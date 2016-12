Jako kdyby vjel kamion do davu na olomouckých trzích, popisoval po útoku

Olomouc, Berlín – Jako kdyby někdo najel do lidí na vánočních trzích v Olomouci. Tak přirovnává pondělní útok v centru Berlína Jan Pospíšil, devětadvacetiletý Olomoučan, který v německé metropoli pracuje.

Do davu lidí na vánočních trzích v Berlíně najel kamionFoto: ČTK/AP Photo/Michael Sohn

Berlínská policie zatím hovoří o dvanácti mrtvých, další desítky lidí utrpěly zranění, několik je ve vážném stavu.

V době, kdy nákladní vůz vjel do návštěvníků vánočního trhu nedaleko symbolu Berlína, Pamětního kostela císaře Viléma, byl Jan Pospíšil na hotelu asi tři kilometry od tragické události.

„Pracoval jsem na počítači, přitom měl puštěnou televizi a najednou byl přerušen program," popsal, jak se dozvěděl o činu, jenž okamžitě vyvolal podezření na řízenou akci teroristů. Tuto motivaci nyní úřady prošetřují.

Jan Pospíšil, Olomoučan pracující v Berlíně. Autor: archiv Jana Pospíšila

Spousty dětí

Nákladní vůz s polskou poznávací značkou vjel na trh na náměstí Breitscheidplatz přes chodník z Kantovy ulice a davem lidí a vánočními stánky ujel asi 50 až 80 metrů, než se zastavil na okraji Budapešťské ulice.

„Je to centrum svátečního dění , něco jako by někdo najel nakladním vozidlem do lidí na Horním náměstí," uvedl pro Olomoucký deník Jan Pospíšil.

„Samozřejmě, že mě to šokovalo, protože tu vidíte hlavně spousty dětí," dodal.

V místě události se pohyboval ještě dnes.

„Jezdím kolem velmi často, naposledy dnes dopoledne. Trhy jsou nádherné a mají přímo pohádkovou atmosféru. Vždy je tu plno lidí," řekl olomoucký rodák, který v Berlíně pracuje půl roku jako technik v oblasti telekomunikací.

Česká diplomacie nemá žádné informace o případných obětech z řad českých občanů.