Extrémní Geroy: ostnaté dráty, bahenní lázeň a na závěr spolkni červa

VELKÁ FOTOGALERIE / Bojové podmínky v podobě masivních přírodních i umělých překážek či bahenní lázeň pod ostnatým drátem. To vše završené pozřením červa na závěr šest a půl kilometru dlouhé a obtížné trati, kterou suchou nohou rozhodně nezdoláte.

Je na vás některá z disciplín příliš náročná? Tak si dáte v sobotním horku za trest dvacet angličáků. Nejen to byl extrémní závod Geroy, který při své premiéře v Přerově přilákal přes 350 nadšených „bláznů“.



Závodníci museli zdolávat třeba vysoké kontejnery za pomoci lana, ve slušné výšce přebíhat přes úzkou kládu, brodit se v laguně i v Bečvě, ručkovat, nebo si poradit s nastraženými pneumatikami.

Asi největším nepřítelem ale bylo plazení se v bahně pod nebezpečně ostrým ostnatým drátem. Nikdo tak do cíle zdaleka nedoběhl čistý. Z této disciplíny se navíc nešlo „vykoupit“ dvaceti angličáky.

„Byla to sice trošku dražší bahenní lázeň, ale super,“ smál se přímo na trati jeden z účastníků závodu Jan Pecháček v narážce na startovné závodu, které se pro jednotlivce pohybovalo v rozmezí od 600 do 1000 korun.



Nikdo ale nelitoval a jak se všichni „Geroyové“ shodli, stálo to za to. „Hlavní je doběhnout a odnést si tu super placku,“ usmíval se Pecháček a mluvil z duše všech závodníků, kteří si netradiční akci vyzkoušeli na vlastní kůži.



Časy v cíli tedy byly až druhořadé, nicméně také Geroy zná své vítěze. A jednalo se o úctyhodné výkony. Šest a půl kilometrovou extrémní trať zaběhl nejrychleji přerovský Ivo Vrba.

Jeho čas 35 minut a 40 vteřin zaslouží respekt. Nejrychlejší ženou se stala Dita Zbořilová z Radslavic. Ta vše zvládla za 52 minut a 46 vteřin. Před sebe tak pustila pouze 31 mužů.





„GEROYOVÉ“ UŽ SE TĚŠÍ NA DALŠÍ ROČNÍK

Hlavními vítězi ale byli organizátoři. Akce přilákala obrovský počet zájemců i zvědavých fanoušků, kteří už několik dní před závodem v okolí Bečvy mohli pozorovat, jak se trať a zajímavé překážky budují.



„Ta myšlenka vznikla už asi před pěti lety, ale nebyl na to prostor ani partneři. Letos v lednu nebo v únoru jsme do toho šli, takže jsme měli jen malou časovou rezervu. Ale podle ohlasů lidí se to povedlo,“ byl spokojen Roman Bartoň z organizačního týmu.



V centru závodu u tenisové haly, kde se po doběhnutí konala i kulturní akce, jste mohli slyšet prakticky jen superlativy. Geroy se zkrátka vydařil a věřme, že na dlouhou dobu zpestří sportovní dění v Přerově.

„Proto jsme to dělali. Aby se taky v Přerově něco pořádného dělo. Určitě budou další ročníky a podle ohlasu lidí to všichni uvítají,“ dodal závěrem Roman Bartoň.

VÍTĚZOVÉ

Jednotlivci (muži): Ivo Vrba (Přerov) – 0:35:40

Jednotlivci (ženy): Dita Zbořilová (Radslavice) – 0:52:46

Dvoučlenné týmy (muži): Die Blechkugeln, Záchranáři – oba 0:52:30

Dvoučlenné týmy (ženy): Neposlušné tenisky – 1:15:46

Dvoučlenné týmy (mix): Půjčovna netopýrů – 0:57:16

Čtyřčlenné týmy (muži): SRTG Olomouc – 0:53:18

Čtyřčlenné týmy (ženy): Umpalumpové II – 1:33:31

Čtyřčlenné týmy (mix): 4vTom – 0:58:15