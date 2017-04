Hejčín se stává dopravním kolapsem. Dát tichý asfalt nestačí, apelují místní

Se současným průjezdem patnácti tisíc aut za den se Hejčín stal jednou z dopravně nejzatíženějších částí Olomouce. Obyvatelé se roky snaží tlačit na radnici, aby jim pomohla hlavně od nákladních vozidel.

Všechny snahy ale končí u nedostavěného západního obchvatu.

Příští rok chce město alespoň spravit poničenou Erenburgovu ulici.

Hejčínští dlouhodobě opakují, že nákladní auta před domy jim ničí majetek a znesnadňují život.

„Hejčín se stává dopravním kolapsem. Zdá se nám, že nikdo proti tomu nic nedělá. Erenburgova a Tomkova suplují severní spoj. Ve výhledu ale není nic, co by změnilo stav,“ shrnul stav tajemník hejčínské komise Aleš Vánský.

Západní obchvat do deseti let nebude

Jeho slova potvrdil i náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09), kterého pozvali na nedávné jednání komise.

V Hejčíně i sousedním Řepčíně lidé spoléhali, že se podaří prosadit zákaz pro auta nad 12 tun.

Po neúspěchu radnice zkoušela přidat páté rameno na kruhovou křižovatku u hypermarketu Globus na výjezdu z Olomouce. Ani tento krok ale přes úředníky státní správy neprošel.

„Vše teď souvisí se západním obchvatem. Apelovali jsme na poslance z kraje, ať nám s jeho dostavěním pomohou. Můj pesimistický odhad ale je, že do deseti let to nebude. Pak dojde k velikému zmírnění,“ řekl Jakubec.

Protažení kolem fortu? 2022

Problém obchvatu spočívá v tom, že nevede souvisle kolem města, ale úseky dálnic od Mohelnice a Ostravy svádí právě na zmíněný kruhový objezd.

Kvůli hustému provozu není možné přidat další rameno. Čeká se na protažení kolem křelovské pevnůstky.

Ředitelství silnic a dálnic uvádí jako oficiální termín uvedení do provozu rok 2022.

Lidé, kteří přišli na jednání komise, se ptali také na výsledky měření vibrací a hluku.

Dozvěděli se, že na šíření otřesů z dopravy má vliv způsob založení domů postavených před desítkami let.

Závěr nicméně je, že přes den hlukové limity překročeny nejsou, v noci ano.

Cesta pro svoz řepy

V této souvislosti se hodně mluvilo o podloží Erenburgovy ulice. Pamětníci argumentovali, že původně šlo o štěrkovou cestu zalitou asfaltem, která nemá dostatečné podloží.

„Byla určená pro svoz řepy. V době výstavby ulice Na Šibeníku rok sloužila jako objízdná trasa,“ připomněl Rostislav Nepožitek.

Obyvatelé také upozorňovali na degradující povrch Erenburgovy ulice. Jako poslední velkou opravu vzpomněli rok 1979.

Město ale odmítá, že by nosnost neodpovídala současné zátěži.

„Podle našich měření splňuje podmínky pro to, co tam jezdí,“ uvedl náměstek Jakubec.

Nepotvrdil ani informaci, že by došlo k překlasifikování třídy silnice.

„Celou dobu jde o sběrnou komunikaci. Parametry pro její využívání nikdy změněny nebyly,“ doplnil.

Obnoví přechod přes Pražskou?

Město ale musí vyřešit noční hluk z dopravy. Na příští rok proto plánuje rekonstrukci kanalizace a povrchu v Erenburgově ulici.

„V úseku od křižovatky u přejezdu po Vitáskovu by se měl pokládat tichý asfalt. Bude to v plánu investic,“ slíbil Jakubec.

Řidiči budou při uzavírce zřejmě jezdit ulicí Na Šibeníku.

V hodinu a půl dlouhém bloku věnovanému dopravě zazněl i dotaz, zda bude obnoven zrušený přechod přes čtyři pruhy v Pražské ulici.

Olomouc teď tlačí na kraj, který rozhodnutí schválil, a čeká na rozhodnutí ministerstva dopravy. Podle nepotvrzených zpráv by se měl vrátit.

Zákaz náklaďáků svedl provoz k nim

Celkově však panuje v Hejčíně skepse, lidé by si přáli vyřešit problém s dopravou jako celek.

Navíc dodávají, že zákaz aut nad 6 tun v centru svedl provoz k nim.

Výrazněji by mohlo městským částem na severozápadě Olomouce ulevit připravované omezení pro tranzitní dopravu nad 12 tun.

„Schválení zákazu ale bude dlouhý proces. Platil by pak pro celé území města. Nyní se musí vypracovat objízdné trasy, použít lze i obchvat,“ přiblížil Aleš Jakubec.