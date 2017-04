Kam o velikonočním víkendu? Na hrady, jarmarky i zvířátka

Plnou náruč zajímavých akcí nabízí velikonoční víkend na Olomoucku. Podívejte se na naše tipy a vyražte.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Magda Vránová

Velikonoce u orloje

Krojovaný rej, folklorní vystoupení, ale i tvořivé dílny, živá zvířata a farmářské lahůdky nabídnou Olomoucké Velikonoce, které se chystají na neděli 16. dubna v centru Olomouce.

Horní náměstí od 8 až do 15 hodin zaplní pestrá směs zvyků, zábavy i tvoření, nebudou chybět ani různé zajímavosti a tradiční řemesla.

Stánky s různými pochoutkami tam nabídne Velikonoční farmářský trh.

Příchozí nahlédnou pod ruce zkušeným pletařům pomlázek, uvidí, jakými technikami se dají ozdobit velikonoční kraslice a seznámí se i s tradičními hanáckými velikonočními produkty a specialitami.

Chybět nebudou samozřejmě ani živá farmářská zvířata nebo poníci.

Svátky v zoo

Svátky jara jsou v olomoucké zoo každoročně první velkou akcí roku.

V pátek 14. dubna budou v zoo otevřené velikonoční dílny, které nabídnou možnost využít přírodních materiálů k výrobě jedinečných dekorací pro sváteční výzdobu jejich domova.

V pátek a neděli na příchozí zase čekají velikonoční tradice různých států světa, které budou představené formou her pro děti i dospělé na pěti místech zoo. Účastníci mohou soutěžit, tvořit, bádat i hledat. O velikonočním víkendu nebudou chybět ani komentovaná krmení.

V pondělí 17. dubna se pak chystá nadílka pro zvířata, která za pomoci dobrovolníků spolupracujících se zoo se uskuteční během dopoledne. Vybraná zvířata tak dostanou „nadívaná" velikonoční vajíčka a jiné laskominy.

Otevřeny budou všechny stánky, ve kterých jsou návštěvníci zvyklí na teplé občerstvení. O Velikonočním pondělí bude zoo otevřena už od 8 hodin ráno.

Hody v Droždíně

V letošním roce si v olomoucké městské části Droždín připomínají 750 let od první písemné zmínky.

Na programu bude v neděli 16. dubna slavnostní průvod, mše svatá, svěcení křížů, ale i třeba i hodová zábava ve společenském sále v hostinci u Šišků od 20 hodin.

Akce startuje v 8.15 u droždínského kříže, podrobný program je na www.drozdin.eu

Kam na hrad či zámek?

Šternberk

Během velikonočních svátků se hrad Šternberk návštěvníkům otevře, od pátku do pondělí.

Vrcholem bude sobotní Velikonoční jarmark plný tvořivých dílen pro děti i rodiče. Začátek je naplánovaný na 10 a konec na 16 hodin.

V prostorách hradu a nádvoří mohou děti i rodiče strávit příjemný den plný zábavy. Vstupné na jarmark činí 30 korun, nejmenší děti do 3 let mají vstupné zdarma. Při zakoupení vstupenky na prohlídku hradu je vstup na sobotní jarmark zdarma.

V prostorách hradu budou připraveny tvořivé dílny, nejen děti si mnohou vyzkoušet výrobu rozličných velikonočních dekorací a aranžmá, pletení pomlázek nebo zdobení kraslic. Všechny výrobky si děti odnášejí domů.

Na dolním nádvoří doplní tvořivý program ukázky dravců a zvířat ze stanice ochrany přírody Hluk.

Hrad Šternberk bude otevřen od pátku 14. do pondělí 17. 4. vždy od 10 do 16 hodin. Poslední prohlídka hradu bude začínat v 16 hodin. Podrobnější informace o dění na hradě naleznete na stránkách www.hrad-sternberk.cz.

Bouzov

Prohlídky velikonočně vyzdobeným hradem čekají na ty, kteří během velikonočních svátků zamíří na hrad Bouzov.

Na návštěvníky na prohlídkové trase čekají velikonoční dekorace a na I. nádvoří pro ně je připravenou výtvarná dílna, která bude otevřena od 10 do 15 hodin. O Velikonocích bude hrad otevřen od 14. 17. dubna od 9 do 15 hodin.

Náměšť na Hané

Do velikonočního odění se od pátku 14. do pondělí 17. dubna převleče zámek v Náměšti na Hané na Návštěvníkům se otevře od 9 do 16 hodin.

V pondělí 17. dubna pak návštěvníci mohou těšit na velikonoční výtvarnou dílnu, která bude otevřena od 9 do 15 hodin.

