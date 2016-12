Elegance pod vodou? Hlavně pořádné plíce a silné svaly, říká akvabela

Olomouc – Ladné pohyby, pořádné plíce a sílu k náročným kreacím pod vodou musí mít každá dívka, která chce být akvabelou. Kombinace všech těchto dovedností nechybí ani šestnáctileté olomoucké akvabele Adéle Půčkové, které se společně s juniorským týmem představila na víkendovém vánočním vystoupení na olomouckém plaveckém bazénu.

S elegantním tancem ve vodě začala už ve svých sedmi letech.

„Akvabelou jsem chtěla být už jako malá. Vždycky jsem měla ráda vodu a plavání a zůstalo mi to až do dneška. Byla to taková přirozená cesta," vypráví Adéla Půčková.

Nyní je v juniorském týmu olomouckých akvabel a na svém kontě už má několik velkých úspěchů.

„Vybojovala jsem mistrovský titul v povinných figurách a v párově sestavě taky. Úspěch mě samozřejmě těší, ale hlavní mě to moc baví. Beru to jako báječný koníček. Uvidíme, kam to povede a jak se mi bude dál dařit," říká Adéla Půčková.

K tomu, aby společně s kolegyněmi z týmu divákům předvedla okouzlující podívanou, musí trénovat i několik hodin denně.

Zároveň však potřebuje pořádnou sílu a plíce.

„Je fakt, že někdy se pod vodou trochu dusíme, ale není to zas nic hrozného. U akvabel se výdrž pod vodou neměří na čas, ale na metry. Základ je přeplavat padesátku pod vodou na jeden nádech. Jednotlivé sestavy trénuje několik týdnů. Záleží na tom, kolik máme času. Třeba vánoční vystoupení jsme stihly nazkoušet za dva týdny," popisuje Adéla Půčková.

Jako každá akvabela musí trénovat i své svaly. K synchronizovaným pohybům pod hladinou, výskokům a dalším prvkům potřebuje být v perfektní kondici.

„Není to jen o plavání a výdrži pod hladinou. Je třeba mít sílu. Proto musíme posilovat a cvičit, abychom to všechno zvládly," říká na závěr šestnáctiletá olomoucká akvabela Adéla Půčková, která o víkendu vystoupila společně s juniorským týmem na plaveckém bazénu v Olomouci.