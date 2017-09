Jitka Molavcová věnovala do veletrhu oblíbený batoh i kabelku od maminky

Do kabel a do kabelek se podle herečky a zpěvačky Jitky Molavcové ukládá všechno, o čem lidé sní. Hned dvě tašky, v nichž jsou schovaná její přání, si budou moci pořídit i návštěvnice Kabelkového veletrhu Deníku 4. října v olomouckém kině Metropol.

Jitka Molavcová věnovala do charitativního Kabelkového veletrhu v Olomouci oblíbený batoh i kabelku od maminkyFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Přesto, že o sobě říká, že není žádnou vášnivou sběratelkou těchto doplňků, našla ve svém šatníku pár kousků, které se rozhodla věnovat na dobrou věc.

„Já mám doma vlastně jen jedno psaníčko, se kterým chodím do divadla na představení svých kolegů. Jsou však kabelky, ke kterým mám vztah. A právě takovou bych chtěla darovat,“ říká usměvavá herečka a dál vypráví.

„Je to krásná kabelka, kterou jsem dostala od svojí maminky. Vlastně je to už starožitnost. Nechala jsem ji zrestaurovat a dávám ji dál do světa. Říkala jsem si, že určitě udělá radost všem lidem dobré vůle v Olomouci,“ říká Jitka Molavcová.





Jako sportovně a prakticky založená dáma dává přednost spíše batohům. Dokonce má přehled i o jeho vynalezení.

„Málokdo ví, že batoh vymyslel Tomáš Baťa. Proto se mu také dříve říkalo baťah. Trampové to později zkomolili na baťoh. Ale proto, že Ť je pro cizince těžké na vyslovování, zůstalo se u varianty s T, tedy batoh,“ vysvětluje.



Jeden ze svých oblíbených batohů darovala i do veletrhu.

„Mám jich doma hrozně moc. Mám je prostě moc ráda. Je to báječný vynález, který je pro mě naprosto nepostradatelným doplňkem, bez něhož bych nemohla existovat,“ říká s úsměvem herečka a zpěvačka.



Pro budoucí majitelku jejího batohu či kabelky nechala v obou doplňcích také fotografii se vzkazem.

„Doufám, že to dámy, které si je koupí, trochu potěší. Do obou jsem si dovolila dát fotku s takovým malým vzkazem, a to: Všem lidem dobré vůle z Olomouce vše dobré přeje Jitka Molavcová z Prahy,“ říká na závěr Jitka Molavcová.