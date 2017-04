"Zimní" jarní Flora je tady. Co nabídne?

S tajemnou tváří světa se letos představí návštěvníkům jarní etapa Flory Olomouc. Mezinárodní květinová výstava a zahradnický veletrh se v Olomouci pod tímto názvem konají už po padesáté, tentokrát výstaviště ožije od čtvrtka 20. do neděle 23. dubna.

Příchozí se mohou těšit na fantastickou Afriku, karnevalové Benátky, expozici Thajska, výstavu bonsají nebo třeba na večerní prohlídku.

Nejstarší a také nejproslulejší výstavnická akce svého druhu v České republice tentokrát ponese motto Tajemná tvář světa.

„Zveme všechny návštěvníky na úchvatný průlet světem, jehož spojovacím bodem jsou masky všech možných podob,“ uvedl k návštěvě jarní Flory ředitel olomouckého výstaviště Jiří Uhlíř.

Slavnostní večerní nasvícení

Hlavní expozice v největším pavilonu A pak na několika zastaveních odkryje tajemství, které masky skrývají.

„Masky ukazují, jak je svět pestrý. Středu pavilonu dominuje velká skála na které sedí drak, návštěvníci tak mohou procházet dračí slují ve které na ně čeká překvapení,“ uvedla garantka výstavy Jana Jirovská a doplnila, že letos se podařilo domluvit spolupráci s Thajským královstvím, které bude mít svou expozici v zadní části pavilonu.

„Kromě artefaktů, které budou přímo z Thajska se bude tančit i malovat na tradiční papírové deštníky,“ podotkla garantka.

Téma masek se pak bude prolínat i letošní floristickou soutěží konanou a vyhlašovanou Svazem květinářů a floristů tradičně právě během jarní Flory, tentokrát se soutěžící budou inspirovat výpravným filmem Avatar.

Jana Jirovská ještě dodala, že celá hlavní expozice bude opět k vidění ve slavnostním nasvícení v rámci večerní prohlídky v pátek 21. dubna od 20 do 22 hodin. Podmanivý hudební doprovod obstarají prohlídce bohyně kapely Vesna.

Přírodní maskování

Převleky a maskování nejrůznějších podob v podání samotné přírody budou hrát hlavní roli taky v pavilonu C, a to díky Českému zahrádkářskému svazu.

Ten představí svou expozici nazvanou Kamufláží k přežití, která návštěvníky seznámí s rafinovanými metodami maskování, jimiž se rostliny a živočichové více či méně úspěšně snaží odolávat nástrahám okolního světa.

Pavilon E zase návštěvníkům nabídne expozici bonsají vytvořenou ve spolupráci s Bonsai museum Isabelia ze Starého Města u Uherského Hradiště. Nebude chybět ani odborná poradna a možnost zakoupení bonsají.

Hanácká včela

Po úspěchu včelařské výstavy, která byla součástí loňské letní etapy Flory Olomouc, se tento projekt opět vrací do Smetanových sadů, tentokrát při jarní Floře a pod názvem Hanácká včela.

V pavilonu H tak budou vedle samotných včelstev a úlů k vidění také včelařské potřeby a pomůcky, chybět nebudou ani tematické přednášky a poradny i prodej medu nebo medoviny.

„Naopak poprvé budou mít své místo na olomoucké květinové výstavě také Farmářské trhy Flora v Rudolfově aleji Smetanových sadů. Nabídnou produkty regionálních prodejců,“ uvedl mluvčí Výstaviště Flora Adam Fritscher.

Zazpívá Leona Machálková

Součástí jarní výstavy je opět veletrh drobné zahradní mechanizace Hortifarm a oblíbené Jarní zahradnické trhy a stejně jako v předchozích letech nabídne jarní Flora Olomouc bohatý doprovodný program, jehož stěžejní část se uskuteční na scéně Samba naproti palmovému skleníku.

V pátek a sobotu bude zdejší pódium patřit pásmu časopisu Receptář s lidovkami a country písničkami v podání populární skupiny Vinš Duo, v pátek ožije vystoupením Jana Vančury, v sobotu zase koncertem populární zpěvačky Leony Machálkové, chybět nebudou ani besedy, soutěže, poradna Vlastimila Šindeláře i kuchařské recepty.

Brány jarní Flory Olomouc 2017 budou otevřeny denně od 9 do 18 hodin. Kompletní informace zájemci najdu na www.flora-ol.cz

