Filip Žáček: Nechceme, aby se na události z roku 1945 zapomínalo

Čestné salvy, vojenská hudba nebo hasičský pochod připomenou v sobotu 29. dubna výročí tragického vypálení obcí Javoříčka a Zákřova.

Jak budou pietní akce probíhat, jaký program čeká na děti, ale také na to, jak podpořit zájem o regionální historii u nejmladších generací jsme se ptali předsedy neziskové organizace Iniciativa pro podporu vypálených obcí, Filipa Žáčka.

Pietní akce v Javoříčku se letos koná v sobotu 29. dubna. Jaký bude její program?

Samotná oficiální část začíná v 10 hodin a ani letos návštěvníci nepřijdou například o čestné salvy v podání elitní jednotky pražské posádky nebo zapojení vojenské hudby. Zájemci mohou zavítat do expozice věnované javoříčským událostem, která je pro ně otevřena v někdejší škole. Pro turisty jsme společně s dobrovolnými hasiči připravili tradiční pochod Konice – Javoříčko, který startuje v 7 hodin od konické sokolovny.

Vzpomínat se bude také v Zákřově, jak bude pietní akce probíhat tam?

U zákřovského památníku ceremonie odstartuje ve 14 hodin a i zde bude v podání čestné armádní jednotky. Také letos bychom chtěli zachovat tradici vystoupení dětí z tršické školy. Návštěvníci akce mohou tuto příležitost využít k procházce po naučné stezce věnované zákřovské tragédii, osudu olomouckých Židů i příběhu ukrývaného židovského chlapce Otty Wolfa a jeho rodiny. Jejím vybudováním se nám společně s obcí a dalšími nadšenci podařilo propojit místa v okolí Tršic spojená právě s pohnutými událostmi 2. světové války.

Udělat příběh zajímavý pro děti

Je připraveno také něco pro děti?

Kdo vyrazí v sobotu do Javoříčka, bude mít jedinečnou příležitost k návštěvě zdejších jeskyní. Dohodli jsme se s jeskynní správou na jejich zapojení do podpory připomínky javoříčské tragédie. V čase od 9 do 15 hodin tak bude do jeskyní vstup pro děti do 15 let zdarma a pro ostatní za zvýhodněných podmínek. Naší společnou snahou je v tento den přilákat do Javoříčka co nejvíce lidí, aby se na události z 5. května 1945, kdy nacisté obec vypálili, nezapomínalo.

U dětí ještě chvíli zůstaneme - do javoříčské expozice již zamířila spousta školních kolektivů. Myslíte si, že je výuka této části dějin na základních školách dostatečná? Angažujete se v tomto ohledu?

Myslím si, že to je případ od případu. Sám jsem se setkal s tím, že zejména v posledních letech se například na školách v obcích kolem Javoříčka a ostatních obcí s podobným osudem klade na téma větší důraz. Je to i proto, že žáci mají možnost vyjet do terénu a na historii si takříkajíc sáhnout. V tom vidím smysl naší práce, že děláme toto téma pro děti zajímavé a proto o něj víc stojí. Nicméně si příběhy těchto obcí, nejen na Olomoucku, ale třeba i na Valašsku, získávají vedle Lidic a Ležáků své místo i v učebnicích dějepisu. Několik let zpět jsem obdržel od jednoho nakladatelství na památku výtisk aktualizované učebnice dějepisu, kde byla nově uvedena informace právě o příběhu Javoříčka a Zákřova. Snažíme se v tomto ohledu být aktivní, proto jsme ve spolupráci s provozovatelem javoříčské expozice v minulém roce spustili projekt zaměřený na žáky základních škol nazvaný „Javoříčko pro školáky a mládež", který podpořil i Olomoucký kraj. V rámci projektu dostalo možnost v roce 2016 bezplatně navštívit zdejší expozici 1000 dětí do 15 let a vznikl pro ně i edukační materiál.

Malé muzeum byl sen

U příležitosti vzpomínkové akce se koná také pochod Konice-Javoříčko. Co tento pochod symbolizuje?

