Hrad Bouzov zůstává státu, Německý řád s odvoláním neuspěl

Hrad Bouzov zůstává majetkem státu. Krajský soud v Olomouci ve čtvrtek nevyhověl odvolání Německého řádu. Ten se obrátil na odvolací soud, protože se nesmířil se zamítnutím žaloby na Národní památkový ústav olomouckým okresním soudem.

Krajský soud potvrdil, že nejvyhledávanější památku Olomouckého kraje není možné vydat na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Německý řád se však nevzdává. O Bouzov bude bojovat u Nejvyššího soudu ČR.

Konfiskace podle Benešových dekretů

„Dospěli jsme k závěru, že odvolání žalobce důvodné není," sdělila soudkyně Ivana Pikalová, když odmítla námitky Německého řádu, že soud prvního stupně postupoval procesně nesprávně.

Okresní soud podle soudkyně správně posoudil, zda nárok odpovídá zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a ani v právním posouzení věci mu nelze nic vytknout.

Německý řád podle odvolacího soudu neprokázal naplnění kriterií podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a na druhé straně naopak bylo prokázáno, že hrad Bouzov a movité věci přešly na stát před 25.únorem 1948 konfiskací na základě Benešových dekretů.

„Tento právní závěr na základě provedeného dokazování krajský soud sdílí," sdělila Pikalová.

NPÚ: Vyvrátili jsme všechna trvzení Řádu

Řád napadl žalobou u okresního soudu NE od Národního památkového ústavu (NPÚ), který v květnu 2014 odmítl podanou výzvu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

„Jsme velice rádi, že i odvolací soud dospěl k závěru, že nárok na vydání hradu Bouzov Německým rytířům nepřísluší. Podařilo se nám v průběhu řízení vyvrátit všechna tvrzeni, často účelová, kterými se snažil Německý řád přesvědčit soud o svém nároku," sdělil Petr Wünsch, právní zástupce NPÚ.

„Německý řád v rozhodném období nevlastnil tento majetek ani na minutu a ani minutu jej relevantním způsobem neužíval," vysvětloval k době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990.

Na snímku právní zástupci Německého řádu (vlevo) a Národního památkového ústavu (dvojice vpravo) u Krajského soudu v Olomouci. Autor: DENÍK/Daniela Tauberová

"Jejich kladný vztah k němectví byl znám"

Spis týkající se Bouzova má přes 4000 stran. Podle právníků NPÚ byla „právně-historická rešerše" velmi náročná.

Bádali v archivech v Olomouci a Opavě i v Národním archivu v Praze.

„Šli jsme po historii správních aktů, zajímali se o vývoj před válkou, po válce a z počátku padesátých let. A samotnou konfiskaci, protože, jak zaznělo u odvolacího soudu, zásadní správní akty nastaly před rozhodným obdobím, tedy před únorem 1948," vysvětlovala Lucie Dietschová, právní zástupkyně NPÚ.

NPÚ šlo také o to dokázat, že Německý řád po roce 1945 řádně nepožádal o vrácení svého majetku, který byl konfiskován Německou říší, jak měl podle zákona č.128 z roku 1946.

„To jsme prokázali zcela jednoznačně," uvedl Petr Wünsch.

Jedině podle tohoto zákona se řád mohl domoci majetku, a to podáním žalobního návrhu u příslušného okresního soudu.

„Ať už k tomu vedlo Německý řád cokoliv, tak to neudělali. Možná se báli, že by jim nebylo vyhověno – byl to německý řád a jejich kladný vztah k "němectví" byl všeobecně znám. Snažili se lobovat, ale to prostě nestačilo," uvedl Petr Wünsch.

Řád: Je to pokračování křivd

Německý řád, přesněji Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, se nehodlá smířit s verdiktem odvolacího soudu. S dovoláním se obrátí na Nejvyšší soud.

„Vedení řádu je přesvědčeno, že zamítnutí žaloby na vydání hradu je pokračováním křivd z let minulých. Hrad Bouzov Německému řádu prokazatelně patřil, zástupci řádu ho mezi světovými válkami významně dostavěli a opravili do dnešní podoby," sdělil Deníku mediální zástupce řádu Mikoláš Černý.

Zopakoval, že řád si po roce 1945 požádal o vrácení majetku podle platných zákonů a poukázal na to, že během druhé světové války byla řada členů pronásledována a někteří zahynuli v koncentračních táborech.

„Příslušná rozhodnutí o převzetí majetku řádu vydaná na základě konfiskačních vyhlášek, které nebyly vydány v souladu s právním řádem Československé Republiky, byla zrušena Nejvyšším správním soudem a podle knihy protokolů se stalo pravomocné a bylo doručeno ministerstvu zemědělství. Tímto byly popřeny základní principy demokratického právního řádu a řádu odepřeno právo na soudní ochranu, stejně jako právo na ochranu jeho vlastnictví," poukazoval Mikoláš Černý.

