Kabelkový veletrh nabídl nově i zdravé jídlo či nevšední tanec

VIDEO / Letošní ročník Kabelkového veletrhu Deníku a Dobrého místa pro život je za námi, vynesl rekordních 117.367 korun a nabídl hned několik novinek.

Premiérově se konal v Šumperku, v Olomouci změnil místo konání a uskutečnil se poprvé v kině Metropol a nově i s pestrým doprovodným programem.

Ten ve 14 hodin odpoledne odstartovala poradkyně pro ženskou krásu Romana Filípková ze studia Felicity z Olomouce.

Příchozí ji tak mohli vidět přímo v akci, líčila totiž jednu z účastnic veletrhu.

„Kabelky mám ráda, asi jako každý žena a když přišla nabídka účastnit se Kabelkového veletrhu, prvotní pro mě bylo, že jde o benefiční akci. Vždycky ráda pomůžu, sama i podobné bazárky pořádám. Jsem ráda, že tady můžu být,“ řekla žena.

Součástí programu byla i Tiny life, škola přírodní kosmetiky o které v Metropolu mluvila Martina Běhalová.

„Studovala jsem v USA, jógu v Indii a tím jsem se dostala k ekologické cestě životem a změnila svůj život. Nejprve jsme začali pořádat kurzy ekologického žití, pak praní, do toho přišla kosmetika a teď jsme ve fázi, kdy máme školu přírodní kosmetiky,“ vysvětlila Martina Běhalová s tím, že kurzy aktuálně běží v Olomouci a Praze, od ledna by pak chtěli otevřít další i v Brně a Ostravě.

Kromě pečující kosmetiky se mohli příchozí taky dozvědět, jak zdravě jíst. Jak na to jim ukázal Vítězslav Čuda, šéfkuchař olomoucké restaurace Zdravá pecka.

„Zdravá strava je trend a lidí, kteří se zajímají o to, co jí, přibývá. Hlavně se o to zajímají maminky s dětmi,“ uvedl Vítězslav Čuda.

Na prezentaci v kině Metropol prozradil, že v jeho restauraci si příchozí pochutnají i na burgerech nebo kachně, jen snaží vařit trochu jinak.

„Když uděláme kapustové zelí nezahušťujeme moukou ale brambory. I guláš se dá udělat bez mouky a libovějšího masa, nemusím k tomu mít knedlík, ale třeba polentové noky,“ uvedl šéfkuchař, který ve své restauraci nabízí také evropskou, asijskou i českou kuchyni, ale v trochu zdravějším stylu.

Pole a flirt dance

Zajímavostí pak byly i dvě taneční ukázky. Ukázku Pole Dance předvedla Michaela Koudelková ze studia Apokalips.

Návštěvnice veletrhu se tak dozvěděly i to, že Pole Dance, tedy tanec u tyče, není vůbec o svlékání, ale o ženskosti a formování těla.

„Byla jsem u toho, když Pole Dance začal před sedmi lety a posun za tu dobu obrovský. Dnes se do něj hodně vrhají baletky, gymnastky nebo tanečnice. Myslím si, že v určitém úhlu pohledu je to sport pro každého, nicméně čím víc se člověk sportování věnuje, je to výhoda. Pole Dance klade docela velké nároky na sílu,“ prozradila Michaela Koudelková a doplnila, jsou i mužští tanečníci.

Svůj um předvedla i Klára Slaninová z olomuckého Dance Art studia. Ta se představila s taneční ukázkou Flirt dance, který se často prezentuje jako tanec, kterým se svádí. Nejdříve ale musíte umět svést sama sebe. Kabelkový veletrh se jí líbil.

„Ráda bych se účastnila i do budoucna. Líbilo se mi to, akce je to parádní, dobře nastavená,“ doplnila tanečnice.