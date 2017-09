Do Jeseníků se vrátil majestátní orel skalní, po více než sto letech

Pro milovníky přírody je to výborná zpráva. Do Jeseníků se po více než sto letech vrátil orel skalní.

Jeho výskyt v chráněné krajinné oblasti doložila Společnost přátel Jeseníků, jejíž členové pořídili fotodokumentaci.

Přesněji ovšem lokalitu, kde je možné vidět majestátního dravce v Jeseníkách, členové spolku upřesnit nechtějí.

„Záměrně přesnější údaje neuvádíme, protože největším nepřítelem orla je člověk. Bohužel v minulosti se řada těchto dravců stala obětí pytláků, kteří touží po vzácné trofeji. Ale objevovaly se i otrávené návnady, po kterých už několik ptáků uhynulo,“ vysvětlil předseda Spolku společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.

Na Jesenicku byla pozorována samice, která je zřejmě potomkem orlího páru uhnízděného na Libavé.

„Podařilo se pořídit krásné záběry mladého lovícího orla skalního. Bílé skvrny na letkách a na ocase jsou charakteristické pro jedince do čtyř let věku, v dospělosti pak mizí. Doufáme, že orel skalní v Jeseníkách najde partnera a zahnízdí,“ dodal Ondřej Bačík.

Dodal, že pro úspěšné přežití orlů v Jeseníkách je nutné vytvořit podmínky, zejména zajistit klidové oblasti bez rušivého vlivu člověka. Problémem ale může být intenzivní lesní hospodářství, ale i třeba nízké přelety letadel.

Orel skalní zmizel ze současného území České republiky zhruba před sto lety, a to přičiněním lidí, kteří majestátního dravce vnímali jako loveckého konkurenta. Orel pak zůstal jen ve slovenských horách a občas přelétával například do Beskyd. V posledních letech se ale povedlo dravce na naše území uměle vysadit.

Orel skalní, který je kriticky ohroženým druhem, dosahuje rozpětí křídel přes dva metry při váze necelých sedm kilogramů.

Hnízdo na Libavé má úspěch

Slavný pár Libavá a Slávek má pauzu. Sice na jaře vystrojili hnízdo, ale geny nerozšířili. V orlí říši nic neobvyklého.



V Oderských vrších už vyvedli celkem čtyři mláďata, z nichž jednomu se zalíbilo v Jeseníkách. Zřejmě jde o samičku Dášu, případně její o rok starší sestru Cecilku.



Z úspěchu projektu, kterým vrací orla skalního do České republiky, mají ochranáři velkou radost.



„Libavá i Slávek jsou v pořádku, daří se jim dobře. Jen si dali pauzu, což je po čtyřech letech hnízdění normální,“ vysvětloval Petr Orel, vedoucí projektu „Návrat orla skalního do ČR“.



Na Libavé je ještě další pár orla skalního a ochranářům dělá těžkou hlavu samice, která se na jaře chystala zahnízdit se samcem Wabim, kterého vypustili v rámci projektu v roce 2012. „Jenže zmizela. Snad se jí nic nestalo,“ uvedl Orel s tím, že vloni dva orli skalní zahynuli na drátech elektrického vedení.



O to více potěšila Petra Orla zpráva z Jeseníků, kde kolegové letos zaznamenali výskyt mladého orla skalního. „Zatím rozhodně nejde o zahnízdění. Ani o teritoriálním chování bych ještě nehovořil. To je běh na dlouhou trať,“ uvedl vedoucí projektu.



Pravděpodobně se jedná o loňskou samici. „Pozorovaný orel má modrý kroužek a podle zbarvení peří to vypadá na ni, maximálně dvouletého ptáka,“ uvedl Petr Orel. Samice pohlavně dospívají ve čtyřech, pěti letech, takže na snůšku je ještě brzy. „Většinou samec na sebe naváže samici. Tady je to opačně, ale snad se někdo najde ze Slovenska. Uvidíme, bude zajímavé sledovat další vývoj,“ poznamenal.



Od zahájení úspěšného repatriačního projektu „Návrat orla skalního do ČR“ letos uplynulo 12 let. Jeden z největších predátorů ptačí říše v Evropě úspěšně zahnízdil v roce 2013 právě na Libavé, kde se po 100 letech vylíhlo mládě Libavé a Slávkovi – páru pocházejícímu ze Slovenska. První potomek dostal jméno Anežka.



Vojenský prostor Libavá je podle ochranáře pro hnízdění orla skalního ideálním teritoriem. „Mají nejlepší ochranu,“ usmál se Orel.



Libavá pro možné zahnízdění „pojme“ maximálně tři páry, více ne. Například v roce 2015 tam zaznamenali celkem sedm orlů skalních. (tau)