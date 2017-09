Kam o víkendu? Na parádní festivaly, slavnosti, závoďáky i pivo

Našlapaný skvělými akcemi je nadcházející víkend na Olomoucku. Podívejte se na naše tipy a vyražte.

Dny evropského dědictví

Koncerty, divadlo, výtvarné umění, hry a také přístupné skvosty historie nabídnou tradiční Dny evropského dědictví. V rámci dnů otevřených památek se o víkendu veřejnosti v Olomouci ukáže na sedm desítek chrámů, paláců, muzeí, galerií, ale i areály univerzity, sportoviště či forty.

Přístupný bude například i Arcibiskupský palác, historická budova Pöttingea, vyhlídkové terasy na hotelovém domě či hotelu Flora nebo čistírna odpadních vod.

Během Dnů evropského dědictví se odehraje také několik festivalů a tradičních akcí.





Military Fest na fortu

Setkání majitelů vojenské techniky, Klubů vojenské historie, příznivců vojenství ovládne 8. a 9. září areál Fortu XIII. na Nové ulici v Olomouci. Na šestém ročníku akce nazvané Military Fest budou se předvedou napříkald římské legie, středověcí válečníci, napoleonská vojsak, ale i prvorepubliková armáda či boje z druhé světové války.

Na přehlídce se bude prezentovat i Armáda ČR, pyrotechnici, vojenská policie se svými zbraněmi a výbavou. K vidění bude i vojenská technika a v programu nechybí ani spanilá jízda Olomoucí.

Handicap rally

Už podesáté se v Olomouci uskuteční Handicap rally Dobrého místa pro život. Akce, která se snaží bourat bariéry mezi lidmi, začíná v neděli 10. září od 14 hodin na atletickém stadionu TJ Lokomotiva. Rally se opět zúčastní fotbalisté SK Sigmy Olomouc, jenž budou nejenom pomáhat při všech disciplínách, ale budou také podepisovat kartičky s fotkami hráčů.

Handicap rally je určena pro rodiny s dětmi. Ty vždy v týmu doplní jeden z handicapovaných kamarádů a společně projdou všemi disciplínami, jako například slalomem na vozíčku, chytáním motýlů, poznáváním koření, chozením poslepu atd. V cíli pak dostanou všechny děti perníkovou medaili a na závěr budou vylosovány tři rodiny, které obdrží zajímavé ceny, jako například pobyt v penzionu v Lipové-lázních.

„Vím, že handicapovaní lidé bývají často osamělí, a proto jsem začala dělat tuto akci. Lidé by na ní měli poznat nejen nové věci a dovednosti, ale možná také navázat nová přátelství,“ řekla Věra Novotná zakladatelka Dobrého místa pro život. Více informací www.dobremistoprozivot.cz (paš)

Chmelovy dožinke

Desítka malých pivovarů a půl tuctu zajímavých kapel se předvede na Chmelovych dožinkách v olomoucké části Holice.

Na příchozí čeká bohatý program už od 13 hodin až do půlnoci. Nechybí hry a zábava pro celou rodinu, jarmárek, divadýlko, worshopy, šermíři, žongléři a nevšední dobroty.

Akce se koná v areálu Amerika a vstupné je 150 Kč. Děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.

Street art ve Velkomoravské

StreetArt Festivalem ožila Velkomoravská ulice v Olomouci, jde o už desátý ročník akce, která je tradiční součástí Dnů evropského dědictví v Olomouci. Čeští i zahraniční umělci budou pracovat na velkoformátové malbě u protihlukového valu na Velkomoravské ulici v Olomouci v sobotu i v neděli od 10 do 20 hodin.

V sobotu 9. září, od 10 do 19 hodin se pak v rámci festivalu uskuteční také "open graffiti jam" pro každého, kdo má chuť malovat. K dispozici bude stěna "na Zenitu" ve Velkomoravské ulici. Na místě bude mobilní Pantograff art store, takže vše co k malování potřebujete bude k mání přímo u stěny. (paš)

Klání dřevorubců

Den plný zábavy nejen pro milovníky dřevorubectví slibuje akce, která se v sobotu 9. září koná na Sv. Kopečku u Olomouce. V hlavním programu příchozí uvidí závody dvoučlenných družstvech v dovednostech s pilou, sekerkou a dalšími nezbytnými nástroji dřevorubce.

O doprovodný program se postará Policie České republiky, skákací hrad, dětský lunapark a další. Občerstvení zajištěno.

Modeláři zaplní letiště

Setkání modelářů a výstava plastikových a papírových modelů MORAVA OPEN se chystá o tomto víkendu na letišti v Olomouci – Neředíně. K vidění budou plastikové a papírové modely, bojové a dopravní techniky, taky výstava vojenské techniky a chybět nebudou doprovodné programy.

