Kam o víkendu? Na festival jídla, běh s klokanem i pivní maraton

Pravidlená porce tipů na zajímavé víkendové akce na Olomoucku.

Extreme food festival

Přehlídka nevšedních delikates Extreme food festival zaplní v sobotu areál Letního kina v Olomouci.

K ochutnání tam bude hmyz, krokodýlí maso, exotické ovoce, ale i nápoj z ptačích hnízd nebo prasečí uši z Vietnamu. Pro ty, kteří by do takových extrémů nešli, tam budou běžné věci, jako je sushi, indická kuchyně, jídla s chilli.

Běh s klokanem

Tradiční Běh s Klokanem se chystá na sobotu 23. září v olomoucké městské části Hejčín. Jde o krosový závod určený jak dětem a mládeži, tak dospělým, zejména výkonným sportovcům. Muži běží 9 a ženy 7 kilometrů.

Akce se koná každoročně koncem září v Olomouci-Hejčíně u Mlýnského potoka, prezence je v 8.30 v Hospodě U Travise. Startovné je pro žáky 40 a dospělé 130 korun.

„Nejedná se pouze o běžecký závod, ale jde o společensko-sportovní akci, jejímž cílem je, aby si děti i rodiče užili zábavu i sport pohromadě,“ doplňují organizátoři.

Oslavy lesa na Floře

Oslavy lesa se chystají v sobotu 23. září na olomouckém Výstavišti Flora. Akce bude lidem přístupná od 11 do 17 hodin. Na stanovištích podél Rudolfovy aleje bude tradiční prezentace péče o les a přírodu Olomouckého kraje.

Připravené budou kvízy a hry s lesnickou tématikou, soutěže o zajímavé ceny. K vidění bude umělecké řezbářství, sochání motorovou pilou, živá zvířata, vystoupení sokolníků a další. Bude možné si vyzkoušet rýžování drahokamů, stavbu domu ze dřeva nebo si ověřit své znalosti o dřevinách, rostlinách a lesní zvěři. Vstup je zdarma.

První pivní maraton

Historicky první ročník Olomouckého Pivního maratonu se kvapem blíží, koná se v sobotu 23. září. Maratonu se můžou účastnit jednotlivci či smíšená družstva (max. 3 členné).

Každý soutěžící musí vypít alespoň 7 piv v 7 různých podnicích s tím, že muži pijí velké pivo a ženy mohou zvolit i malé pivo.

Každý závodník bude mít možnost při své trase maratonu navštívit až 12 hospod. Start i cíl bude na Horním náměstí. Mapu se zaznačenými hospodami dostane každý účastník při startu.

Každý účastník si bude moci vygenerovat diplom o účasti a také obdrží na startu malý dárek. A třešnička na dortu po maratonu - každý závodník si bude moci dát zdarma drink Jameson Caskmates v The BLACK STUFF Irish Pub & Whisky Bar!

Na ty nejúspěšnější závodníky v jednotlivých kategoriích čeká odměna v podobě pobytu v hotelu Valdes v Loučné nad Desnou!

A na závěr, k dobrému pivu patří dobrá muzika! Večer přijďte oslavit svou výhru, ale hlavně účast, do Sklubu, kde to rozjedou kapely Faith No More Tribute band a Klementův lazaret. Startovné je 410 korun, pro více informací navštivte adresu www.pivnimaraton.cz nebo událost na Facebooku (paš)

Holki a Captain Jack v "Esku"

Na jedinečnou taneční párty Dance Sensation dorazí se svými eurodance hity legendární duo Captain Jack a těšit se můžete na ty největší pecky nejen z jejich alba 90´s Mega party.

Chybět nebude ani dívčí populární skupina Holki nebo exkluzivní Dj´s. Akce se koná v olomouckém S klubu v pátek 22. září od 20 hodinm, vstupné je od 370 korun. Více informací je na www.dancesensation.cz

Káva na hradě

Na neděli 24. září připravuje hrad Šternberk v prostorách nově zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně, Historickou kafírnu. Návštěvníci si budou moci sami vyzkoušet práci mistra pražiče a upražit si vlastní kávu, připraveny budou ochutnávky kávy i informace z historie tohoto nápoje.

Návštěva Kafírny bude součástí každé prohlídky. Historická kafírna bude součástí každé prohlídky. Návštěvníci zaplatí běžné vstupné na prohlídky a návštěva do kafírny je zdarma.

Farmářský den

Hanácká muzika bude v sobotu 23. září vyhrávat na farmě Doubravský dvůr v Července na Olomoucku.

Akce startuje v 9 hodin bohoslužbou s poděkováním za sklizenou úrodu a program dál nabídne představení farmářů, taky farmářský trojboj, ukázku porcování sladkovodní ryby, ukázku výroby sýrů, divadlo i živou kapelu. Akce končí okolo 18 hodiny, vstup je zdarma. Více informací je na www.doubravskydvur.cz (paš)

Selské trhy

Zeleninu, ovoce, květiny, masné i mléčné produkty malých farem, regionální prodejce, zdravou výživu, různé pochutiny a třeba i burčák, to vše najdete na podzimních selských trzích ve Velké Bystřici na Olomoucku. Konají se v neděli 24. září od 8 do 12 hodin na místním Zámeckém náměstí. (paš)

Vinobraní ve Střeni

Na vinobraní lákají pořadatelé ze Střeně na Olomoucku. Degustace výběrových vín se koná v sobotu 23. září od 14 hodin za kulturním domem ve Střeni. Chybět nebude ani burčák nebo bohaté občerstvení, vstupné je dobrovolné.

Vítání podzimu na Sluňákově

Hned na dvě akce láká Dům přírody Litovelského Pomoraví – centrum Sluňákov. V pátek 22. září od 16.30 to je akce nazvaná Chmelové věnce, rozloučení s létem, vítání podzimu.

Ty, co láká tvořivě strávené odpoledne, mohou přijít do Rajské zahrady a nechat se pozvat na odpolední vázání věnců z přírodních materiálů. Možné je si i přinést vlastní nabírané přírodniny na výrobu věnců.

Sobota 23. září pak nabídne od 9.30 Bylinkový den na Sluňákově. Kromě bylinek nebudou chybět hravá stanoviště pro děti, divadlo, občerstvení a další doprovodný program.

Orientační závod

Orientační závod pro všechny děti pořádá v sobotu 23. září TJ Sokol ve Velké bystřici na Olomoucku. Při závodu budou děti na stanovištích plnit různé úkoly. Zápis účastníků je na hřišti od 9.30 do 10 hodin, startovné je 20 korun.

Děti budou rozděleny do kategorií, běží se ve dvojicích, nejmenší děti jdou v doprovodu rodičů. Akce se koná od 9.30 do 12 hodin.

Noc plná kouzel

Na noc plnou čar a kouzel se mohou příchozí těšit v sobotu 23. září v expozici Času ve Šternberku na Olomoucku. Do expozice se opět chystá věhlasný kouzelník Karel Pomahač, který si připravil zábavný program i pro ty nejmenší. Děti se přímo zapojí do kouzelnické show. Expozice času se se tak na chvíli promění v kouzelnickou školu, jakou můžete znát například z knížek Harry Potter. Vstupné je 70 korun. (paš)