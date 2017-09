Obří akce hledačů kešek začala pod plumlovským zámkem, dorazí tisíce lidí

Auta ze Slovenska, Německa, Nizozemska či Litvy můžete v těchto dnech potkat v Plumlově. Řada z těch českých pak má na sobě logo ještěrky. Co to značí, to ví každý geocacher: V Plumlově se totiž nyní pořádá gigantická geocachingová akce pro zhruba šest tisíc lidí.

25 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Největší geocachingová akce v Česku a jedna z největších v Evropě. Na šest tisíc účastníků, desítky aktivit a řada cachek v okolí.Foto: Deník / Sobecký Michal

Hledání kešek, řada aktivit a také evropská rarita v podobě unikátní výstavy nejen o geocachingu navíc vtáhnou do akce i lidi, kterým tento pojem nic neříká.



Většinu však tvoří samotní geocacheři a už na pátečním oficiálním zahájení u zámku jich byla celá řada. Třeba muž, který se představil svou přezdívkou Ventil. "Jsem ze Zlína, jen jsem se přijel mrknout," uvedl s tím, že při lovení kešek se nebojí ani těžšího terénu. "Každá kanálovka má své kouzlo," směje se a připomíná tak, že obtížnost terénu, kde je keška k nalezení, je různá: od jedničky do pětky.



To Jan Stahl přijel do Plumlova z Kladna. "Jednou ročně jezdím z kamarády do ciziny na podobné akce. A největší úspěch? Keška získaná na stromě ve výšce sedmašedesáti metrů," prozradil další z účastníků. Jak on, tak Ventil byli už při zahájení, kdy se objevil i obří symbol geocachingu, Signal frog. Samotná akce však není určená právě jen geocacherům a tak výstava o jejich zálibě, která se dosud v Česku příliš nevyskytovala, bude přístupná všem zájemcům a to až do neděle. "Už funguje nonstop od čtvrtka. I za návštěvníky z řad laiků budeme rádi," řekl jeden z hlavních organizátorů, Michal Gotz. ČTĚTE TAKÉ: Plumlov ovládne geocaching. Na obří akci se čekají tisíce lidí

Autor: Michal Sobecký