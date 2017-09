Stavba afrického pavilonu v olomoucké zoo finišuje. Co tam uvidíte?

FOTOGALERIE / Olomoucká zoo na Svatém Kopečku se rozrůstá o další pavilon, který nabídne nevídané.

Kromě starých známých surikat, jejichž panáčkování mohou lidé sledovat v méně atraktivní expozici na „vrstevnicové“ cestě, budou v dokončovaném objektu a výbězích nové africké druhy, do jejichž chovu si mnoho zoo netroufá.

Například hrabáč kapský, jehož zástupce Kvída je jedním z lákadel pražské zoo, nebo medojed.

„Stavební práce postupují podle plánu a firma by nám měla do konce září předat hotovou budovu. Následovat budou samotné expozice. Ty jsou koncipovány a budou budovány tak, aby naplňovaly potřeby zvířat, byly blízké jejich přirozenému prostředí a návštěvnicky co nejatraktivnější,“ popisovala mluvčí zoo Karla Břečková.

Ušaté prasátko s klokaním ocasem

Do projektu zoo investuje 10 milionů korun. Nabídne nový pavilon, atraktivní expozice a v nich „lahůdky“ v podobě hrabáče či medojeda. Hrabáče už dovezla z Jekatěrinburgu. Zatím je v izolaci.

„S hrabáči je to složité, což je důvodem, proč nejsou běžně k vidění. Je náročný na teplo a jeho ubikace musí být vytápěna na poměrně vysokou teplotu. Hlavně je noční druh, což vyžaduje uzpůsobení ubikace, aby ho lidé mohli sledovat, i když spí,“ uvedla mluvčí.

Zoo chce vytvořit chovný pár a pokusit se o mláďata těchto ušatých prasátek s klokaním ocasem, které ovšem nemají se selaty ani vačnatci nic společného, krom toho, že všichni jsou savci.Stejně jako damani, které zoo také nabídne v pavilonu Kalahari. Tato velká morčata příbuzná slonům a sirénám už zoo chová mimo expoziční prostory.

„Bude to další novinka pro návštěvníky,“ poznamenala mluvčí.

Otevřou na jaře

Ti se mohou těšit také na medojeda kapského. Inteligentní „lasičky“ získá zoo do konce roku.

„Je to velmi speciální zvíře, se kterým to není vůbec jednoduché,“ usmála se Břečková.

Medojedi jsou velmi akční a chytří a ve vynalézavosti mohou dát na frak olomouckým makakům, se kterými si zoo užila svoje.

„Ubikaci musíme zajistit, aby neutíkali a postarat se o to, aby se moc nenudili,“ poznamenala.

Pro rodiny s dětmi budou největším lákadlem surikaty. Ty zoo přesune do Kalahari ze stávající expozice. Dovezla ještě další a do otevření expozice předpokládá, že se jejich počet rozroste přirozenou cestou.

„Tvoříme speciální skupinu pro Kalahari. Ve velké ubikaci může být kolonie početnější a lidé tak uvidí, jak to uvnitř skupiny funguje,“ popisovala.

Čtveřici savců v areálu věnovanému africkému kontinentu a jedné z jeho pouštních oblastí doplní plazi a bezobratlí.

„Kalahari je poušť, i když trochu zelenější než Sahara, kde žije spousta plazů, hmyzu a klepítkatců. Stěžejní druhy proto doplníme zástupci i z těchto skupin živočichů,“ informovala mluvčí.

Pavilon přivítá první návštěvníky na jaře příštího roku.

„Konečné fáze a příprava na otevření potřebují čas, a to i s ohledem na tato náročná zvířata, která se potřebují adaptovat na nové prostředí. Otevření necháváme na jaro příštího roku,“ dodala Karla Břečková.

Kalahari

Jihoafrická poušť o rozloze 900 tisíc kilometrů čtverečních. Zasahuje území Botswany, Namibie a Jihoafrické republiky a okraje vybíhají i do Angoly, Zambie a Zimbabwe. Kalahari obývají Sanové - původní africký národ, dosud jeden z nejzaostalejších na Zemi. Kmen je znám pod názvem Křováci.



Hrabáč kapský

Taková hříčka přírody. Něco mezi ušatým prasátkem a klokanem. V noci běhá a hledá mraveniště a termitiště. Silnými drápy jej rozhrabe a dlouhým lepkavým jazykem vybere hmyz. Během jedné noci sežere až 50 tisíc termitů. Ve dne odpočívá. Doposud není jasné, kdo jsou jeho nejbližší příbuzní, zřejmě damani a sloni. Něco mezi ušatým prasátkem a klokanem.



Medojed kapský

Nebojsa zvířecí říše, který rád mlsá. Je aktivní hlavně v noci, ale na rozdíl od hrabáče celý den neprospí. Má extrémní odolnost vůči jedům a je schopen přežít i uštknutí prudce jedovatým hadem. Při ohrožení vylučuje páchnoucí sekret podobný sekretu skunka. Miluje med – od toho rodový název této „lasičky“.



Daman skalní

Nejraději by byli, kdyby slunce hřálo celý den a oni se mohli věnovat slunění. Připomínají velké morče nebo králíka a jde tak trochu o oříšek zoologické nomenklatury. Za jejich příbuzné se považují sloni a sirény. Trus a moč, které odkládají na jedno místo, se využívají v tradiční domorodé medicíně.



Surikaty

Baviči a velcí oblíbenci. Unikátní je hierarchie kolonie. Skupině šéfuje dominantní pár, který jediný se smí rozmnožovat. Pokud „nedopatřením“ zabřezne jiná samička, je na dominantním páru, zda mládě přežije, nebo ne. Zpravidla však „královna“ vyžene březí samičku, což může znamenat smrt. Pokud přežije, bez mláďat má opět šanci na návrat.