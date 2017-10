Filozofické fakultě v Olomouci zvolili nového děkana

Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci nově povede rusista Zdeněk Pechal.

Zdeněk PechalFoto: UPOL

Ve středu 11. října ho zvolili senátoři Akademického senátu Filozofické fakulty UP, do funkce ho musí jmenovat rektor UP.

Zdeněk Pechal nahradí historika a politologa Jiřího Lacha, jemuž mandát skončí 31. ledna příštího roku.

Akademický senát FF UP zvolil nového děkana v prvním kole tajné volby. Zdeněk Pechal, vedoucí katedry slavistiky, byl jediným kandidátem na tuto funkci a ve volbě zvítězil čtrnácti hlasy.

Pět senátorů se svým hlasováním vyjádřilo zamítavě, dva hlasy byly neplatné.