Kabelky na veletrh můžete nosit i do Senima

Už za necelé tři týdny vypukne pátý ročník oblíbeného Kabelkového veletrhu, který pořádá Deník spolu s Dobrým místem pro život.

Letos se uskuteční 4. října a poprvé na třech místech současně. Kromě Olomouce, Přerova nově také v Šumperku.

A nepřibývají jen místa konání, ale také místa samotného sběru.

V Olomouci takový prostor nabízí Pavla Windsorová. Ti, kteří by chtěli přispět, mohou kabelky nosit do jejího obchodu s látkami v první patře obchodního domu Senimo.

„Chci alespoň touhle formou podpořit lidi, kteří nemají tolik štěstí a zdraví co my. A taky Dobré místo pro život a Věru Novotnou,“ vysvětlila Pavla Windsorová důvody, proč se do akce zapojila.

Kam s kabelkami? Všechna sběrná místa Kablekového veletrhu ZDE

Informace o veletrhu se dozvěděla na sociálních sítích a hned ji napadlo, že osloví přátele, kamarádky a zákaznice.

„Mám hodně spřízněných duší, které, když poprosím o pomoc, tak mi vyjdou vstříc. Proto mě napadlo to spojit a otevřít sběrné místo u mě v obchodě, mými klientkami jsou téměř samé ženy,“ připomněla Pavla Windsorová, která má v olomouckém Senimu obchůdek už třiadvacet let.

„Kabelky se mi schází od úterý a už jich mám pětadvacet, deset z toho jsem dala já. Poslala jsem asi šedesát sms, chodily mi zprávy i z dovolených, že jakmile se vrátí, že se zúčastní,“ doplnila vzápětí.

Jejích obchůdek LADY W je otevřený od 8 do 18 hodin a v sobotu do pravého poledne.

Letošní ročník se nově koná v prostorách kina Metropol a to 4. října.

Jednou z těch, kdo ho letos určitě nevynechá bude i Pavla Windsorová. „Určitě se podívat půjdu a kdyby bylo potřeba tak se i zapojím. Jen se bojím, že si něco odnesu,“ dodala se smíchem sympatická žena.