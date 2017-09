Houbaři bloudí v jesenických lesích. Jeden tam strávil noc, než jej zachránili

FOTOGALERIE / Houby sice nyní v lesích vydatně rostou, ale policisté už dlouho nepamatují sezonu, kdyby tak často hledali zbloudilé houbaře. Za poslední týdny se jednalo nejméně o pět pátracích akcí.

Naposledy sedmdesátiletý muž v lese nedobrovolně strávil noc z neděle na pondělí. I přes špatné počasí houbař vyvázl bez úhony.

Senior se vydal na houby v neděli odpoledne v lokalitě Skřítek společně s bratrem. Pak se dvojice rozdělila a důchodce na svého sourozence nejdříve čekal v motorestu, pak se mu vydal naproti.

„Po cestě se však unavil a přes bolest nohou nemohl pokračovat. Mobilem zavolal zdravotnickou záchrannou službu. Ta ho však nemohla najít a proto se rozběhla pátrací akce, do které se zapojila padesátka lidí,“ uvedla mluvčí policie Tereza Neubauerová.

Houbaře hledali profesionální i dobrovolní hasiči, policisté i horská služba, nasazeni byli i speciálně cvičení psi.

„O půlnoci jsme byli požádáni o pomoc, takže jsme se vypravili v sedmi lidech pěšky a na terénních čtyřkolkách do míst, kde se mohl muž nacházet,“ uvedl zasahující člen horské služby Jiří Hejtmánek.

Přikryl se větvemi

Noční pátrání ale výsledek nepřineslo.

„Ráno jsme vytvořili další týmy s čerstvými posilami a v přibližně stejném počtu jsme pokračovali. Obávali jsme se o mužovo zdraví, protože než se mu vybil telefon, uvedl, že nemůže chodit a má zraněné nohy,“ doplnil Jiří Hejtmánek.

Dodal, že v horách se již stmívá brzo a není vhodné vyrazit na výlet v pozdním odpoledni.

Kolem půl desáté ráno pak hledaného záchranáři nalezli na silnici pod Skřítkem.

„Kupodivu byl v dobrém stavu, nohy měl jen odřené. Řekl nám, že když už se nemohl dovolat telefonem, našel si suché místo, připravil si lesní lůžko, přikryl se větvemi a bez problémů přespal,“ řekl Jiří Hejtmánek s tím, že ztracený výletník se po probuzení sám vydal pravděpodobným směrem z lesa.

„Pátrání bylo velmi masívní, ale šance najít pána byla, dokud se mu telefon nevybil. Pak už bylo hledání velmi složité i i vzhledem k nevlídnému počasí a tmě,“ komentoval noční akci náčelník Horské služby Jeseníky Michal Klimeš.

Varoval zároveň turisty i houbaře, aby se do horského terénu a hlubokých lesů nevydávali sami a hlavně měli sebou nabitý mobil.

Ztracené polské seniorky

Podobné hledání se odehrálo také na Jesenicku. V obou případech se jednalo o polské houbařky, které zabloudily v těžce přístupném terénu.

Nejdříve policisty zalarmoval v pátek 22. září odpoledne padesátiletý Polák, který si vyšlápl do lesa u Rejvízu se svou sedmašedesátiletou tchyní. Po třech hodinách se mu však příbuzná ztratila z dohledu.

„Po hodině pátrání se policistům seniorku podařilo najít na lesní cestě v blízkosti Ruského hřbitova, zhruba sedm kilometrů od obce Rejvíz,“ sdělila mluvčí policie Tereza Neubauerová.

O dva dny později si pětašedesátiletá důchodkyně zavolala pomoc sama. Na houby se vydala do lesů v okolí Zlatých Hor.

Policistům do telefonu podrobně popsala místo, kde se nachází. To celou akci velmi urychlilo. S dopravou do těžce přístupného terénu policistům pomohl místní hajný.