Jedinečná tradice na Olomoucku: průvod Ježíškových matiček

Slavnostní průvod a Ježíškovy matičky, dvě mladé dívky ve svátečních krojích, nesou na Velikonoční neděli do kostela nazdobenou sochu Krista a koná se mše. To je jedinečná tradice, kterou dodržují v Bělkovicích-Lašťanech na Olomoucku.

Průvody se z obce vydávají hned dva – z Bělkovic míří do kostela v Dolanech a z Lašťan do Bohuňovic.

Ježíškovi matičky doprovází ještě sedm mládenců.

„Do kostela se totiž nesou kromě sochy Krista i jeden kříž a šest praporců, kterým se říká korouhve a znázorňují křížovou cestu," vysvětlila Eva Zatloukalová, která bělkovickou Slavnost matiček organizuje už desátým rokem.

Od školy průvod vychází ke kapličce, odkud matičky vezmou sochu Krista a za doprovodu kapely pokračuje až ke kostelu v Dolanech.

„Tradice souvisí i s tím, že v Bělkovicích nemáme kostel, a v minulosti, kdy mohlo být pro některé třeba starší lidi obtížné dojít až do kostela, se udělal jenom oltář se soškou Krista a tam se konala mše. Na Velikonoční neděli se potom soška slavnostně vrátila do kostela," dodala Zapletalová.

Matičky v Bělkovicích a Lašťanech mají dokonce rozdílné kroje.

Ty z Bělkovic mají slavnostní starohanácké kroje s širokou bílou sukní a vysoký zdobený květinový čepec, matičky z Lašťan mají tradiční hanácké kroje.

„Oblékali nás do toho asi necelou hodinu. Průvod je v tom kroji trochu náročnější, třeba ten čepec je těžší, než se zdá," sdělila letošní bělkovická matička Sabina Mádrová.

Hanácké Ježíškovy matičky

Velikonoční průvod, který se dříve udržoval ve více obcích v okolí Olomouce, v současnosti je pravidelně k vidění v Bohuňovicích a Bělkovicích.

Ježíškovy matičky ve velikonočním procesí představují Pannu Marii.

V Bělkovicích-Lašťanech a Bohuňovicích jdou v sobotu odpoledne dvě dívky doprovázené mládenci v průvodu obcí ke kostelu. Na sobě mají typický úbor, který se skládá z bílého šátku a černých šatů.

Bělkovická oslava se drží původního slavnostního hanáckého kroje, matičky z Bohuňovic mají šaty jednodušší.

Po mši v kostele žádají o vydání Ježíše Krista za symbolických třicet stříbrných.

Kněz jim dá kříž či sošku Ježíše Krista a svícen, a po mši pokračují tichým průvodem, většinou do kulturního zařízení nebo školy, kde kříž připravují na nedělní ranní vzkříšení.

V neděli ráno jsou pak oděné do černého šátku a bílých šatů na znamení, že Ježíš vstal z mrtvých.

Průvody nebo procesí matiček z Lašťan a částí Bohuňovic Moravské Loděnice a Trusovice směřují každoročně na Bílou sobotu a Velikonoční neděli do bohuňovického kostela, matičky z Bělkovic chodí do kostela v Dolanech.