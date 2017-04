Hasiči v Příkazech postavili májku

Pětadvacet metrů vysoká májka ozdobená pentlemi se tyčí na návsi v Příkazech na Olomoucku. Slavnostně ji v sobotu postavili místní dobrovolní hasiči. Součástí tradiční události bylo také vystoupení národopisného souboru Pantla a dětí z mateřské i základní školy v Příkazech, k poslechu i tanci zahrála dechová hudba Nákelanka.

Soubor Pantla vystoupil v krojích, v podání dětí zazněly lidové písně a pásmo básniček, a potom už následovalo slavnostní postavení májky.

„U nás stavíme máj klasickým způsobem, jak se to dělalo dřív, nepoužíváme k tomu žádnou techniku,“ vysvětlil jeden z organizátorů Michal Škrabal.

Pětadvacet metrů vysoká májka se tak musí vztyčit k nebi jen pomocí dřevěných kůlů a lan. To není nic jednoduchého, na stavění se tak muselo podílet kolem patnácti mužů.



Májka bude na návsi stát do konce května a úkolem místních chlapců je podle tradice uhlídat ji před těmi z okolních vesnic, kteří by májku mohli shodit.

„Boj o májky začíná zhruba poslední týden v květnu. Svobodní kluci by měli máj hlídat, stejně jako postavit a pokácet. Kácení máje je potom ještě větší a významnější slavnost, slaví se celý den a bude i karneval,“ dodal Michal Škrabal.