V sobotu 9. září bude výstava přístupná od 9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 15 hodin. Vstupné je pro dospělé 30 korun, děti do 15 let zaplatí 20 korun a děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma. Víc informací je uvedeno na www.aviatik-cs.cz/moravaopen (paš)

Šternberské slavnosti

Našlapaný víkend čeká Šternberk. Chystá se tam tradiční veteránská akce Ecce Homo Historic, Mistrovství ČR v závodech automobilů do vrchu i městské slavnosti. V sobotu dopoledne bude program zaměřen pro širokou veřejnost, protože se uskuteční výstava historických automobilů a motocyklů v Radniční ulici.

Opět bude možné prohlédnout si různé značky jednostopých vozidel: Jawa, Triumph, Harley Davidson, BMW a další. Mezi přihlášenými bývají i nádherné stroje jako D-RAD R20 z roku 1930, Ariel 557 SM nebo třeba Praga 350 BC. V kategorii automobilů uvidíme ve Šternberku například nádherné Mustangy, MG A Coupe, vozy značek Saab, Wartburg nebo VW Scirocco GT. Ve 13 hodin odjedou někteří účastníci z výstavy v Radniční ulici na spanilou jízdu po okolí. Večer je pak čeká tradiční Moravský večer na nádvoří Šternberského kláštera.

V neděli pak všem „historikům“ bude patřit trať Ecce Homo, kde bude probíhat zápolení v jízdách pravidelnosti.

Zahájení Šternberských slavností je naplánováno na sobotu 9. září v 9 hodin na Hlavním náměstí. V dopoledním programu, který bude zaměřen převážně na děti, vystoupí dvě šikovné zpěvačky Dominika Lhotská a Sabina Ulmanová a po nich se představí Mažoretky Bohunky.

Nebudou chybět nafukovací atrakce, malování na obličej, airbrush tetování, šlapací káry nebo fotbalové šipky pro děti i dospělé.

V pravé poledne to na pódiu rozbalí šternberská kapela Plán C, ve 14 hodin zahrají Black Tiger, jejichž původní sestava také vzešla ze Šternberka. Ti se představí s žánrem melody hard-rock. Od 15 hodin se můžete těšit na multižánr v podání další domácí kapely True Colors s frontmankou a zpěvačkou Kateřinou Dostálovou. Kolem 16 hodiny se představí šternberští „zahrádkáři“ The Gardeners s acoustic-popem.

Přibližně v 17 hodin přijde na řadu známý český zpěvák Petr Kolář a po něm bude pódium patřit další šternberské - a velmi žádané – studentské kapele Výsledek s frontmanem Táďou Mánkem. Poté nastoupí Ready Kirken a program zakončí slovenská hardcore punkrocková kapela Bijouterrier.

Litovelské slavnosti



Heidi Janků, Karel Kahovec a Viktor Sodoma, Perutě, Ivan Mládek a Banjo Band, to jsou jména, která lákají o víkendu do Litovle. V sobotu 9. září se tam konají Litovelské slavnosti.

Tradičně nabídnou otevřené památky, modelářské odpoledne uu rybníku před místním gymnáziem ale taky doprovodný program na náměstí. K vidění bude ukázka hasící techniky, farmářské trhy, zájemce povozí turistický vláček a k vyzkoušení bude i otočný simulátor nárazu.

Chybět nebude bohaté občerstvení, vstup je zdarma. Celý program je na stránkách města www.litovel.eu (paš)

Bouzov zdarma

Komentované prohlídky nové poznávací trasy v hradním parku chystá na nadcházející víkend pro své návštěvníky hrad Bouzov na Olomoucku. Pro návštěvníky bude připravena komentovaná prohlídka parku v 11 a 13 hodin po oba víkendové dny, příchozí budou mít příležitost zdarma navštívit i zrekonstruovaný ochoz věže Hlásky.

Akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví, od 11 do 15 hodin, vstupné je zdarma.

Rockový Komárfest

Tradiční Komárfest chystá obec Střeň v sobtou 9. září na Olomoucku. Od 13 hodin se v areálu za místním Kulturním domem bude hrát a zpívat i povídat.

Na programu je Stracené Ráj, Piňovští kanci nebo Hagnózek či třeba Kabát revival. Součástí akce bude výstava k 20. výročí povodní v roce 1997. Vstupné je dobrovolné.

Hrad Šternberk pro děti

Především nejmladším návštěvníkům bude na hradě Šternberk určená neděle 10. září. Na tento den se na hradě připravují hned dva programy, určené právě dětem. Po celý den bude k dispozici půjčovna dětských historických kostýmů, která doplní dvě speciální prohlídky pro děti – Technika je všude kolem nás. Speciální dětské prohlídky „Technika je všude kolem nás“ začínají v 11 a 14 hodin.