Plumlov

Jaro ale také celou skupinu rytířů uvítají v sobotu v Plumlově. Tedy přesněji na zdejším zámku. Nádvořím se rozezní třesk zbraní ale také nadšené výkřiky diváků sledujících žonglérská vystoupení.

O program se bude starat například šermířská skupina Valmont, mušketýři z Raptusu a skupina Komedianti. A že si při soubojích muže proti muže nedokážete vy ani vaše ratolesti pořádně prohlédnout, čím že se to rytíři mydlí? Nevadí, k dispozici bude i přehlídka zbraní.

Čechy pod Kosířem

Lov na vajíčka po parku ale také velikonoční dílny. To vše a mnohem víc chystají na sobotu v Čechách pod Kosířem. Program ocení nejen děti. Částečně díky minidílnám, roli však budou hrát i interiéry zámku. Prohlídky totiž o víkendu budou plné jarní nálady a výzdoby.

Helfštýn

Tradice, řemesla, hudba a folklor - to vše nabídne na hradě Helfštýn čtyřdenní akce s názvem Velikonoce na hradě.

Návštěvníci se mohou těšit na jarmark s doprovodným programem, který začne už na Velký pátek 14. dubna a potrvá až do pondělí 17. dubna.

Arboretum plné aktivit

Prožít letošní Velikonoce v kouzelném prostředí nabízí Arboretum v Bílé Lhotě.

V pátek 14. dubna tam je pro malé i velké návštěvníky připravena řada aktivit jako pletení pomlázek, výtvarné dílny, střílení z luku, ukázky výroby dřevěných hraček či zdobení kraslic.

Chybět nebudou tradičně ani živá zvířátka s mláďaty. Akce se koná v pátek 14. dubna od 10 do 16 hodin. Plné vstupné je 30 korun, snížené 15.

Hanácké mrskut

Na tradiční mrskut – velikonoční obchůzku se chystají krojovaní chlapi ve Velké Bystřici. Město obejdou na velikonoční pondělí 17. dubna od 10 do 12 hodin.

Panímámy a děvčata navštíví s tatarem, aby je symbolicky omladili. Pořádá místní folklorní soubor Mladá Haná.

První farmářský trh v Uničově

Historicky první farmářský trh se uskuteční o letošních Velikonocích v Uničově na Olomoucku. Lidé na něj mohou zamířit v sobotu 15. dubna od 8. do 12 hodin na Masarykově náměstí.

„Farmářské trhy jsou zaměřeny především na potraviny. A to na potraviny přednostně tuzemské, nejlépe z regionální produkce,“ popsala hlavní pořadatelka Martina Pospíšilová.

Vedle potravin budou prodávány také řemeslné výrobky, velikonoční dekorace, kraslice a pomlázky. Organizátoři kladou důraz i na širokou nabídku občerstvení. Uzenářské a řeznické produkty, třeba grilované steaky, doplní regionální značky piva, přírodní šťávy a mošty či víno z rybízu.

„K dostání bude i trdelník, vzhledem k Velikonocům také mazance, V Uničově bude farmářský trh beránci a další typické pečivo. Nesmím zapomenout na tradiční máslové koláče, med a medovinu, mléčný karamel, čerstvě praženou kávu nebo bezlepkové výrobky,“ vyjmenovala Martina Pospíšilová.

O dobrou náladu se postará cimbálová muzika, děti si mohou nechat pomalovat obličej nebo se svézt na ponících, případně si pohladit živá zvířátka v ohrádce nebo něco vyrobit ve výtvarné dílničce. Dospělí třeba ocení ukázky zdobení kraslic či pletení pomlázek.

Jarmark v Senici



Tradiční Velikonoční jarmark se chystá v sobotu 15. dubna v Senici na Hané.

Lidé se mohou přijít na sál místního kulturního domu pobavit od 10 do 14 hodin. K prodeji tam totiž bude celá řada velikonočních ozdob, kraslic, domácích dobrot a výrobků z místního Zemědělského družstva.

Příchozí si mohou také přijít uplést vlastní tatar nebo vyrobit velikonočního zajíčka v dílničkách. Čekat na ně bude i velikonoční guláš s pivem a kavárnička s ochutnávkou velikonočních dobrot. Z místních částí Cakova a Odrlic pak bude zajištěn svoz obecním autem. Z Cakova ze zastávky v 10.30 a z Odrlic ze zastávky v 11 hodin.

Kraslice ze pštrosích vajec

Malá výstavka tradičních hanáckých velikonočních kraslic zdobených slámou, které vytvořila Marie Záhorová z Těšetic je aktuálně k vidění v galerii U Kalicha a Černé věži v Drahanovicích.

Příchozí si mohou prohlédnout kraslice vyrobené ze slepičích, husích a pštrosích vajec. Výstavku mohou zájemci navštívit až do 23. dubna.