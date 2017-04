Jak vyzrát na zákaz kouření? Olomoucký bar se chce změnit v privátní klub

Zákaz kouření 31.května vyvětrá cigaretový dým ze všech českých restaurací a barů. Někde však chtějí nad paragrafy vyzrát. Nebo to aspoň zkusit. Příkladem je bar pana Jaroslava v centru Olomouce

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Milan Jaroš

Jeho hosté si přejí, aby se v podniku kouřilo i po posledním květnu a on by jim to rád umožnil.

Pomoci by mu měl status soukromého klubu.

Jestli takové podniky v boji se zákazem kouření obstojí, nebo ne, ukáže podle ministerstva zdravotnictví už první kontrola.

Absurdní: hosté jsou kuřáci, já taky

O zaregistrování klubu mluví pan Jaroslav už od podzimu. Označení se stalo součástí názvu malého baru nedaleko Červeného kostela.

„Hosté jsou kuřáci, drtivá většina, a zajdou na kafe nebo panáka a pivo. K tomu si chtějí zapálit. Nevařím, rodiny s dětmi ke mně nevkročí. Zákon je diskriminační. Zakazuje, co hosté a provozovatel soukromého podniku chtějí, na čem se domluví,“ popisoval podnikatel.

Pouze přejmenovat bar na soukromý klub ale nestačí.

„Musíte mít stanovy, zaregistrovat se, vybírat členské příspěvky,“ uvedl pan Jaroslav z Olomouce.

„Rozhodnutý nejsem, ale že bych hosty 31. května stěhoval s popelníkem na ulici, to taky nechci. Já jsem kuřák, oni jsou kuřáci. Je to celé absurdní,“ krčil rameny.

Bude to obcházení zákona?

O snaze převádět restaurace a bary na soukromé kluby nebo klubové pivnice ministerstvo zdravotnictví ví.

Mluvčí Štěpánka Čechová připomněla, že protikuřácký zákon zakazuje kouření ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb, kam spadají i bary, pro to, aby ochránil zdraví hostů a zaměstnanců před škodlivými účinky tabákového kouře.

„U kuřáckého klubu nelze vyloučit, že bude považován za provozovnu stravovacích služeb, a tedy jedno z míst, které podléhají právní úpravě,“ sdělila.

Jejich zřizování proto může být podle ministerstva považováno za obcházení zákona.

„Toto však bude záležet na vyhodnocení konkrétních případů kontrolními orgány,“ upozornila Štěpánka Čechová.

Vesnický hospodský: Se zákazem nemáme problém

Podle Milana Spurného z pohostinství Pod Lipou ve Lhotě nad Moravou je zakládání klubů nesmysl.

Právě na vesnicích se o jejich vzniku mluvilo nejvíce.

„Nic takového jsme nezvažovali. Proč? U nás se už rok nekouří a já ani hosté s tím žádný problém nemáme. Naopak. Začali chodit lidé, kterým vadil kouř, a jeden štamgast trefně zažertoval, že teď může chodit do hospody, aniž by manželka poznala, že tam byl,“ usmál se hostinský.

Protikuřácký zákon neumožňuje oddělení nekuřácké a kuřácké části, zavedení takzvaných kuřáren, jak navrhovali někteří poslanci.

„V restauraci budou moci lidé případně používat jen vodní dýmky a elektronické cigarety, pokud provozovatel používání těchto výrobků nezakáže,“ uzavřela mluvčí ministerstva.