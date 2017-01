Epidemie chřipky se nedává na ústup

Olomouc – Nemocných s akutními záněty horních dýchacích cest bylo v minulém týdnu podobně jako v tom předchozím. Chřipková epidemie se zatím nedává na ústup, i když v Olomouckém kraji byla situace v rámci moravských regionů nejmírnější. Ani nenarostly počty těžkých případů a úmrtí ve spojení s chřipkou.

Chřipka. Ilustrační foto. Foto: Archiv

„V celkových číslech sice máme pokles, ale nemocnost dětí a mladých lidí potvrzuje, že jsme na tom pořád stejně," hodnotila minulý týden vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Olomouckém kraji Růžena Haliřová.

V Olomouckém kraji byla v minulém týdnu největší nemocnost na Jesenicku, kde stoupla na 2592 nemocných v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Na Olomoucku epidemiologové evidovali 1522 případů, což je zhruba celokrajský průměr minulého týdne.

Podle lékařů a epidemiologů nenarůstají počty těžkých případů a komplikací akutních respiračních infekcí. „Zatím není situaci nijak dramatická. Žádný větší nárůst nemocných ani komplikací v podobě zápalu plic či těžké chřipky zatím v ordinaci nepozoruji," hodnotil olomoucký praktický lékař pro dospělé Otakar Svitavský. „O jeden případ v Olomouckém kraji vzrostl počet případů chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem, kterých nyní evidujeme sedm. Stále máme dva případy úmrtí," informovala Haliřová. Dominujícím původcem zůstává virus chřipky typu A/H3N2.

V souvislosti se zvýšeným výskytem akutních respiračních onemocnění v Olomouckém kraji je aktuálně vyhlášen zákaz návštěv na osmi pracovištích Fakultní nemocnice Olomouc. Zákaz platí také ve Vojenské nemocnici Olomouc a dalších lůžkových zdravotnických zařízeních v Olomouckém kraji.

Podle epidemiologů by mohly situaci zlepšit krátké pololetní prázdniny a týdenní volno, které si letos školáci na Olomoucku užijí již zhruba za měsíc. „Nemocnost by pak měla ustupovat," dodala Haliřová. Připomněla, že v době chřipkové epidemie, by se lidé měli spíše vyhýbat místům s větším počtem lidí a pokud se necítí dobře, mají teplotu, neměli by přepínat své tělo a raději ulehnout.