Program o technickém zázemí hradu a každodenním životě jeho obyvatel je určen pro děti v předškolním a mladším školním věku (5 až 10 let) v doprovodu rodičů. Interaktivní program aktivně zapojí děti do prohlídky. Děti se krátce, věku přiměřenou formou seznámí s historií hradu Šternberk a blíže si prohlédnou předměty, které bývají často u běžných prohlídek opomíjeny. Společně s lektorem si děti popovídají o hygieně hradních pánů, osvětlení hradu, komunikaci se služebnictvem a dalších drobných zařízeních, které stejně jako nám dnes v běžné domácnosti usnadňovaly život i před sto lety na hradě.

V rámci prohlídky budou dětem zapůjčeny historické kostýmy, ve kterých absolvují celou prohlídku. Každá ze dvou prohlídek je určena maximálně pro 15 dětí v doprovodu rodičů. Proto pořadatelé doporučují rezervaci, telefonicky na 585 012 935 nebo 725 718 059, emailem na hrad.sternberk@npu.cz. Prohlídky nejsou vhodné pro dospělé osoby, vstupné na prohlídky činí 110 korun pro dospělé osoby, dětské vstupné je 80 korun.

Speciální dětské prohlídky doplní půjčovna historických kostýmů pro děti, kterou zájemci najdou v horním sále hradu Šternberk. Půjčovna bude otevřena od 10 do 16 hodin. V nabídce jsou kostýmy pro kluky i holky, například princezny, hradní dámy, mušketýři a další. Cena za zapůjčení kostýmu je 80 korun a délka zápůjčky je 30 minut. Fotografování si zajišťuje každý samostatně. Díky speciální technologii bude možné fotografie z telefonů vytisknout přímo na hradě a domů si odnést zajímavý suvenýr. Vzhledem ke kapacitě půjčovny doporučují pořadatelé opět rezervaci času návštěvy. Rezervaci je možné provést telefonicky na 585 012 935 nebo 725 718 059, případně emailem na hrad.sternberk@npu.cz. (paš)

Cesta pohádkovým lesem

Cesta pohádkovým lesem se koná v sobotu 9. září na Tovéřské sklace v Tovéři na Olomoucku. Start je od 14 hodiny, děti se můžou těšit na pohádkové bytosti Pejska a kočičku, Včelku Máju, Králíky z klobouku, Tři veterány a další.

Přichystány budou i soutěže pro děti na skalce, ceny, bohaté občerstvení a též i miniaturní ZOO. (paš)

Droždín slaví

Oslavy 750 let od první písemné zmínky si o tomto víkendu připomínají obyvatelé olomoucké městské části Droždín. Akce se koná v areálu místní Základní a Mateřské školy v sobotu 9. září od 14 hodin.

Na programu bude vystoupení místních spolků a organizací, přednáška 750 let Droždína a vztah ke Svatému Kopečku, netradiční soutěže, nachystané budou i atrakce pro děti, třeba projížďky na lodích. Příchozí taky budou mít možnost podívat se do školy nebo hasičské zbrojnice. (paš)

Dům přírody s průvodcem

Komentované prohlídky galerie v přírodě v rámci Dnů evropského dědictví nabízí v neděli 10. září od 10.30 do 15 hodin ekologické centrum Sluňákov v Horce nad Moravou na Olomoucku.

„Povyprávíme vám jak uvažovali autoři staveb a možná i jejich předchůdci, budovatelé romantických areálů. Upozorníme na pozoruhodné detaily. Vzpomeneme na historky z výstavby. Budete mít příležitost lépe porozumět geniu loci, které vytvořili František Skála, Miloš Šejn, Miloslav Fekar, Marcel Hubáček a další. Areálem Domu přírody vás provede Michal Bartoš,“ lákají organizátoři. Komentované prohlídky galerie v přírodě v rámci Dnů evropského dědictví začínají v 10.30 a 13 hodin. (paš)

Svatební den na zámku

Do svatebního se v neděli 10. září obleče zámek v Náměšti na Hané na Olomoucku. Koná se tam tradiční akce nazvaná Svatební den.

Od 13 do 18 hodin bude na programu ochutnávka a výstava svatebních dortů, ukázky svatebních tabulí, módní přehlídky svatebních a společenských šatů, kde svou tvorbu představí i olomoucká návrhářka Marta Musilová, chybět nebude svatební líčení a česání nebo třeba prohlídka výstavy „Svatba aneb jak šel čas“ . Vstup je zdarma. (paš)