. Sbírka byla původně naplánována na sobotu 7. ledna, ale kvůli extrémně mrazivému počasí byla přesunuta.

Tříkrálová sbírka se koná na území České republiky od 1. do 15. ledna, do ulic se vypraví na padesát tisíc koledníků v kostýmech Tří králů. Dle staré lidové tradice chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích.