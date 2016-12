Kam o svátcích? Na betlémy, pohádkové hrady i vánoční koupel

Olomoucko - Prodloužený sváteční víkend si můžete zpestřit nejen dobrotami na vánočním stole. Podívejte se na naše tipy.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

Výstava betlémů u sv. Michala

Více než sedmdesát betlémů z celého světa mohou od 24. prosince zhlédnout návštěvníci kostela svatého Michala v Olomouci.

V Křížové chodbě budou k vidění i dvě rarity – nejmenší betlém v České republice, a to v lískovém oříšku, a betlém pocházející z Japonska. Tedy jediný japonský betlém vystavovaný v České republice.

I další betlémy vyrobené z proutí, drátů, hlíny, čokolády či železa pocházejí například z Peru, Číny nebo Holandska.

Výstava betlému potrvá do 6. ledna a je přístupná denně od 9 do 17 hodin.

Živý betlém na Sv. Kopečku

Jedinečné představení o narození Ježíška chystají na neděli 25. prosince na Svatém Kopečku.

Od 16.30 zde budou zpívat koledy a na pódiu v ambitu za kostelem okouzlí malé i velké diváky vánoční hra. Program s názvem Svatokopecký Živý Betlém se koná od 16.30 do 18 hodin. (krk)

Zoo zve na večerní prohlídky

Večerní vánoční prohlídky v Zoo na Svatém Kopečku potěší malé i velké návštěvníky, kteří nechtějí celé svátky jen lenošit.

Od 25. do 30. prosince mohou každý den v 16 a v 18 hodin vyrazit na komentovanou prohlídku a pozorovat řadu zvířat, která jsou při chladném venkovním počasí aktivnější než za horka.

Vánoce na Bouzově

Rozbalit si vánoční dárek přímo na hradě nebo si sestavit vlastní rodinný betlem mohou o svátcích návštěvníci hradu Bouzov. Speciální prohlídky i doprovodný program je pro příchozí připravený na Štědrý den od 15 hodin i během dalších svátečních dnů.

„Na sobotu chystáme speciální prohlídku s nadílkou v rytířském sálu. Návštěvníci si mohou přinést vánočná dárky, my jim je dáme pod stromeček a tam si je poté mohou rozbalit. Hrad je vánočně vyzdobený takže atmosféra bude velmi sváteční," řekl kastelánka hradu Bouzov Zuzana Šulcová.

Kromě dárků, které si příchozí přinesou, dostanou ještě něco navíc přímo od průvodců. „Každý od nás dostane malý dárek a kromě toho jsme pro všechny připravili překvapení, které prozradíme až v sobotu," naznačila kastelánka a řekla, že na sobotní prohlídky v 15 a 15.10 hodin je třeba se předem telefonicky objednat.

Na druhý svátek vánoční a 27. prosince bude pro návštěvníky připravený program s názvem Vánoční hrad Bouzov. Po oba dny bude kromě vyzdobeného hradu k vidění také živý betlém na prvním nádvoří, kde se také budou zpívat koledy.

„Kromě prohlídky živého betléma si zde lidé mohou udělat fotografie ve velkém dřevěném betlému. Ten tvoří figury v životní velikosti, za které si mohou stoupnout a poskládat si na fotografii betlém s vlastními obličeji," prozradila kastelánka Zuzana Šulcová s tím, že i na tyto prohlídky je lepší se telefonicky objednat.

Již tradičně budou od 9 do 15.30 hodin pro děti i dospělé připravené také vánoční dílny i něco dobrého na zahřátí. (krk)

Velkou Bystřici rozezní trubky

Hlas trubek se rozezní na Štědrý den večer z kostelní věže ve Velké Bystřici. Ještě než začnou zvonit zvony před půlnoční mší, mohou si lidé vyslechnout tradiční troubení u jesliček nebo si alespoň otevřít okno, aby zvuk trubek doletěl až k nim. Muzikanti budou troubit od 21.15 do 21.45 hodin.

V Litovli ožijí řemesla

Potěšit se pohledem na překrásné ruční výrobky a sami si vyzkoušet svoji šikovnost mohou v pondělí 26. prosince návštěvníci tradiční akce Oživlá řemesla v Muzeu Litovel.

Od 14 do 19 hodin zde budou řemeslnící prezentovat svoje dovednosti a zručnost. Mnoho originálních předmětů bude také k zakoupení.

Jedinečnou atmosféru akce bude dokreslí lidové písně kapely Hanácká mozeka Litovel.

Vánoční prohlídky na hradě

Na první svátek vánoční jsou na šternberském hradu připraveny Poetické prohlídky.

Návštěvníci si mohou v romantickém podvečerním čase prohlédnout vánočně vyzdobený hrad a kromě informací týkajících se historie hradu a vánočních tradic, uslyší i půvabné příběhy z knihy Piera Gribaudiho Příběhy vánoční noci.

Nedělní sváteční prohlídky začínají v 16, 17 a 18 hodin.

Přehradu zaplní otužilci

Už po třiatřicáté se sejdou všichni otužilci na Štědrý den pod hrází Plumlovské přehrady, aby osvěžili nejen své tělo, ale i ducha. A možná že sobotní Vánoční koupel bude letos i rekordní.

S přibývajícími roky totiž zájem o ledové koupání pod přehradou roste a poslední dva ročníky přišlo shodně devadesát dva odvážlivců.

„Pamatuji si, že dříve to bylo okolo šedesáti, poslední roky se k té stovce blížíme, ale ještě jsme ji nepřekonali. Doufáme tedy, že letos už tuto magickou hranici sta lidí překonáme," řekl Michal Mucha z pořádajícího oddílu TJ Haná Prostějov.

Vstříc tekuté zimě se plavci vrhnou přesně ve dvanáct hodin, předtím se však musí všichni shromáždit, například i kvůli focení.

„Shromáždění lidí, kteří půjdou do vody, bude mezi 11.30 a 11.45. V 11.50 u­děláme společné focení a ve 12 hodin to vypukne," informoval Mucha.

Koupel si pak užijí opravdu všichni, a to nejen zimní plavci, ale i ti, co se do té chvíle otužovali například jen doma ve sprše.

„Je to vlastně taková recesní společenská akce. Lidé si berou různé převleky a kostýmy a jde hlavně o zpříjemnění si čekání na Štědrý večer. Zúčastní se nejen příznivci dálkového plavání, ale i vyznavači různých outdoorových sportů. Ti si tak můžou vyzkoušet, jestli na to mají. V každém případě budeme mít samozřejmě k dispozici i zdravotníka," dodal Michal Mucha.