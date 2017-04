Jahody na Hané popálily mrazy. Samosběr ale bude, ujišťují pěstitelé

Počasí letos jahodářům nepřeje. Rostlinkám neprospěl suchý a teplý březen a poslední mrazy polovinu nezakrytých ploch spálily.

Sklizeň proto může být slabší v porovnání s loňskem.

Vyznavači samosběru si však určitě přijdou na své, a to hned na několika lokalitách na Olomoucku.

"V březnu jsme naříkali na abnormálně teplé počasí a nedostatek vláhy a když už jsme mysleli, že je zima za námi, přišel mráz, kdy nepomohly ani netkané textílie,“ popisoval Jan Dostál, největší pěstitel s nabídkou oblíbeného samosběru v Olomouci a Prostějově.

V olomoucké Zolově ulici, kam se plantáž přesunula, by se měly plody sklízet z 5,5 hektaru. Právě tam mrazy popálily část jahodníků.

"Zhruba 50 procent, co jsme nezakryli. Ovšem i to, co jsme měli přikryté, není v ideálním stavu, protože nešlo pouze o přízemní mrazíky, ale mrzlo celou noc,“ uvedl Dostál.

Začátek sklizně?

Začátek sklizně odhaduje pěstitel na 1. června.

„Ale spíše to může být o něco později. Zatím je pořád zima a květy jsou ještě schované. Uvidíme, jak bude přát počasí v příštích dnech. Čekáme, že zaprší,“ vysvětloval pěstitel. „Obávám se, aby letošní sklizeň nebyla slabší,“ uzavřel Jiří Dostál.

Vloni zahájili v Olomouci - Slavoníně samosběr 30. května. Zájem byl od počátku obrovský.

Stejně tak na plantáži ve Skrbeni, kde je další tradiční místo s jahodovým samosběrem.

Jahody jsou bohatým zdrojem vitamínu C. Obsah v plodech je srovnatelný s citrusy. Obsahují vitamín A, B, E, kyseliny jablečné, citrónové, chininové či šťavelové. Z minerálů hlavně draslík, zinek a hořčík.