Kam o prvomájovém víkendu? Na tvargle, čarodějnice či ekojarmark

Pestrá a vydatná je nabídka akcí na nadcházející prodloužený víkend na Olomoucku. Podívejte se na naše tipy a vyražte.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

Tvarůžkový festival

Nabídka více než dvaceti restaurací a bister, bohatý kulturní program, stánky na Horním a letos i na Dolním náměstí či nově prodloužení festivalu na dva dny. To vše v pátek a v sobotu slibuje druhý ročník Olomouckého tvarůžkového festivalu.

Organizátoři vzkazují, že v případě deště budou návštěvníci festivalu moci využít přístřeší ve čtyřech velkých „party“ stanech.

Kromě možnosti ochutnat nejrůznější dobroty s tvarůžkem, ať už na slano, na sladko, tvarůžky pečené, smažené nebo jakkoli jinak upravené, se mohou návštěvníci festivalu těšit také na bohatý kulturní program.

Na Dolním náměstí bude program více zaměřen na rodiny s dětmi, na Horním náměstí zase lidé uvidí více kulinářských show.

V rámci programu se představí gastroškoly z olomouckého regionu, vystoupí známé hvězdy z oblasti gastronomie jako třeba Karolína Kamberská, známá z televizního pořadu Karolína, domácí kuchařka.

Odehrají se i kuchařské show šéfkuchařů známých olomouckých restaurací a na své si přijdou i zvídavé hlavy v show „Fyzika v kuchyni“, kterou připravuje Pevnost poznání.

Nebude chybět ani cimbálová muzika, představení divadla Tramtarie, taneční vystoupení studia Tancelář nebo ukázka z opery „Tvarůžkové ódy“.

Divácky zajímavá bude určitě také soutěž místních sportovců v pojídání tvarůžků.

Páteční program se koná od 14 do 18 hodin, sobotní trvá od 10 do 18 hodin. PODROBNÝ PROGRAM ZDE

Bosorky na pevnůstce

Rej masek, hořící vatra, koncerty i opékání špekáčků čeká v neděli na návštěvníky Korunní pevnůstky v Olomouci. Radio Haná zde bude pořádat tradiční pálení čarodějnic.

Pořadatelé sestavili program pro všechny věkové kategorie. „Pro ty nejmenší máme připravenou dětskou diskotéku, řádění v kostýmech i maskách a k tomu také vystoupení zpěváka Pavla Nováka. Nejen mladší generaci pak potěší koncert známého českého zpěváka Voxela," vybral z lákadel letošního ročníku ředitel Radia Haná Marek Berger. Kromě Voxela vystoupí živě také kapela Neomiracles nebo Pankix.

Během celé akce bude návštěvníkům přístupné muzeum Pevnost poznání, které nabídne interaktivní program. Na závěr večera rozzáří oblohu ohňostroj s hudebním doprovodem.

Areál Korunní pevnůstky se v neděli otevře ve čtrnáct hodin, přičemž program začne o hodinu později. Vstupné je 50 korun, pro děti do 15 let 30 korun.

Vatra i sele na Poděbradech

Pro všechny, kteří mají rádi vodu, si olomoucké přírodní koupaliště Poděbrady připravilo na neděli 30. dubna program k filipojakubské noci.

Pálení čarodějnic odstartuje už v deset hodin a děti se vyřádí na skákacím hradě, nafukovací skluzavce, střelnici, zahrají si bumper ball a připraveno je pro ně také malování na obličej a mnoho dalšího.

Pokud přijdou v kostýmu čarodějnice, mohou se zúčastnit soutěže o nejlepší masku. Vyhlášení se uskuteční v 16.30.

Už o půl hodiny dříve vystoupí kapela Blue Exix, v 17 hodin zapálí pořadatelé vatru a po 20. hodině předvede kejklířský spolek Cascabel ohnivou show. Na akci se budou grilovat makrely a péct sele. Sezonu v neděli zahájí půjčovna lodiček.

Bílý kámen otevře Libavou

Vojenský prostor Libavá se na Prvního máje na jeden den otevře turistům a cyklistům. Během tradiční akce Bílý kámen je možné do něj vstoupit od 7 do 16 hodin, poplatek je nově 40 korun, děti do 10 let mohou jít zdarma.

Do prostoru je možné se 1. května dostat přes dvanáct vstupů v okolnichobcích: Mrsklesy, Hlubočky, Daskabát, Velký Újezd, Kozlov, Smilov, Město Libavá, Nové Oldřůvky nad Budišovem, Kovářov, Zelený Kříž a nově Luboměř nad Strážnou.

Na vybraných místech bude k dispozici občerstvení i cykloservisy, České dráhy na akci vypraví speciální vlaky.

Ekojarmark u orloje

Velký a zábavný Ekojarmark s tradičními koncerty zaplní 1. května centrum Olomouce. Příchozí tam najdou stánky s tradičními řemesly, zdravými dobrotami, nabídkou neziskových organizací či ekologických iniciativ.

Ty doplní řada hravých stanovišť pro rodiče s dětmi, včetně různých dílen a divadelních představení.

Na hlavním pódiu se tradičně vystřídá řada skvělých kapel z Česka i Slovenska. Přítomným v pondělí zahraje Tomáš Kočko & orchestr, Žamboši, Marshall Malinovsky, Ivan Hlas Trio, Živé Kvety, Lanugo, Korben Dallas a Luboš Pospíšil a 5P.

Kvákání na Sluňákově

Kvákání v Domu přírody nabízí v pátek 28. dubna Sluňákov v Horce nad Moravou. Přijďte se podívat do Sluňákova na obojživelníky při své náročné cestě ze zimovišť do vodních tůní, jezer, rybníků a nádrží. Příchozí se dozví o běžně žijících druzích v České republice, taky nějaké zvláštnosti o jejich životě a ochraně.

