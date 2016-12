Jívová zviditelní odsunutého rodáka, otce nákupních vozíků Rudolfa Wanzla

Jívová – Rudolf Wanzl v roce 1918 založil v Jívové na Olomoucku zámečnickou dílnu. Měla 20 zaměstnanců, kteří vyráběli váhy a zemědělské stroje. Po druhé světové válce musel rodnou vesnici opustit. V německém Leipheimu však na jívovskou tradici společně s Rudolfem Wanzlem juniorem navázal.

Rodný dům Rudolfa Wanzla v Jívové Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Záhy přišla poptávka od výrobce pokladen z Augsburgu a na světě byly první nákupní vozíky.

Jejich nejmodernější nástupci dnes slouží lidem po celém světě.

V rodné Jívové na slavného občana nezapomněli. Dočká se pocty. Na známé jméno chtějí lákat turisty.

Nákupní vozík před sebou strkal mezi regály v supermarketu snad každý.

Ale málokdo ví, že kořeny výroby světové značky produkující špičkové výrobky v pobočkách po celém světě, včetně Číny, spadají do bývalé německé osady u Olomouce.

Právě tam se nyní rozhodli, že slavného rodáka připomenou všem, kdo do obce přijede.

A ostatní budou na jméno lákat k návštěvě. I vyznavače cyklistiky.

Příběh vozíku První zasouvací nákupní vozík se sklopnou rukojetí, podobný těm současným, byl patentován v roce 1950.



O rok později pak vozík s pevným košem – firma Wanzl tehdy zaměstnávala 50 lidí.



V letech 1970 až 1983 firma založila nové pobočky v Nizozemí, Rakousku a Švýcarsku, ve Velké Británii, Francii a Belgii.



V letech 1991 až1994 pak v České republice, Maďarsku a Polsku. Obrat koncernu v té době překročil částku 300 milionů marek.



Po roce 2000 dochází k rozmachu samoobslužných prodejen v rozvojových zemích.



V roce 2007 pak firma Wanzl otevírá vlastní závod v Číně a rozšiřuje výrobní plochy v závodech v německém Leipheimu.

Inspirace na Slovácku

Za nos se chytili v Jívové poté, co s Místní akční skupinou Bystřička zavítali na Hodonínsko. Když si všimli, jak například ve Strážnici v rámci podpory turistického ruchu dokáží „prodat" odbojářku Marii Kudeříkovou nebo oskeruše.

„Mají jednu místnost věnovanou Marušce Kudeříkové a lákají na to turisty. Umění to i s oskeruší," poznamenal starosta Jívové Jan Pewner.

Přestože v Jívové už nežije nikdo, kdo by Rudolfa Wanzla osobně znal, místní si jej připomínají.

Fotodokumentaci spojenou se životem Rudolfa Wanzla a jeho podnikáním však nemá v Jívové nikdo.

„Bohužel. Z německé osady se po válce museli všichni vystěhovat. Ti co tu zbyli, se smíšeného manželství, už zemřeli," uvedl starosta.

Stále však stojí jeho rodný dům, číslo popisné 228, a v Hněvotíně na Olomoucku je známá pobočka slavné firmy.

„Chtěli jsme lidem, kteří do Jívové přijedou, připomenout tohoto slavného rodáka. Aby si to také spojili s Hněvotínem. Proto jsme oslovili společnost Wanzl, zda by souhlasili," vzpomínal starosta.

Cykloturistický memoriál i deska

Jako první napadlo Jívovské, že by po rodákovi mohli pojmenovat každoroční cyklovýpravu – Memoriál Rudolfa Wanzla.

„Firma s názvem souhlasila. Dokonce mikroregionu poskytli příspěvek a chtěli uzavřít smlouvu, že memoriál budou podporovat každým rokem," pochlubil se starosta.

Následovala myšlenka umístit na rodný dům Rudolfa Wanzla pamětní desku.

„Návrh její podoby jsme již poslali firmě Wanzl, která jej v těchto dnech posuzuje," sdělil Jan Pewner.

Mělo by být z mramoru nebo porcelánu.

„Nápis by byl jednoduchý a mohl by jej doplnit i reliéf tváře pana Wanzla," popisoval.

Připomínka by měla být na fasádě v příštím roce.