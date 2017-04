Ecce Homo Park otevřel s novou autodráhou

Dětská autodráha, obrazy jezdců Formule 1 nebo autíčka z 3D tiskárny. To jsou novinky, které si pro návštěvníky na letošní rok nachystal Ecce Homo Park ve Šternberku.

Moderní expozice otevřela letos své brány v pátek 21. dubna odpoledne.

Ecce Homo Park najdou příznivci motorismu v prostorách bývalého Augustiniánského klášteřa v centru města.

Velký výběr, jednoduché ovládání

Letošní novinkou je dětská autodráha, která nachne nejen malé návštěvníky.

„Profesionální dětská autodráha je postavená na míru do našeho Ecce Homo Parku. Je čtyřdráhová a dětem nabízí velký výběr značek aut. Ovládání je jednoduché i pro menší děti,“ uvedla mluvčí AMK Ecce Homo Šternberk Milena Schärferová.

Druhým oživením Ecce Homo Parku bude letos výstava kreseb amatérského malíře Jiřího Schärfera, dlouholetého člena pořadatelského sboru Ecce Homo, kdy ho v letošním roce na startu závodu Ecce Homo můžeme vidět již po třicáté.

„Jiří Schärfer kreslí celý svůj život a návštěvníkům představí především jezdce Formule 1, kteří se stali obětí tohoto krásného sportu. Fanoušci tak mohou zavzpomínat na Ayrtona Sennu, na opravdové závodníky z období Francoise Céverta nebo Jackie Stewarta. Nebudou chybět ani závodníci do vrchu a prozradíme, že to nebude "jen" Simone Faggioli,“ pokračovala mluvčí a také dcera šikovného umělce.

3D tiskárna na autíčka

Do třetice upozornila Milena Schärferová na ryze moderní lákadlo.

„Podařila se nám 3D tiskárna na autíčka. Takže děti si je mohou tisknout přímo u nás, na vernisáži by si vše už měly vyzkoušet osobně,“ doplnila.

Ecce Homo park ve Šternberku se letos otevírá třetím rokem. Zájemci jej mohou navštívit o víkendech od 9 do 18 hodin a v pracovní dny od úterý do pátku od 10 do 17 hodin. V pondělí je zavřeno.

Vstupné je jednotné 50 korun, děti do 15 let mají vstup za 20 korun.

Více informací je uvedeno webu eccehomopark.cz