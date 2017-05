Fotbalisty Sigmy v tvarůžkovém souboji deklasoval Maxijedlík

Dvoudenní Tvarůžkový festival v centru Olomouce nabídl divákům i zajímavou podívanou.

V pojídání tvarůžků si na pódiu zasoutěžili čtyři reprezentanti fotbalového klubu SK Sigma Olomouc, měli však těžkého soupeře.

Jaroslav Němec z Bystré u Poličky přezdívaný Maxijedlík objíždí většinu soutěží v pojídání nejrůznějších pokrmů v celé republice.

Dvě minuty mu stačily na celé čtyři balíčky olomouckých tvarůžků.

Druhý byl gólman

Na každého soutěžícího čekalo na talíři šest balíčků po pěti tvarůžcích. Vyprázdnit ho úplně se během krátkých dvou minut nepodařilo nikomu.

„Myslím, že mít tak půl minuty navíc, mohl jsem je sníst všechny,“ říká maxijedlík Němec, který se svými 20 tvarůžky suverénně předběhl olomoucké sportovce.

Za ním skončil brankář Miloš Buchta, kterému se podařilo sníst tvarůžků šest, a obránci Michal Vepřek, Jan Štěrba a Uroš Radaković byli v těsném závěsu.

Tvarůžky jím skoro denně

„Olomoucké tvarůžky jsou výborné, jím je skoro denně, nejradši mám smažené,“ hodnotí Němec, ale uznává, že to byl těžší úkol, než původně čekal.

„Myslel jsem si, že to za ty dvě minuty stihnu všechno, ale šlo to pomaleji, než se může zdát. Ty tvarůžky vypadají, že jsou malé, ale jdou poměrně těžko do krku,“ vysvětluje a dodává, že tři minuty by na takový úkol byly vhodnější.



I když mu tvarůžky chutnají, nejraději závodí v pojídání švestkových knedlíků.

Barbora Burešová