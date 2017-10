Kabelkový veletrh: Do benefice přispěli i rodiče žáků základní školy

Několik desítek kabelek menších i větších se sešlo ve sbírce Základní školy Tererovo náměstí v Olomouci. Škola tak přispěla do pátého ročníku Kabelkového veletrhu, který se letos koná už tuto středu. Letos poprvé v kině Metropol.

Kromě učitelů do benefice přispěly hlavně rodiče tamních žáčků.

„Vybíraly jsme ty kabelky, které mamka už nenosí. Jednu menší, dvě velké a jedna je spíš batoh. Věnovaly jsme je proto, aby ještě někomu udělaly radost, u nás už jen ležely na poličce,“ řekla Barbora Fojtášková z 5B.

Podle organizátorky sbírky a třídní učitelky 5B Radky Zmeškalové přispěli především rodiče dětí, kteří to loni nestihli.

„Děti jim to nevyřídily včas, ale letos měly v deníčku zapsáno kabelky s vykřičníkem. I já sama jsem darovala, většinu jsem už ale dala loni a tak musím dál nakupovat, abych mohla příští rok opět něco darovat,“ pousmála se pedagožka a doplnila, že tak, jako každý rok se na veletrh přijde podívat. „Účastníme se proto, že to jde na dobrou věc a je to možnost, jak alespoň něco málo udělat pro ostatní,“ doplnila.

Kabelkový veletrh Deníku a Dobrého místa pro život se koná ve středu 4. října od 10 do 18 hodin v olomouckém kině Metropol. Současně se uskuteční i v Přerově a Šumperku.