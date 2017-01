Fotbalová Sigma je stále bez mecenáše. Zatím

Olomouc – Bez očekávaného mecenáše vstoupila olomoucká Sigma do zimní přípravy. Akcionáři zadluženého sportovního klubu, především město, které drží zhruba třetinový podíl, chtěli mít o novém spolumajiteli jasno do konce roku. Jednání ale stále probíhají.

Andrův stadion v OlomouciFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Městu ovšem pomalu začíná docházet trpělivost. Největší akcionář Josef Lébr v pátek nevyloučil, že jasno může být v řádu dnů.

Po posledních schůzkách, které probíhaly v tomto týdnu, zvedl primátor a předseda dozorčí rady Sigmy Olomouc Antonín Staněk varovně prst.

Na konci minulého roku byl optimistický a věřil, že by klub mohl dostat investora k Vánocům.

„Dal jsem termín k ukončení jednání. Do 9. ledna 18 hodin chci znát stanovisko akcionáře a potenciální sponzora," sdělil v pátek primátor.

„V případě, že stanovisko do této doby mít nebudeme, město zváží svůj podíl akcií, jak s nimi naloží a současně zváží i své další setrvání v orgánech akciové společnosti Sigma," pohrozil Staněk.

Primátor: Tanečky už odmítám

Termín určil poté, co se vyjednávání zřejmě začala komplikovat, i když největší akcionář, podnikatel Josef Lébr, informoval vedení města o tom, že vše je bezproblémové a na nejlepší cestě k dohodě.

„Od potenciálního sponzora máme trochu jinou zprávu. Podle něj jsou nějaké nejasnosti, takže informace se různí. A já už tyto tanečky odmítám dál hrát. V pondělí chci mít na stole fakta," uvedl primátor Olomouce.

Sigma Olomouc - akcionáři společnostijejich podíl na základním kapitálu k 30.6 2016



SK Olomouc Sigma MŽ (dříve občanské družení), předseda Jaromír Gajda - 27,28

Statutární město Olomouc 34,19

Josef Lébr 29,76

První olomoucká investiční (jediný akcionář Josef Lébr) 8,77



Výsledek hospodaření za sezonu 2015/2016Ztráta 26.368.976



Půjčky k 30.6 2016v milionech korun



Celkem 70,65

56,65 – od Josefa Lébra

8 – od přes Josefa Lébra propojené osoby SNYZE



Zdroj: Výroční zpráva 2015/2016

Lébr: Z mé strany problém není

Podle místopředsedy představenstva klubu Petra Konečného jednání, která začala v létě, probíhají v postupných krocích.

„Pan primátor má právo být netrpělivý. Tyto kroky však nelze uspěchat ani přeskočit. Pokud někdo umí vydělat tolik peněz (sponzor by dával 15 až 20 milionů ročně), je to velmi dobrý obchodník, který vyjednává dlouho a trpělivě se snaží získat odpovídající podmínky," reagoval.

Podnikatel Josef Lébr, který ovládá 41 procent, odkázal na příští týden. Že by on ztěžoval dohodu, odmítl.

„Snažím se vyhovět všemu, aby k ní došlo. Z mé strany určitě žádný problém není," reagoval a dodal, že větší obchod není možné uskutečňovat pod tlakem.

Zároveň naznačil, že v příštím týdnu může být dojednáno.

Velkým sponzorem otec brankáře?

Spekuluje se o tom, že do klubu by měl majetkově vstoupit Zdeněk Zlámal místopředseda FAČR a otec bývalého olomouckého brankáře.

Na jméno potenciálního sponzora je však embargo.

Podle primátora Staňka však zájem investora, kterého by město chtělo přivést do Sigmy, trvá.

„Zájem ze strany sponzora je. Alespoň tak je nám deklarováno prostřednictvím jeho zástupců," uvedl primátor.

Podle všeho jsou i další zájemci. Podnikatele Lébra oslovili tři.

„Všem, co přišli za mnou, říkám, ať jdou na město," sdělil.

Podle informací Deníku se o klub zajímali také podnikatel a senátor Ivo Valenta nebo bývalý kouč hokejové reprezentace Alois Hadamczik.

Město prodá i všechny akcie

Vstup nového akcionáře řeší vlastníci Sigmy proto, že Josef Lébr, bývalý předseda představenstva, ohlásil, že od Nového roku už sám klub dotovat nebude.

Navíc pokud se Sigma chce vrátit do první ligy, bude muset posílit kádr a na to nyní nemá finance.

Klub za minulou sezonu skončil se ztrátou 26.4 milionu korun. Dalších 125 milionů vleče z minulých let.

Půjčuje si, potřebné finance bral od největšího akcionáře Lébra, a prodává majetek.

Suma půjčených prostředků meziročně vzrostla o 23,3 procenta.

Město by chtělo uzavřít jednání do konce ledna. Již dříve primátor uvedl, že by si ponechalo pouze několik cenných papírů.

„Prodáme klidně všechny akcie. Záleží, jestli bude mít zájem potenciální většinový vlastník, aby město nějaké akcie mělo, pak se můžeme bavit o tom, že si ponecháme nějakou symbolickou část. Ale my jsme připraveni se z celé akciové společnosti se vyvázat," sdělil primátor v tomto týdnu.6 – od akcionáře – klubu (a členů výboru klubu)