Večerní vycházka pak nabídne žabí koncert a vodní život v tůních. Akce je součástí Ekologických dnů Olomouc a startuje od 17.30, je zdarma.

Pragulic Olomouc

Poznej město jinak. Pragulic Olomouc, tak se jmenuje akce, kterou v pondělí 1. května nabízí Ekologické dny Olomouc. Průvodcem města se pro zájemce stane na zhruba hodinu a půl člověk, který na olomouckých ulicích opravdu žil a zná jejich příběhy pro většinovou společnost skryté.

Průvodci ukáží netradiční místa města, představí sebe a své zkušenosti s životem na ulici, s jeho radostmi i starostmi. Průvodce Jelen zájemce provede v 10.30, směr prohlídky bude: Žižkovo náměstí pod sochou T. G. M., park pod dómem, směr Lazce, okolo Mlýnského potoka, ke stadionu, konec u divadla Tramtarie.

Průvodce Sandy vyrazí ve 14 hodin na procházku od hotelu Trinity na Náměstí Hrdinů, Horní náměstí, přes kino Metropol, depo DPMO a konec je v parku pod Hoblinou.

Na prohlídky je potřeba rezervace a to přes web www.olomouc-pragulic.cz. Cena prohlídky je pro dospělého 150 korun, pro EDO je ale zlevněná. Vstupné je na podporu průvodců a projektu, který organizuje sociální podnik Pragulic Olomouc, založený studenty UPOL a lidmi z ulice.

Májová slavnost s líbáním

Ukázky brazilské capoeiry nebo živá muzika v podání kapely Stracené ráj zpestří Olomouckou májovou slavnost, která se uskuteční na Prvního máje v Korunní pevnůstce.

Hlavním bodem programu bude ovšem májové líbání pod květinovým obloukem s focením.

Akce s mnohými atrakcemi je zdarma a koná se v pondělí 1. května od 10 do 16 hodin.

Květinový jarmark

Květinovým jarmarkem ožije v pondělí 1. května Masarykovo centrum Uničova. Akce se uskuteční na tamním Masarykově náměstí od 8 do 14 hodin, vstupné je zdarma.

Na děti čeká skákací hrad, projížďka na ponících, v nabídce budou květiny, sukulenty, keramika, zahraje i živá hudba a pro každého je připravený malý dárek.

Sovinec plný rytířů

Středověcí rytíři a kejklíři obsadí v sobotu 28. a v neděli 30. dubna hrad Sovinec. Návštěvníci budou moci po oba dny od 9 do 18 hodin sledovat nejrůznější souboje, pohádky, divadelní představení, prohlédnout si dobové zbraně.

Největší bitva se strhne vždy v půl jedné odpoledne.

Hanácké guláš

Regionální kapely se v neděli 30. dubna představí publiku v Malém sále Záložny v Litovli na Olomoucku. Přehlídka nazvaná Hanácké guláš startuje v 18 hodin v Malém sále Záložny a představí se kapely SVL, NOACO, STŘEMKOŠ A VINNÝ STŘIK, celý večer pak bude moderovat Petr Linduška.

Chybět nebude točené pivo, guláš, koláče a další občerstvení. Vstupné v předprodeji je 70 korun, na místě 100 korun.

Májka se sázením vinohradu

Na stavění máje se chystají dobrovolní hasiči z Příkaz. K nebi jej budou zvedat v sobotu 29. dubna, sraz je ve 14 hodin u Hanáckého skanzenu. Organizátoři vybízí děti, aby si přinesly stužky na věnec.

Na návsi bude k vidění Národopisný soubor Pantla, děti z místní mateřinky a žáci ze základní školy, vystoupí i členky Seniorklubu z Příkaz. K poslechu a tanci bude hrát Nákelanka.

Od sobotních 9 hodin se bude ještě za obecním úřadem sázet obecní vinohrad. Každý, kdo si zasadí svoji révu, obdrží pohárek vína, možná i dva.

Putování kolem Ecce Homo

Už potřetí se ve Šternberku uskuteční turistický pochod „Jarní putování kolem Ecce Homo“, letos v sobotu 29. dubna. Připraveny budou opět pěší trasy v délkách od 11 do 45 kilometrů. Cykloturisté mohou vyrazit na trasy 23, 30 a 50 kilometrů.

Samozřejmostí je i pohádková trasa pro nejmenší a rodiny s dětmi, která bude plná překvapení.

Start i cíl je na koupališti ve Šternberku od 7 do 13 hodin. Můžete přijít kdykoliv, jen je potřeba vybrat trasu podle času a s tím organizátoři poradí. Cíl pochodu je do 18 hodiny.

Cena startovného je pro dospělé 40 korun, členovo klubu zaplatí 30 korun, děti 20 korun. Všechny informace k pochodu a k dalším akcím KČT Šternberk zájemci najdou na oficiálním webu www.kctsternberk.cz nebo na facebooku www.facebook.com/kctsternberk

Vzpomínka na Javoříčko

V sobotu 29. dubna se v Javoříčku, místní části obce Luká na Olomoucku uskuteční pietní vzpomínka u příležitosti 72. výročí javoříčské tragédie. Setkání se bude konat u památníku v Javoříčku v 10 hodin.

Tento den je zlevněné vstupné do Javoříčských jeskyní, děti do 15 let včetně zdarma.

Odpoledne, ve 14 hodin se pak uskuteční pietní vzpomínka i v Zákřově, místní části Tršic na Olomoucku. Také tady si připomínají 72. výročí od zákřovské tragédie.