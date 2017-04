Heliport na Tabuláku asi zůstane. Vrtulníky kvůli novým bytům změní trasu

Heliport záchranné služby by měl zůstat na olomouckém Tabulovém vrchu. Pokud dojde ke zrušení jednoho ze současných leteckých koridorů a jeho nahrazení koridory novými, nebude v lokalitě bránit výstavbě bytových domů.

Připravuje ji developer, který drží strategický pozemek u přistávací plochy. Smlouvu na jeho pronájem má kraj do konce června.

„Při návrhu studie se všechny strany shodly na řešení, které navrhuje zrušení jednoho ze současných koridorů, přičemž ho plnohodnotně nahrazuje koridory novými,“ vysvětloval náměstek hejtmana Dalibor Horák a ujistil, že navrhované řešení nepřinese pilotům záchranářských helikoptér komplikace.

Kolize koridoru a výstavby

Na odborníky, kteří se zabývají projektováním letišť, se obrátil kraj, který je zřizovatelem zdravotnické záchranné služby, po sérii jednání se zástupci města a společnosti Technologický park, které strategický pozemek patří.

Firma spadá pod holding Gemo, který plánuje rozvoj bydlení na Tabulovém vrchu a usiluje o co nejmenší dopad leteckého provozu na podnikatelský záměr.

Konkrétně jde o kolizi stávajícího koridoru směrem na Brno a výstavby v Hněvotínské ulici.

Pokud by odborníci nenašli řešení, hrozilo by přestěhování heliportu. Mezi možné lokality patří neředínské letiště.

Budoucí smlouva už má být "na dlouho"

Kraj má smlouvu na pronájem pozemku do konce června. Podle náměstka hejtmana by se vše mělo stihnout dotáhnout do konce a schválit do tohoto termínu.

„Kdyby se stalo, že by bylo nutné ještě nějaké záležitosti dopracovat, nepochybuji o tom, že současná krátkodobá nájemní smlouva bude opět na nutnou dobu prodloužena,“ uvedl Horák.

Budoucí nájemní smlouva by měla být dlouhodobá a časově kopírovat kontrakt na provoz letecké záchranky.

Vítěz tendru, slovenská společnosti Air-Transport Europ, v lednu převzal základnu na čtyři roky.

„Majetkoprávní jednání o definitivním řešení tohoto problému budou nepochybně pokračovat po vyřešení záležitosti budoucího provozu heliportu,“ reagoval Horák na otázku, zda kraj bude usilovat o získání pozemku u přistávací plochy do svého majetku.

Plac pro 600 bytů a 180 domků

Kolem heliportu bylo horko vloni v létě, kdy developer vypověděl záchrance nájemní smlouvu, aby partnery popohnal k jednacímu stolu.

Nato uzavřel novou do konce roku s tím, že je připraven jednat o dlouhodobém koncepčním řešení lokality.

Nový územní plán totiž otevřel na západním okraji Olomouce možnost vzniku rozsáhlého rezidenčního území. Představuje potenciál k výstavbě minimálně 600 bytů a 180 rodinných domů.

Klíčový pozemek připadl po změně režimu v tehdejším Československu restituentovi.

„Jednali jsme s ním, ale odmítl prodat, tak jsme uzavřeli nájemní smlouvu, která bez problémů běžela do roku 2005,“ vysvětloval počátek potíží bývalý náměstek hejtmana a někdejší ředitel záchranky Michael Fischera (ČSSD).

Tehdy přišlo GEMO a pozemek koupilo.