Jde zejména o obnovení dřívější tradice. Hlavními tahouny jsou zde dobrovolní hasiči z Konice, pro které je to příležitost, jak k této aktivitě přilákat také děti. V posledních letech jsou pro nás hasiči důležitým partnerem při organizaci javoříčské vzpomínky. Rovněž na Konicku vyvíjejí podobné aktivity směřující k připomenutí konce války. Například loni iniciovali opravu památníku věnovaného partyzánům na Březském vrchu. K samotnému pochodu se může připojit kdokoliv.

Iniciativa pro podporu vypálených obcí sídlí právě v Javoříčku. Byla to místní tragédie, co inspirovalo vaši práci?

Bylo to především nadšení lidí, kteří stáli o to, aby se na tyto události nikdy nezapomnělo a chtěli pro to něco udělat. Ano, máte pravdu, v Javoříčku to začalo a díky tomuto příběhu vznikla Iniciativa, která dnes sdružuje několik partnerských obcí a jejich starostů a starostek naplňujících tento cíl.

Iniciativu jste zakládali v roce 2009, co se vám za ta léta nejvíce povedlo? A na čem naopak teprve pracujete?

Za těch několik let je za každým z nás spousta práce, ale když budu mluvit za sebe coby regionálního patriota, tak jsou to dvě věci. Určitě to, že památníky na Zákřově, Javoříčku nebo Novém Malíně prošly obnovou a do jisté míry získaly novou podobu, pak určitě vybudování expozice v javoříčské škole. Malé muzeum byl sen řady z nás při samotném vzniku Iniciativy. Teď je tady, do řady míst se rozumně investovalo a je třeba s tím, co je vybudováno pracovat, aby si do těchto lokalit návštěvníci našli cestu.

Přilákat i návštěvníky Bouzova

Turisty do Javoříčka láká také nový film, na jehož vzniku jste se podíleli. Kde jej můžeme najít a jak jeho vznik probíhal?

Film je zatím čerstvou novinkou, takže dnes je k vidění zejména na sociálních sítích. Se začátkem turistické sezony chceme jednat s informačními centry a dalšími aktéry v oblasti turistického ruchu o jeho distribuci. Hlavním úkolem snímku je ukázat, že region Bouzovska a Javoříčska má opravdu co nabídnout a na své si tu přijdou všechny generace, milovníci pěší i cykloturistiky. Chceme region propagovat i jako vhodné místo k relaxaci pro Olomoučany, které se nachází jen půl hodiny cesty od jejich domova. Pro zpracování jsme se starosty sáhli po renomovaném producentovi a režisérovi Theodoru Mojžíšovi z Prostějova. Chtěli jsme člověka, pro něhož to nebude jen práce, ale někoho, kdo do ní promítne svůj osobní vztah k regionu.

Už třetím rokem je návštěvníkům otevřena javoříčská expozice. Chystáte pro letošní sezonu nějaké novinky? Kdo sem zavítá nejčastěji?

Častými návštěvníky jsou lidé přijíždějící do nedalekých javoříčských jeskyní, které jsou velmi atraktivním turistickým cílem. Zaměřujeme se však i na oslovení návštěvníků pár kilometrů vzdáleného Bouzova. Máme vizi, aby lidé přijíždějící za těmito cíli zahrnuli do svých plán i Javoříčko. Jsem proto rád, že se v závěru minulého roku podařilo dokončit rekonstrukci cesty spojující Javoříčko s Bouzovem, která nabízí procházku nebo projížďku na kole malebnou přírodou a spojuje dva významné turistické cíle. Také letos bychom rádi pokračovali v projektu zaměřeném na žáky základních škol, aby si jich do Javoříčka našlo cestu co nejvíce.

Mgr. Filip Žáček (*1987)• předseda neziskové organizace Iniciativa pro podporu vypálených obcí

• právník, náměstek olomouckého primátora (ČSSD)

• www.vypaleneobce.cz