Hrůza, šílenství. Město zasáhla šokující vražda dívenky

Do šoku a bolestivého rána se v pátek probudilo Staré Město u Uherského Hradiště. Velký smutek a zděšení po hrůzném činu, kdy otec zabil svou ani ne tříletou dcerku a pořezal pětiletého syna, bylo patrné na každém kroku.

„Znal jsem je, je to hrůza, hrůza,“ povzdechl zdrceně jeden ze sousedů. Alespoň trochu povzbudivou zprávou je, že zraněný chlapec je mimo ohrožení života.

Tragédii, která se odehrála ve čtvrtek 28. září po poledni v bytovém domě v Michalské ulici ve Starém Městě, podle jedné ze sousedek odhalila sama matka dětí, když se vrátila domů z práce.

„Třepu se ještě teď, když si na to vzpomenu. Malá byla tak hezká, nechápu, jak to mohl udělat,“ klopila sousedka smutně zrak.

Ideál to nebyl, hádky ale neslyšeli

V rodině to podle jejích slov neklapalo ideálně, žádné hádky, křik nebo vzájemné napadání ale nikdy nezaznamenala.

To potvrzují i slova staroměstského starosty.

„Nešlo o problémovou rodinu, třeba městská policie k nim nikdy nevyjížděla,“ uvedl Josef Bazala.

Podobnou hrůznou událost si nevybavuje, všichni obyvatelé jsou z toho prý v šoku.

„Je to naprosto šílené. Stávají se hrozné věci, ale toto by nemělo. Pro nejbližší a sousedy to bude dlouho velmi bolestivé,“ dodal starosta.

Nelze pochopit

Se zprávou o smrti malé holčičky se těžce vyrovnávají jiní rodiče.

„Ty děti chodily s mými do školky, něco takového nejde pochopit,“ povídal se slzami v očích mladý Staroměšťan.

„Absolutně nechápu, co se musí stát, abyste ublížili vlastnímu dítěti. Je to strašné,“ přidala se jedna z maminek.

Motiv a okolnosti vraždy a pokusu o vraždu šetří policisté. Podezřelým je osmadvacetiletý otec dětí, který se po činu pokusil o sebevraždu.

„Vrtulník ho transportoval do nemocnice, v současné době je v péči lékařů a není schopen účasti na úkonech trestního řízení,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková s tím, že za vraždu ukládá zákon trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

Po trávě agresivní?

Co dovede člověka k tomu, že sáhne na život vlastnímu dítěti, je zatím předmětem spekulací.

Po Starém Městě se povídá, že se rodiče měli rozvádět a muž neunesl, že si manželka našla jiného partnera.

„Údajně kouřil trávu, po které byl agresivní,“ naznačil možný důvod zkratu jeden ze Staroměšťanů.

Policisté vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechtějí poskytovat podrobnější informace.

„Podezřelý měl nožem napadnout své dvě nezletilé děti, přičemž jedno dítě usmrtil a druhé skončilo se zraněním v péči lékařů a je mimo ohrožení života,“ doplnila Lenka Javorková.

Přesnější informace o stavu chlapce nejsou známé. „K případu nemůžeme nic sdělit,“ uvedl mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Jaroslav Březina.