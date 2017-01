Fakultku ocenili za inovace v péči o seniory

Olomouc – Fakultní nemocnice Olomouc, která se zaměřuje na využití digitálních inovací v péči o chronicky nemocné pacienty, obhájila titul Referenčního místa v rámci Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí (EIP on AHA). Podařilo se to díky aktivitám Národního telemedicínského centra (NTMC). Jeho experti se snaží zejména chronicky nemocným seniorům zprostředkovat výhody, které do léčby přináší zavádění elektronického zdravotnictví.

Na snímku profesor Miloš Táborský s týmem NTMC a cenou z Bruselu. Foto: FN Olomouc

Olomoucké centrum se zaměřuje na ověřování a zavádění inovací ve zdravotní péči s využitím informačních a komunikačních technologií, jako jsou mobilní telefony, tablety a další zařízení. „S jejich pomocí jsou zejména naši kardiologičtí pacienti pod odborným dohledem, aniž by museli opustit pohodlí svého domova. Na našich projektech spolupracujeme s partnery z řady evropských zemí," sdělil Miloš Táborský, přednosta I. interní kliniky – kardiologické FN Olomouc a zakladatel NTMC. Ocenění převzali olomoučtí odborníci na konci loňského roku na Evropském summitu k digitálním inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí v Bruselu.

