Hladiny toků se moc nezvedly, v Jeseníkách spadla voda jako sníh

Po zvednutí a poklesu půjdou hladiny potoků a řek v Olomouckém kraji opět nahoru. Žádné povodňové drama však nehrozí.

Průtoky se budou zvedat podle skupenství srážek.

Tím, že v Jeseníkách už středeční byly hlavně sněhové, nenastal na vodních tocích na Šumpersku a Olomoucku ani první povodňový stupeň.

Vodu teď příroda potřebuje

V obcích, kterými probíhají menší toky, i v těch u řeky Moravy, přesto situaci monitorují. Z rozvodnění živlu obavy nemají.

„Na webu ČHMÚ sledujeme, jak stoupla Morava, a zajedeme se podívat i z mostu. Zatím to nevypadá, že by to mělo něco udělat, ale samozřejmě je potřeba situaci průběžně monitorovat. To už je úděl obcí u Moravy,“ reagoval odpoledne starosta Střeně Jiří Nevima.

Ani v lužních lesích Litovelského Pomoraví to při současných srážkových úhrnech nevypadá na větší rozlivy.

„Vody je tam spíše pod dlouhodobým normálem. A stromy se začínají zelenat. Současné srážky se akorát potkávají s tím, co příroda potřebuje, i když lidem takové počasí není zrovna příjemné,“ usmál se starosta.

Po očku od středy sledují Oslavu v Dlouhé Loučce. I tam je voda bezpečně v korytě.

„Oslava se zvedla, ale není to nic dramatického. Včera to bylo horší, dnes už tolik neprší. Uvidíme zítra,“ hodnotil ve čtvrtek odpoledne starosta Ladislav Koláček.

Na Bruntálsku je to horší

Podle Romana Volného z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se srážky v Olomouckém kraji na průtocích v posledních hodinách tolik neprojevily, protože v Jeseníkách spadly z velké části v podobě sněhu.

Na sousedním Bruntálsku byla situace horší.

„V Olomouckém kraji jsou vzestupy lehké. Očekávání se nenaplnila právě proto, že z velké části byly srážky ve sněhu. Dotékat však budou v dalších dnech, kdy se oteplí. Žádné drama to ale nebude,“ uklidnil.

Srážek bude ubývat

Zatímco ve čtvrtek vodní toky kulminovaly a hladiny šly dolů, během pátku odborníci předpokládají opětovné vzestupy.

V závislosti na hranici sněžení a skupenství srážek na daném území.

Na Šumpersku a Olomoucku to však zatím nevypadá ani na dosažení prvních povodňových stupňů – stupeň bdělosti.

Prší i v Beskydech, ale ani Bečvy nad Přerovskem včera odpoledne nevypadaly na dosažení nejnižšího stupně povodňové aktivity.

Podle Romana Volného bude intenzita srážek v příštích hodinách slábnout.

V sobotu ráno to vypadá na občasný déšť, během dne přijdou nějaké přeháňky a večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat.

V neděli se do Olomouckého kraje přižene nějaká přeháňka už jen ojediněle. Stále však bude chladno: nejvyšší denní teploty se budou v sobotu pohybovat kolem desítky a v neděli stoupnou nejvýše na 13 stupňů Celsia.

